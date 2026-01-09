Esta es la oferta de los Cines Odeón para el primer trimestre del año en Elche

Los Cines Odeón ya tienen programación para el primer trimestre de este año. Un menú que, desde el Ayuntamiento de Elche, tachan de “variado” y de “gran calidad” y que, en otras cintas, permitirá disfrutar de dos de las películas favoritas para los premios Goya y los Oscar de este año, como son “Los domingos” y “Una batalla tras otra”, junto a una cuidada selección de cine español, francés, europeo y estadounidense que aborda temas sociales, históricos y culturales. De hecho, esta semana, el filme programado es “La primera escuela”. Los pases son a las 17.30, 20 y 22.30 horas, y los domingos a las 17.30 y 20 horas. La entrada general vale 3 euros, aunque los miércoles, al ser día del espectador, cuesta 1,5 euros y la entrada ese día es gratuita con la Tarjeta Dorada del Ayuntamiento, mientras que los jueves el pase es gratis para estudiantes de Secundaria, Bachillerato y las universidades de Elche.

Cines Odeon, en imagen retrospectiva / Antonio Amorós

Algunos títulos

La programación incluye destacados títulos del cine español como “La Cena”, “Golpes” o “La Deuda”, además de una amplia presencia de cine francés con propuestas como “La primera escuela” de esta semana, “Monsieur Aznavour”, “Los colores del tiempo”, “Los lazos que nos unen” o “Vida Privada”. Además, se suma una completa oferta internacional con producciones de Estados Unidos y Alemania. En cuanto al ciclo de cine infantil, está compuesto por 12 películas que constituyen una buena muestra de la animación que se realiza en diferentes países del mundo. De este modo, podrán visualizarse largometrajes como “El tesoro de Barracuda, Olivia y el terremoto invisible”, “Hanna y las Navidades olvidadas”, “Moon, mi amigo Panda”, “Angelo en el bosque misterioso”, “El gran premio: a todo gas”, “Super Charlie” o “Bob esponja: Una aventura pirata”.

La programación de los Odeón del primer trimestre del año. / INFORMACIÓN

Otras programaciones

Asimismo, tendrán continuidad en los Odeón iniciativas como el Cinema en Valencià, el Cinefórum de la Uned y las proyecciones del Cineclub Luis Buñuel. La edil de Cultura, Irene Ruiz, señaló al respecto que “en estas salas ya se puede disfrutar del mejor cine de autor, grandes títulos internacionales y una variada oferta infantil”.