Nuevas obras en la plaza de los Pisos Azules de Elche a los cuatro meses de inaugurarse

Los trabajos, asumidos por la empresa al estar en garantía, servirán para reforzar la impermeabilización en algunas zonas

Los trabajos iniciados cuatro meses después de recepcionar la obra en Elche corren a cargo de la empresa

Los trabajos iniciados cuatro meses después de recepcionar la obra en Elche corren a cargo de la empresa / Matías Segarra

V. L. Deltell

V. L. Deltell

La Plaza de los Pisos Azules de Elche, recientemente reformada -se abría al público en agosto-, ha tenido que ser intervenida nuevamente por la empresa adjudicataria para acometer reparaciones relacionadas con la impermeabilización del pavimento, tras las lluvias de los últimos días que provocaron molestias por acumulación de agua en varias zonas del espacio. Según el concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilbert, “la obra está en garantía, por lo que las mejoras corren a cargo de la empresa”.

Lluvias evidencian puntos críticos

El refuerzo de la impermeabilización forma parte de los trabajos complementarios que permitirán evitar filtraciones, especialmente relevantes dado que la plaza se ubica sobre un aparcamiento subterráneo, uno de los más grandes de la ciudad. Guilbert explicó que la intervención busca asegurar la durabilidad y funcionalidad del espacio, evitando que los vecinos sufran molestias en episodios de lluvia.

Operarios de la empresa adjudicataria llevan varios días puliendo detalles de la impermeabilización

Operarios de la empresa adjudicataria llevan varios días puliendo detalles de la impermeabilización / Matías Segarra

Remodelación integral con mejoras visibles

La plaza fue recientemente objeto de una reforma integral que incluyó nuevo adoquinado, juegos infantiles con equipamiento moderno, sombraje y jardineras con especies adaptadas, iluminación LED y mobiliario urbano. En agosto de 2025, el concejal Claudio Guilbert destacó que esta actuación serviría como modelo para futuras reformas, mientras que el alcalde Pablo Ruz subrayó que “no solo mejora lo visible, sino que resuelve problemas estructurales como las filtraciones al aparcamiento subterráneo”. Los trabajos supusieron un coste de 744.000 euros y se inauguraron con la presencia de vecinos y concejales, incluyendo a la tercera teniente de alcalde Aurora Rodil y la edil de Distrito María Bonmatí.

Obras de mejora en la plaza de los Pisos Azules de Elche

Obras de mejora en la plaza de los Pisos Azules de Elche / Matías Segarra

Próximas actuaciones en la ciudad

El equipo de gobierno ha anunciado que la renovación urbana continuará en otras zonas. Entre los próximos proyectos, el concejal Guilbert adelantó intervenciones en la calle Doctor Ferrán con plantación de árboles sin pérdida de plazas de aparcamiento, así como la sustitución del alumbrado por LED en barrios como El Pla, Sector V y Altabix, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la seguridad.

Noticias relacionadas y más

El alcalde Pablo Ruz recalcó que la intervención en Pisos Azules se ejecutaba respetando las condiciones estructurales del entorno y que, aunque no fue posible plantar árboles por motivos técnicos, el sistema de sombraje y vegetación instalado permite disfrutar del espacio en condiciones óptimas.

Nuevas obras en la plaza de los Pisos Azules de Elche a los cuatro meses de inaugurarse

Nuevas obras en la plaza de los Pisos Azules de Elche a los cuatro meses de inaugurarse

Detenido en Crevillent por maltratar gallos de pelea y quebrantar una condena

La UMH de Elche impulsa un estudio para reducir emisiones en el compostaje de residuos urbanos

CC OO destaca que el paro en Elche está en sus cifras más bajas desde la pandemia

