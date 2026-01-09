CC OO destaca que el paro en Elche está en sus cifras más bajas desde la pandemia

El desempleo en la ciudad de Elche ha registrado una reducción sostenida en los últimos años, alcanzando en 2025 su cifra más baja desde antes de la pandemia, según la valoración realizada por Carmen Palomar Román, secretaria general de CC OO Vinalopó-Vega Baja, a partir de los datos oficiales de empleo. No obstante, el sindicato advierte de que la mejora cuantitativa no debe ocultar problemas estructurales, especialmente el uso irregular de la contratación a tiempo parcial.

Palomar ha subrayado que el análisis debe hacerse con una perspectiva amplia, más allá del último ejercicio. Según ha detallado, “en el año 2020 y 21 era de 23.027 personas”, mientras que en 2022 el paro bajó a 20.752, en 2023 a 19.470, en 2024 a 18.618 y en 2025 se sitúa en 17.347 personas. Para la dirigente sindical, se trata de un dato “positivo en cuanto a que ha bajado considerablemente el desempleo” respecto a los años precedentes, con una caída acumulada de más del 20 por ciento.

Evolución del desempleo desde 2020

La secretaria general de CC OO ha insistido en que esta evolución descendente confirma una tendencia de recuperación del empleo en Elche tras los peores años de la crisis sanitaria. “Eso es un dato positivo”, ha reiterado, aunque ha matizado que el sindicato seguirá analizando los indicadores para comprobar si esta bajada del paro se traduce en empleo de calidad.

En este sentido, Palomar ha avanzado que remitirá la documentación completa con los datos utilizados para el análisis, incidiendo en la necesidad de contextualizar las cifras y no limitarse a comparaciones anuales aisladas.

Las mejores imágenes de la manifestación del 1 de Mayo en Elche / Áxel Álvarez

Impacto de la reforma laboral en la contratación

Uno de los aspectos centrales de la valoración sindical es la contratación, muy marcada por la entrada en vigor de la reforma laboral de 2022. Según los datos aportados, en 2021 se realizaron en Elche 65.756 contratos, de los cuales solo 8.218, es decir, el 12,50 %, fueron indefinidos, frente a un 87,50 % de contratos temporales.

Con la reforma ya en marcha, en 2022 se firmaron 62.323 contratos, menos que el año anterior, pero el peso de la contratación indefinida se disparó hasta el 48,77 %. En 2023 el número total de contratos descendió a 50.824, una caída que Palomar ha explicado porque “si un contrato se hace indefinido, al año siguiente no se cumple”, lo que reduce el volumen total de nuevas altas.

La tendencia continuó en 2024, con 49.336 contratos, y en 2025 se registraron 426 contratos menos que el año anterior. Aun así, el dato clave para CC OO es que en 2025 el 52,10 % de los contratos fueron indefinidos, frente al 47,90 % temporales. “Si en 2021 hablábamos de un 87,50 % de temporales y ahora del 47,90 %, estamos hablando de un 40 % menos de contratos temporales”, ha destacado Palomar, quien ha calificado la medida como “una reforma pactada” y “muy importante”.

La advertencia sobre el empleo parcial

Pese a los avances, CC OO alerta de riesgos ocultos en el mercado laboral. Palomar ha advertido de que “no hay que dar la cifra por cerrada y decir: ‘Ya está todo solucionado’”, ya que se está extendiendo el uso del contrato a tiempo parcial. “Ahí hay alguna nube escondida”, ha señalado.

La sindicalista ha explicado que en algunos casos “se hace un contrato de tiempo parcial para cuatro horas y trabajas ocho”, una práctica que, aunque supone estar dado de alta, no refleja la realidad de la jornada laboral. Por ello, CC OO reclama que “tiene que ser fiel reflejo las relaciones laborales de lo que pasa en los centros de trabajo”.

Por último, CC OO destaca la importancia que ha tenido también, calificada como “vital”, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para garantizar el poder adquisitivo de las personas. El sindicato recuerda que el SMI ha pasado de 735 euros en 2018 a 1.184 en 2025.

Mejorar la salud laboral

La reivindicación sindical del pasado año se centró en la salud laboral. La manifestación del 1 de Mayo en Elche volvió a convertirse en un espacio central de reivindicación sindical y social. Convocada por CC OO y UGT, reunió a miles de personas del Baix Vinalopó y la Vega Baja bajo el lema de mejorar la salud laboral y afrontar los nuevos retos del trabajo. Los sindicatos pusieron el acento en la lucha contra la precariedad, la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas y seguras y en situar la prevención de riesgos —especialmente los psicosociales derivados de la digitalización— como eje de las políticas públicas. Entre las principales demandas destacaron el refuerzo de la inspección de trabajo, la mejora de los convenios colectivos, mayor estabilidad en el empleo y, de forma muy señalada, la reducción de la jornada laboral como medida para mejorar la calidad de vida y la productividad.

Junto a las reivindicaciones estrictamente laborales, la marcha incorporó numerosas demandas sociales y políticas. Se reclamó la reversión a la gestión pública del Hospital del Vinalopó, el fin de los desahucios, el respeto a los derechos humanos en Palestina y se escucharon consignas de protesta contra el Consell, como el grito de “Mazón, dimisión”. Todo ello configuró un Primero de Mayo marcado por la defensa del trabajo digno y de los derechos sociales en un sentido amplio.