Detenido en Crevillent por maltratar gallos de pelea y quebrantar una condena

Agentes de la Policía Nacional con sede en Elche, en una operación conjunta con la Policía Local de Crevillent, han detenido a un varón de 40 años como presunto autor de delitos de maltrato animal, quebrantamiento de condena y tráfico de drogas. El arresto se produjo tras localizar en su domicilio 19 gallos de pelea y una gallina, pese a que sobre él pesaba una pena de inhabilitación especial para ejercer actividades relacionadas con animales y para su tenencia, dictada por un juzgado de Elche por hechos similares. En el registro también se intervinieron sustancias estupefacientes y numerosos útiles vinculados a las peleas de gallos.

Antecedentes y sospechas de reincidencia

La investigación, desarrollada por la Comisaría de la Policía Nacional de Elche, se inició a raíz de un informe de la Policía Local de Crevillent que alertaba de que un varón, condenado en 2024 tras una detención en 2021, volvía a guardar gallos de pelea en una vivienda de la localidad. El investigado había sido condenado junto a dos familiares por un delito de tenencia y maltrato de gallos usados para peleas, con la correspondiente inhabilitación y privación del derecho a la tenencia de animales.

Los hechos que originaron aquella condena se remontan a 2021, cuando el ahora detenido fue arrestado junto a sus familiares tras ser identificados durante una pelea de gallos en una pista deportiva de Crevillent. En aquel episodio, el investigado actuaba como “gallero”, es decir, persona dedicada a la crianza, acondicionamiento y entrenamiento de las aves para el combate, y se logró recuperar uno de los animales con graves lesiones.

Aves mutiladas y material para combates

Con autorización judicial, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en el domicilio donde se encontraban las aves. En el interior se localizaron 20 animales, de los que 19 eran gallos de pelea de la especie “combatiente español”. Todos presentaban amputaciones de cresta y babilla, una práctica habitual para evitar la pérdida de sangre durante los combates y mantener el vigor del animal.

Estas mutilaciones, realizadas por el propio gallero sin supervisión veterinaria, evidencian el maltrato animal. Además, los gallos tenían afeitado el plumaje de los muslos para facilitar la termorregulación durante las peleas. Junto a ellos, los policías intervinieron limas y tijeras para afilar uñas y espolones, esmalte endurecedor, espuelas artificiales y diversos fármacos vitamínicos, tanto en cápsulas como inyectables, destinados a mejorar la resistencia física y aumentar la agresividad de las aves.

Drogas y puesta a disposición judicial

Durante el registro también se incautó marihuana, tanto en planta como en cogollos, así como siete gramos de cocaína distribuidos en envoltorios individualizados, presuntamente preparados para su distribución. Tras la práctica de las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elche.

Las aves intervenidas fueron trasladadas para su inspección veterinaria al Departamento de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Crevillent, donde se elaborará el correspondiente informe sobre las lesiones que presentaban los animales.