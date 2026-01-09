Aigües d’Elx comienza con los trabajos para llevar el agua potable a 50 viviendas y 15 naves industriales del Llano de San José en Elche

En pleno siglo XXI todavía hay zonas del término municipal ilicitano con viviendas a las que no llega el agua potable, con las consiguientes quejas que eso ha generado, hasta el punto de convertirse en una reivindicación histórica del Camp d’Elx. Ahora el Ayuntamiento de Elche y la empresa mixta Aigües d’Elx han decidido conjurarse contra este problema y han impulsado una actuación que, en global, implicará la inversión de unos 5,4 millones de euros que permitirá llevar el abastecimiento a 541 viviendas de pedanías como las del Llano de San José, Matola, Puçol o Algoda. De hecho, esta misma semana ya han comenzado los trabajos en la partida de Llano de San José, dentro de la primera fase del proyecto, con un plazo de ejecución de cinco meses y un valor estimado base de licitación de 431.570,11 euros, con el IVA incluido. En total, se verán beneficiadas 50 viviendas y 15 naves industriales en esta primera tanda.

El alcalde junto a los ediles Juan de Dios Navarro y Pedro José Sáez, y la gerente de Aigües d'Elx. / Matías Segarra

Hasta 1.495 metros lineales de tubería

En concreto, los trabajos de ahora se centran en las inmediaciones de la N-340, en parcelas que, hasta la fecha, sólo recibían agua no potable de suministradoras de caudal de riego. Los trabajos consisten en la instalación en zanja para incorporar 1.495 metros lineales de tubería de fundición dúctil, con 19 válvulas de corte, además de la instalación de nueve hidrantes enterrados, algo que redundará en la mejora de la protección frente a incendios de la zona industrial, según indican desde la empresa mixta. Asimismo, el proyecto contempla el control de la red gracias a la instalación de un sistema de medición inteligente para el sector que permita conocer en todo momento el consumo de la zona. Para ello, Aigües d’Elx instalará un caudalímetro electromagnético con un valor de 3.397 euros. Mientras, el control de la calidad del agua se asegurará gracias a la instalación de un punto de toma de muestras, y también está prevista la reposición del pavimento cada tramo de 100 metros aproximadamente, para favorecer la circulación de tráfico y reducir las molestias que las obras puedan ocasionar a los vecinos y vecinas de la zona.

Los trabajos en la zona, este viernes. / Matías Segarra

Cinco tramos

La actuación completa se desarrollará en cinco tramos, con una inversión estimada de 5,4 millones de euros y el abastecimiento a 541 viviendas. El primero, centrado en Llano de San José, se desarrollará sobre una extensión de red de 3.696 metros y tiene un presupuesto estimado de 1,9 millones de euros; el segundo se enfocará en Matola, con 599 metros de extensión de red y 169.145 euros; el tercero se desarrollará en el entorno del Museo de Pusol, con 927 metros de red y 467.284 euros; el cuarto, en la zona de la Carretera del León, implica 4.063 metros y 2,5 millones de euros; y el quinto, en Matola, conlleva 450 metros y 216.883 euros.

Operarios con el cartel de las obras que ya se ha instalado en la zona. / Matías Segarra

“Agravio injusto”

Fue en este contexto en el que el alcalde, Pablo Ruz; acompañado del edil de Aguas, Juan de Dios Navarro; el concejal de Pedanías, Pedro José Sáez; y la gerente de Aigües d’Elx, María José Toledo, visitaron la zona. “Hoy se empieza a hacer justicia con los miles de ilicitanos que no disponen de agua potable en casa en pleno siglo XXI”, subrayó el alcalde, quien puso el acento en que, con este paso, comienza a revertirse una “desigualdad” y un “agravio tan injusto” hacia un sector de ilicitanos e ilicitanas que, pese al problema al que se enfrentan, “pagan su IBI y que no tienen acceso al derecho más importante, que es el derecho al agua”, apostilló. El regidor, eso sí, alertó de que “no va a ser una obra rápida. Hay mucha obra que hacer, hay mucho pavimento que levantar, hay mucho asfaltado que reponer y hay muchas cosas que hacer, pero desde luego es un día precioso y muy importante para miles de vecinos que pagan su IBI”. En cualquier caso, para tratar de aligerar al máximo, la gerente de Aigües d’Elx incidió en que, a partir de la próxima semana, los vecinos afectados por esta primera fase podrán dirigirse a la sede de la empresa mixta para tramitar las acometidas a la red principal, y apuntó a la necesidad de hacer coincidir la ejecución de las obras para que existan las menos molestias posibles.

El alcalde de Elche, durante su comparecencia para presentar los trabajos. / Matías Segarra

“Un día grande”

Por su parte, el edil de Aguas, Juan de Dios Navarro, destacó el compromiso del Ayuntamiento en revertir esta desigualdad entre los vecinos de Elche y dejó claro que “seguiremos trabajando para llegar a casi 2.500 vecinos sin agua potable”, mientras su homólogo de Pedanías, Pedro José Sáez, enarboló el discurso de Vox, en la línea de que “vinimos a transformar la ciudad e implicarnos y eso estamos haciendo: trabajando por llevar el agua potable donde no existía y reducir la desigualdad entre los vecinos del casco urbano y el Camp d’Elx”. Finalmente, el alcalde pedáneo del Llano de San José, José Sansano, incidió en que “es un día grande para el Llano de San José porque, después de 30 años pagando la contribución urbana, conseguimos tener agua potable”.

Alcantarillado de Peña de las Águilas

Pablo Ruz también aludió al que en estos momentos es el otro gran reto al que se enfrenta el Camp d’Elx: el alcantarillado de la Peña de las Águilas. “Eso está también relacionado con esto indirectamente, porque la Confederación Hidrográfica tiene que hacer el famoso colector, que ya veremos cuándo se digna a ejecutar las obras”, señaló. De momento, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya ha solicitado al Ayuntamiento de Elche las afecciones necesarias para la construcción del colector primario en la partida, un trámite que suele realizarse en las etapas finales de un proyecto. En paralelo, Aigües d’Elx ha planificado una inversión de 1, 8 millones de euros incluida en los presupuestos de 2026 destinada a conectar las cuatro fases ejecutadas entre 2015 y 2019 con este nuevo colector primario, lo que permitiría que la conexión de la red de alcantarillado de Peña de las Águilas con la depuradora de Algorós se complete en el menor tiempo posible, al trabajar simultáneamente con las obras del colector primario ejecutado por la CHS.