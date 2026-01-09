El profesor de la UMH de Elche Alfonso Ortega recibe el Premio Artículo Jurídico 2025 de la Asociación San Raimundo de Peñafort
El jurista es reconocido por su estudio sobre gestación subrogada y registros civiles ante el nuevo régimen legal y registral en España
El profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Alfonso Ortega, ha sido galardonado con el Premio Artículo Jurídico 2025, convocado por la Asociación de Juristas San Raimundo de Peñafort, en colaboración con la Mutualidad de la Abogacía. El artículo premiado lleva por título “El nuevo régimen legal y registral en España en materia de filiación mediante gestación subrogada (tras la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 28 de abril de 2025)”, y aborda la realidad jurídica de la gestación por sustitución, combinando un análisis técnico con consideraciones éticas y comparaciones internacionales.
Análisis jurídico y ético de la gestación subrogada
El artículo ofrece un análisis riguroso desde una perspectiva eminentemente jurídica, sin omitir las implicaciones éticas que esta práctica suscita. Ortega realiza una exposición sistemática de la evolución normativa y jurisprudencial en España, destacando cómo estas transformaciones han sentado las bases para la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 28 de abril de 2025, cuya valoración sobre su alcance y posible incidencia en la práctica registral constituye un elemento central del trabajo.
Regulación internacional y acuerdos extranjeros
El estudio también se adentra en los acuerdos de gestación por sustitución celebrados en países extranjeros, examinando las condiciones y límites para su eventual inscripción en el Registro Civil español a la luz del nuevo marco legal. Esta comparación internacional permite situar la legislación española en un contexto más amplio y aporta criterios útiles tanto para juristas como para responsables registrales.
Relevancia doctrinal y social
De este modo, la obra se configura como una aportación significativa para la comunidad jurídica, ofreciendo un recurso valioso para académicos, profesionales y estudiantes del Derecho, y fomentando el debate social y doctrinal sobre una materia compleja y controvertida. La distinción refuerza la proyección de la UMH en el ámbito del Derecho Internacional Privado y la investigación jurídica aplicada a temas de actualidad como la gestación subrogada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Entra en vigor en Elche la ordenanza del patinete y las sanciones comenzarán tras Reyes
- Un barrio de Elche que tendrá que esperar a final de año para estrenar su nueva imagen
- Elche cancela la venta de sillas de la Cabalgata de Reyes y traslada el Campamento Real, y Santa Pola aplaza el desfile al martes 6
- Así será la nueva plaza de Santa María de Elche: arbolado y una fuente sobre el Misteri con la Virgen
- Última hora de la Cabalgata de Elche: desfile reducido y a las cinco de la tarde
- Golpe policial a una familia que traficaba con drogas y operaba como un grupo criminal en Elche y Santa Pola
- El Hondo de Elche y Crevillent: hábitat para la cría de una tortuga protegida
- El Ayuntamiento elimina las sillas para la Cabalgata de Reyes en Elche para los próximos años con el fin de evitar altercados