El Elche CF lucirá la marca Avatel en Mestalla en una acción conjunta con Vegafibra
El club ilicitano, que cuenta con Vegafibra como main sponsor por tercera temporada consecutiva, verá el logo de Avatel en su camiseta en el partido contra el Valencia CF
El Elche CF lucirá la marca Avatel en su camiseta con motivo del partido de este sábado ante el Valencia CF en Mestalla. La empresa matriz de Vegafibra ha elegido este encuentro para estrenar su logotipo en la elástica franjiverde, en el marco de la alianza empresarial que mantiene con Vegafibra, patrocinador principal del Club y referente en el sector de las telecomunicaciones en el sur de la Comunitat Valenciana.
El club ilicitano afronta su tercera temporada consecutiva junto a Vegafibra como main sponsor. La compañía dirigida por Ángel Pic refuerza así su compromiso con la entidad, una apuesta que se amplía con la integración de Avatel, quinto operador de telecomunicaciones a nivel nacional. Esta acción de visibilidad se materializa en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol español, como es Mestalla.
La presentación oficial de la camiseta con la nueva marca ha contado con la presencia del presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, acompañado por los capitanes del primer equipo, Pedro Bigas y Josan Ferrández.
Avatel Telecom cuenta con más de una década de trayectoria y está especializada en llevar conectividad de alta velocidad a zonas donde otros operadores no llegan, ofreciendo servicios de fibra óptica, telefonía fija, móvil y televisión, a través de su propia plataforma CLICtv. Por su parte, Vegafibra, marca del grupo Avatel en el sureste español, mantiene su carácter local y su cercanía con el cliente, combinando atención personalizada y solidez tecnológica. Esta acción conjunta refuerza la visibilidad de ambas marcas y consolida su vinculación estratégica con el Elche CF.
