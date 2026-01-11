PP y Vox anuncian una lucha contra el narcotráfico a base de controles sorpresa de tráfico en Elche

PP y Vox quieren en 2026 ondear la bandera de una competencia en materia de seguridad ciudadana que no tienen atribuida por ley, como es el caso de la lucha contra el narcotráfico porque así lo dijeron en el pasado pleno y pese a lo que dice la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que delega exclusivamente estas funciones en la Policía Nacional y la Guardia Civil, dejando a las policías locales (sobre las que sí tiene poder de decisión el gobierno municipal) un papel secundario relacionado con la detección, prevención y colaboración, pero nada más. Pese a que el problema sí existe, como aseguran ambos socios de gobierno, la mesa de coordinación policial a la que se sientan cada mes para debatirlo no debe de obtener unos resultados acordes con los objetivos que pretenden, como acabar con los narcopisos (porque la ley es muy laxa en esta materia), lo que ha terminado colocando este asunto como una de las líneas rojas que Vox puso al PP para firmar el presupuesto porque el acuerdo suponía tomar decisiones que van más allá de la propia mesa de coordinación policial. De hecho, al afectar presupuesto, este fue un tema de debate el pasado día 19 de diciembre en el pleno de aprobación de gastos e ingresos para 2026 porque compromete una partida de 800.000 euros.

«Tenemos un compromiso también en luchar cara a cara con el narcotráfico, sin ambigüedades ni buenismo. Queremos seguridad para nuestros barrios, para nuestros niños y nuestros jóvenes», dijo en la sesión la portavoz municipal de Vox, Aurora Rodil; a lo que Pablo Ruz añadió: «Ayer estuve en Carrús, en el entorno de la Comisaría. Esto es cierto, ayer por la noche y me decían a los chiquitos: ‘¡Cómo se ha notado, alcalde! ¡Cómo se ha notado!’. Claro que hace falta más inversión en seguridad. Claro que hace falta. Eso ha sido de PP y Vox». Rodil y Ruz defendieron ese incremento del gasto público, dentro de la partida que más crece del presupuesto de 2026 (que es la de nóminas, que aumenta en 7 millones de euros hasta los 108 millones) por las críticas que recibieron en la sesión de la oposición, principalmente del PSOE, pues la concejala Patricia Macià se refirió a esta cuestión con estas palabras: «Lo que destaca de este presupuesto es que en el capítulo de Personal suben las horas extras. Más bien para la Policía Local. Entiendo que para los controles que usted quiere hacer y los refuerzos; es decir, el pago de personal temporal».

Un control de la Policía Local en La Hoya, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Competencias

Sin competencias en esta materia, ¿en qué se quiere gastar el dinero el Ayuntamiento de Elche? Un portavoz aseguró que, como bien decía la edil socialista, en controles de drogas porque entienden que eso es «luchar contra el narcotráfico». De hecho, la misma fuente aseguró que los controles que se han hecho este mes de diciembre responden ya a este modelo que se caracteriza porque van a ser «sorpresa», de ahí que haga falta un dinero extra para ello. De este modo, se van a ubicar en otras localizaciones menos habituales, como puede ser en pleno centro de la ciudad y en horarios también distintos. Sin ir más lejos como pueda ser a media tarde un viernes. Hace dos semanas se realizó uno de ellos en la calle Ángel, generando un enorme colapso de tráfico porque la vía actúa como un embudo, al punto de alcanzar cerca de un kilómetro de retenciones. No existen datos del resultado que tuvo o si sirvió para detectar a muchos narcotraficantes porque se entienden que localizar a conductores consumidores o a algún traficante, servicios estos que son mucho más complicados que un mero control de alcohol, que se realiza en cuestión de segundos. Mientras los controles ya están en marcha, el gobierno local no facilita datos ni de la campaña contra el narcotráfico ni tampoco de los resultados.