Elche crece en población gracias a empadronarse 3.400 migrantes el último año

Elche supera en el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE) los 245.000 habitantes, son exactamente 245.575, lo que se explica principalmente por el aumento que sigue experimentando la población nacida fuera de España, que creció en un año otro 1,4 %, pasando del 17,21 al 18,61 del total, siempre según esta fuente oficial. A comienzos de 2025 había 243.317 residentes ilicitanos, 2.258 menos que ahora.

La mezcolanza de población en Elche sigue aumentando; ha hecho, entre 2018 y 2025 creció en un 50 %, pasando del 12,26 % al 18,61 %; lo que supuso pasar de 30.000 a casi 45.000 personas. Para entenderlo de otro modo, una de cada seis familias ilicitanas ha nacido fuera de nuestras fronteras y lentamente la proporción se acerca ya a una de cada cinco, una cifra que, de seguir al actual ritmo, se alcanzaría en 2027 porque es la única que crece y, de forma más acelerada, desde 2022 (14,59 %) porque cada año lo ha hecho por más de un punto, lo que nunca antes se había experimentado. De forma paralela, los nacidos en Elche que siguen viviendo en la ciudad continúan bajando y son ya el 51,29 %, prácticamente la mitad cuando hace siete años, en 2018, eran el 53,74 %. Alicantinos de nacimiento de cualquier lugar de la provincia que hayan acabado residiendo en la ciudad de las palmeras son el 14,59 %, 35.800 personas; y españoles de otra comunidad, un 14,66 %, es decir, 36.000.

Procedencia

La procedencia de esta población nacida fuera de España también se explica por el INE en sus propias tablas estadísticas, elaboradas a partir de la información que el Ayuntamiento de Elche les da de los datos del padrón. La mayor parte de residentes procedentes de otros países son sudamericanos, con 12.429; le sigue en número los africanos, con 8.736; en tercer lugar, los naturales de la Unión Europea, con 7.552; del resto de Europa se localiza a 2.785 personas que han venido a vivir a la ciudad; y de Asia prácticamente la misma cantidad, con 2.718. El resto de orígenes, como América del Norte, Centroamérica y Oceanía apenas suman entre todos ellos las 1.200 personas. Sí es curioso constatar que hay 25 personas que están declaradas como apátridas, carecen de nacionalidad porque ningún estado lo reconoce por diferentes motivos.

El dato más significativo quizá sea comprobar cómo está modificándose el flujo migratorio en Elche porque la población africana apenas ha experimentado en los últimos cinco años un aumento del 6 % (8.233 en 2021), la mayoría son marroquíes (5.900) y argelinos (1.500); mientras que la sudamericana se ha duplicado desde los 6.075 empadronados en 2021. Esto se ha debido, principalmente, al aumento de población colombiana, que es la más numerosa, con más de 7.300 residentes y que por el crecimiento de los tres últimos años (a razón de mil más cada ejercicio) han superado a los marroquíes, que hasta ese momento ocupaban el primer lugar del ranking. De América del Sur también destacan los más de 2.300 argentinos, los más de 1.900 venezolanos o los 1.400 paraguayos que residen en la ciudad.

Jornadas por la diversidad en Elche / ANTONIO AMOROS

Sexo

Otro dato curioso que ofrece el INE es el sexo de esta población y así se comprueba que en la africana, con un 61,9 % varones (5.406) por un 38,1 % mujeres (3.330); igual pasa con los asiáticos, con un 54 % (1.468) mientras las mujeres son el 46 % (1.250); en cambio, en Elche hay una mayor proporción de mujeres sudamericanas que de hombres, con un 53,5 % (6.740) por un 46,5 % (5.869).