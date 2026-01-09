La UMH de Elche impulsa un estudio para reducir emisiones en el compostaje de residuos urbanos

El Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i) ha concedido 171.499 euros para financiar un proyecto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche centrado en reducir los gases de efecto invernadero generados durante el compostaje industrial de residuos orgánicos urbanos. La iniciativa, denominada "COMPOST+: Investigación y aplicación de herramientas biotecnológicas y químicas orientadas a la eficiencia y sostenibilidad del compostaje industrial de residuos orgánicos urbanos", está liderada por el investigador Raúl Moral Herrero, del Instituto de Investigación e Innovación Agroalimentario y Agroambiental (CIAGRO).

Ensayos en condiciones industriales

La financiación permitirá al equipo del CIAGRO-UMH validar, en condiciones reales de compostabilidad industrial, las herramientas desarrolladas en el proyecto. El objetivo principal es reducir de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero, con especial atención al óxido nitroso (N₂O), uno de los compuestos con mayor potencial de calentamiento global. El compostaje industrial es una vía clave para la valorización de la fracción orgánica de los residuos urbanos, aunque presenta importantes desafíos por la generación de este gas durante el proceso biológico.

Para afrontar este problema, COMPOST+ plantea el desarrollo de consorcios microbianos específicos y de nanopartículas de hierro encapsuladas en carbono, diseñadas para modular el ciclo del nitrógeno y reducir la acumulación de intermediarios responsables de la formación de N₂O.

Trabajo experimental en COMPOLAB-UMH

La aportación del CIAGRO-UMH será decisiva para demostrar la eficacia real de estas herramientas. Los ensayos se realizarán en las instalaciones de COMPOLAB-UMH, donde se llevarán a cabo procesos de compostaje controlados que simularán condiciones industriales. El equipo investigador producirá tanto el consorcio microbiano como las nanopartículas de hierro seleccionadas en cantidades adecuadas para su aplicación.

Durante todo el proceso se desarrollará una evaluación cuantitativa de la reducción de emisiones de N₂O, con el fin de determinar el potencial real de mitigación de estas tecnologías en escenarios de escala relevante.

Cooperación y estrategia autonómica

El proyecto tiene un marcado carácter estratégico y está coordinado por el Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS). Además, se desarrolla en cooperación con la Universitat Politècnica de València (UPV), la Cooperativa de agricultores COBATUR y las empresas de la Comunitat Valenciana AGROTAN TANUSO y CALPECH. La iniciativa se alinea con la estrategia "S3-CV: Hacia una economía circular y baja en carbono" impulsada por la Generalitat.

Esta financiación del IVACE+i, COMPOST+ permitirá avanzar en soluciones innovadoras para reducir el impacto climático del tratamiento de biorresiduos, reforzando el papel de la investigación autonómica en la transición hacia modelos más sostenibles y eficientes de gestión de residuos y producción agrícola.