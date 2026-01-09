Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fundación «la Caixa» apoya la atención integral a personas con esclerosis múltiple y ELA a través de ACEM

La asociación desarrolla desde 2007 su labor a través de la Unidad Colibrí, ofreciendo servicios terapéuticos y de sensibilización en Santa Pola

La entidad ofrece una atención integral y continuada a través de la Unidad Colibrí.

Miriam Vázquez

Miriam Vázquez

La Asociación Colibrí de Esclerosis Múltiple (ACEM) trabaja desde 2007 en Santa Pola para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica, así como de sus familias y cuidadores. Desde su creación, la entidad desarrolla una atención integral y continuada a través de la Unidad Colibrí, un servicio especializado que combina intervención social, psicológica, física y comunitaria.

Con el impulso de las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación «la Caixa», ACEM desarrolla el proyecto «Servicio Integral de Intervención con personas afectadas por E.M. y E.L.A. y familiares – Unidad Colibrí», una iniciativa que se ejecuta entre octubre de 2024 y octubre de 2025 con alcance municipal y comarcal. El objetivo es ofrecer una respuesta coordinada y profesional a las múltiples necesidades que genera la convivencia con enfermedades neurodegenerativas, tanto en las personas afectadas como en su entorno más cercano.

La Unidad Colibrí articula su trabajo a través de un equipo multidisciplinar formado por profesionales de trabajo social, psicología, fisioterapia y terapia ocupacional. Esta coordinación permite elaborar Planes Individualizados de Intervención, adaptados a la situación personal, social y familiar de cada usuario, con un seguimiento y evaluación continuos. El enfoque integral busca no solo atender los síntomas físicos, sino también abordar el impacto emocional, cognitivo y social que conllevan la EM y la ELA.

En el ámbito de la atención social, ACEM ofrece entrevistas de valoración, asesoramiento, tramitación de recursos y coordinación con los servicios sociales y sanitarios. La intervención psicológica incluye valoraciones, sesiones individuales y grupales, estimulación cognitiva, grupos de autoayuda y talleres centrados en la gestión emocional y el afrontamiento de la enfermedad. La fisioterapia se orienta a la mejora de la movilidad, el equilibrio y la prevención del deterioro físico, mientras que la terapia ocupacional trabaja la autonomía personal en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

El proyecto atiende de forma directa a 42 personas, de las cuales 16 están afectadas por esclerosis múltiple y 26 son familiares o cuidadores principales. El perfil de las personas atendidas refleja una realidad marcada por la desigualdad y la sobrecarga: el 80 % son mujeres, el 71 % tiene entre 35 y 55 años y el 75 % cuenta con una incapacidad permanente reconocida. En muchos casos, se trata de personas con escasos recursos económicos y una elevada dependencia del entorno familiar. Entre los cuidadores predominan mujeres de entre 40 y 65 años, con una alta carga física y emocional.

Un recurso esencial

La colaboración de la Fundación «la Caixa» resulta clave para garantizar la continuidad de la Unidad Colibrí y mantener sus servicios especializados en un territorio donde no existen otros recursos similares. La ayuda permite consolidar el equipo profesional, ampliar el número de personas atendidas y reforzar las acciones comunitarias, al tiempo que mejora la estabilidad económica y la sostenibilidad del proyecto a medio plazo.

Guiada por principios de calidad, transparencia, trabajo en red e innovación social, la Asociación Colibrí continúa avanzando en su compromiso con las personas afectadas por EM y ELA. La Unidad Colibrí se consolida así como un recurso esencial en Santa Pola y su comarca, ofreciendo una atención cercana y especializada que responde a necesidades complejas y a menudo invisibilizadas.

La Fundación «la Caixa» apoya la atención integral a personas con esclerosis múltiple y ELA a través de ACEM

La Cooperativa Eléctrica de Crevillent cierra su centenario inaugurando el nuevo Fōrum Enercoop

Indemnizan a una empresa de Elche víctima del «cártel de los camiones»

Esta es la oferta de los Cines Odeón para el primer trimestre del año en Elche

Adiós a toda una vida dedicada al Ayuntamiento de Elche

La UMH de Elche impulsa un estudio para reducir emisiones en el compostaje de residuos urbanos

