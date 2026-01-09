La Cooperativa Eléctrica de Crevillent cierra su centenario inaugurando el nuevo Fōrum Enercoop

La Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís de Crevillent, matriz del Grupo Enercoop, ha puesto este viernes el broche final a su centenario con una gala celebrada en el recién rehabilitado Fōrum Enercoop, un acto que reunió a cerca de 300 asistentes y que sirvió también para inaugurar oficialmente este nuevo espacio emblemático para la localidad. El evento tuvo lugar en Crevillent, y congregó a representantes del sector energético y del cooperativismo valenciano y estatal.

Amplia representación institucional

Entre las autoridades presentes destacaron la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Galindo; el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ; el director general de Energía y Minas de la Generalitat, Manuel Argüelles; el Comisionado Especial para la Reindustrialización del Ministerio de Industria y Turismo, Jaime Peris; así como la vicepresidenta segunda de la Diputación de Alicante, María del Mar Sáez, y la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar.

El acto se desarrolló íntegramente en el nuevo edificio Fōrum Enercoop, rehabilitado para convertirse en la futura sede del grupo, además de acoger usos múltiples compatibles con su actividad corporativa y social.

Inauguración del Fórum Enercoop de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent / Matías Segarra

Cien años de historia cooperativa

La gala supuso el cierre oficial de los actos conmemorativos del centenario de la Cooperativa, fundada en 1925, considerada una de las más antiguas del país y la mayor de España en número de socios. El programa de celebraciones arrancó en febrero del pasado año y se ha articulado en torno a cuatro ejes: social, empresarial, cultural e institucional, enmarcándose el acto de clausura dentro de este último ámbito.

Durante la ceremonia se reconoció la labor de quienes han formado parte de los órganos de gobierno en las últimas décadas y, en general, de todas las personas socias que han contribuido a consolidar una entidad con una posición de liderazgo sectorial, convertida en referente autonómico, estatal y europeo.

Mensajes desde el sector energético

El presidente de la Cooperativa, Guillermo Belso, subrayó durante su intervención que “no se puede concebir nuestra Cooperativa Eléctrica sin el crevillentinismo que nos identifica, ni a Crevillent sin su Cooperativa, la obra maestra de un pueblo emprendedor. Excelencia en la gestión y respeto permanente de los valores éticos de la transparencia, responsabilidad, honestidad y solidaridad son las premisas que rigen el gobierno de una entidad que se ha convertido en una institución en el municipio.”

Por su parte, el director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, felicitó a Enercoop y afirmó que “hace cien años tomaron la decisión que los llevó a electrificar su industria y el acierto fue mayúsculo. Es curioso que cien años después seguimos buscando la forma de tener más energía eléctrica, más infraestructuras y más generación, aunque ahora, renovable. Es un orgullo para los valencianos tener una empresa como Enercoop”.

En la misma línea, Jaime Peris destacó que “en el contexto actual, el cooperativismo energético tiene un valor político especial. Representa un modelo que combina eficiencia económica y cohesión social, innovación y proximidad, competitividad y valores europeos.” El acto fue clausurado de forma telemática por el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, quien señaló que “el progreso ni es irreversible ni está garantizado, sino que requiere instituciones sólidas, decisiones valientes y una ciudadanía organizada, como lo han estado las socias y socios de Enercoop durante el último siglo”.

Antigua fábrica de alfombras

El Fōrum Enercoop se levanta sobre el inmueble que albergó la antigua fábrica de alfombras Universal, en pleno centro urbano, adquirido por la cooperativa en 2017. Se trata de un edificio parcialmente protegido, ejemplo destacado de la arquitectura industrial de principios del siglo XX, cuya rehabilitación ha respetado su esencia original.

Atendiendo al ámbito energético del grupo, el proyecto ha incorporado parámetros de calidad y eficiencia energética muy superiores a los mínimos normativos, con el objetivo de obtener sellos de excelencia que lo acrediten como edificio de consumo energético casi nulo (Near Zero Energy Building), gracias a sistemas de producción propia y almacenamiento de alta capacidad.

Inversión

En esta primera fase, con una inversión que ha superado los 600.000 euros, se ha intervenido sobre el cuerpo protegido del inmueble, con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, además de un atrio art dèco de carácter señorial y singular. El conjunto completo alcanzará los 4.500 metros cuadrados y se desarrollará progresivamente hasta 2030, con un presupuesto global estimado de 3 millones de euros.

Más allá de albergar la futura sede del grupo y su ecosistema de innovación empresarial, el Fōrum Enercoop aspira a consolidarse como un espacio de encuentro abierto a la ciudadanía, empresas y entidades sociales y culturales de Crevillent. El proyecto contempla usos complementarios como coworking, actividades culturales, zonas ajardinadas, aparcamientos y un espacio para eventos, destinados de forma preferente a sus 10.000 socios.

Además, en virtud de un acuerdo alcanzado en 2021 por el Consejo Etnográfico Municipal, parte del edificio será cedida al Ayuntamiento de Crevillent para albergar el futuro Museo Etnográfico y de la Alfombra, con la colaboración y asesoramiento de la Unión Nacional de Fabricantes de Alfombra.