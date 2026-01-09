El PSOE pide una ordenanza que blinde los ejes comerciales de Elche y que se garanticen unas condiciones dignas en los locales convertidos en vivienda

Una revisión de las condiciones de alojamiento en los locales transformados en viviendas con el fin de que las personas que se instalen puedan vivir en una situación digna y que sea un proceso en el que puedan participar los grupos municipales; una ordenanza de edificación u otra normativa que tenga como objetivo blindar los ejes comerciales en Elche y, además, de forma urgente; e incentivos al comercio local para la reactivación de esta actividad económica. Eso es lo que pedirá el grupo municipal socialista a través de una moción que presentará al próximo pleno, después de que su portavoz, Héctor Díez, hable de "auténtica avalancha" tras concederse cerca de 350 licencias para convertir locales en casas entre 2024 y 2025 en prácticamente todos los barrios. La propuesta, en este sentido, según Díez, busca garantizar "condiciones mínimas de dignidad" en estos inmuebles para sus moradores y, de paso, "blindar los ejes comerciales", entre los que cita la avenida de Novelda o la calle Pere Joan Perpinyà, para evitar que Elche se convierta en un "gran dormitorio" donde el pequeño comercio pierda presencia.

El portavoz municipal del PSOE, Héctor Díez. / INFORMACIÓN

Un marco regulatorio claro

El portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento admitió que, si bien esas conversiones son una "opción habitacional interesante con la cual el PSOE no está en contra”, ante los elevados precios de la vivienda de nueva construcción y la falta de oferta asequible, es necesario un “marco regulatorio claro". De hecho, puso el acento en que "existen locales que se han modificado para albergar más de una y de dos viviendas en condiciones que son cuestionables". Además, recordó que, pese a que el equipo de gobierno anunció hace casi un año una ordenanza para prohibir esta tendencia en vías comerciales, “a día de hoy no sabemos nada sobre la misma".

Incentivos

En su moción, desde el PSOE también reclaman "poner en marcha incentivos al comercio local como los bonos consumo y otras iniciativas consensuadas con las asociaciones comerciales de Elche para la reactivación de esta actividad económica". Finalmente, Díez concluyó que "los ejes comerciales son necesarios para la actividad económica y social, dan vida a una ciudad", y alertó de que, “sin protección, se corre el riesgo de que Elche se convierta en una ciudad dormitorio".