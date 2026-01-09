Urbanismo
Nuevas obras en la plaza de los Pisos Azules de Elche a los cuatro meses de inaugurarse
Los trabajos, asumidos por la empresa al estar en garantía, servirán para reforzar la impermeabilización en algunas zonas
La Plaza de los Pisos Azules de Elche, recientemente reformada -se abría al público en agosto-, ha tenido que ser intervenida nuevamente por la empresa adjudicataria para acometer reparaciones relacionadas con la impermeabilización del pavimento, tras las lluvias de los últimos días que provocaron molestias por acumulación de agua en varias zonas del espacio. Según el concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilbert, “la obra está en garantía, por lo que las mejoras corren a cargo de la empresa”.
Lluvias evidencian puntos críticos
El refuerzo de la impermeabilización forma parte de los trabajos complementarios que permitirán evitar filtraciones, especialmente relevantes dado que la plaza se ubica sobre un aparcamiento subterráneo, uno de los más grandes de la ciudad. Guilbert explicó que la intervención busca asegurar la durabilidad y funcionalidad del espacio, evitando que los vecinos sufran molestias en episodios de lluvia.
Remodelación integral con mejoras visibles
La plaza fue recientemente objeto de una reforma integral que incluyó nuevo adoquinado, juegos infantiles con equipamiento moderno, sombraje y jardineras con especies adaptadas, iluminación LED y mobiliario urbano. En agosto de 2025, el concejal Claudio Guilbert destacó que esta actuación serviría como modelo para futuras reformas, mientras que el alcalde Pablo Ruz subrayó que “no solo mejora lo visible, sino que resuelve problemas estructurales como las filtraciones al aparcamiento subterráneo”. Los trabajos supusieron un coste de 744.000 euros y se inauguraron con la presencia de vecinos y concejales, incluyendo a la tercera teniente de alcalde Aurora Rodil y la edil de Distrito María Bonmatí.
Próximas actuaciones en la ciudad
El equipo de gobierno ha anunciado que la renovación urbana continuará en otras zonas. Entre los próximos proyectos, el concejal Guilbert adelantó intervenciones en la calle Doctor Ferrán con plantación de árboles sin pérdida de plazas de aparcamiento, así como la sustitución del alumbrado por LED en barrios como El Pla, Sector V y Altabix, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la seguridad.
El alcalde Pablo Ruz recalcó que la intervención en Pisos Azules se ejecutaba respetando las condiciones estructurales del entorno y que, aunque no fue posible plantar árboles por motivos técnicos, el sistema de sombraje y vegetación instalado permite disfrutar del espacio en condiciones óptimas.
