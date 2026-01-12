Luto en Elche por la muerte del exabogado municipal Francisco Prats Bernat

El ilicitano Francisco Prats Bernat fallecía en la madrugada de este lunes a los 94 años, tras una larga vida dedicada al Derecho y al servicio público, profundamente unida a la ciudad de Elche y a su Ayuntamiento. Abogado de vocación temprana y funcionario ejemplar, fue una de esas figuras discretas que, sin ocupar nunca el primer plano, resultan esenciales para comprender la solidez institucional de una ciudad a lo largo de varias décadas. Ejerció el cargo de abogado del Consistorio con seis alcaldes distintos; el último, Diego Maciá. La misa funeral en su honor se oficia este martes 13 de enero, a las 11 horas, en la basílica de Santa María. Hasta entonces, su cuerpo será honrado en el tanatorio de l'Aljub, en sala número 6.

Nació en Elche el 12 de noviembre de 1931, en la Replaçeta de l’Espart, un enclave popular que siempre recordó con precisión y afecto. Desde muy niño fue testigo de los acontecimientos que sacudieron la ciudad en febrero de 1936, especialmente del incendio de la iglesia del Salvador, un episodio que dejó en él una huella profunda y que contribuyó a forjar su temprana conciencia cívica. Aquella experiencia, vivida desde la infancia, marcaría su manera de entender el Derecho no solo como técnica, sino como instrumento de orden y convivencia. Así se lo explicaba al director de la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH, Miguel Ors, durante una entrevista que se producía en 2022.

Francisco Prats Bernat, abogado del Ayuntamiento de Elche, en su despacho en la Casa Consistorial / INFORMACIÓN

Formación académica

En ese contexto, Prats expuso ante Ors su trayectoria educativa. Tras cursar sus primeros estudios en centros educativos de Elche, realizó el Bachillerato en el colegio La Asunción de Nuestra Señora y comenzó la carrera de Derecho en la Universidad de Murcia. Allí se formó con profesores de reconocido prestigio, como Diego Espín Cánovas, Antonio Truyol Serra, Enrique Tierno Galván o Manuel Batlle Vázquez, licenciándose en 1954. Posteriormente, amplió su formación en Madrid en el ámbito del Derecho Administrativo y preparó oposiciones a la Administración Local.

Francisco Prats Bernat, en el Colegio de Abogados de Elche recibe de la decana, Mª del Carmen Pérez Cascales, una placa conmemorativa de los cincuenta años en el ejercicio de la abogacía en 2009 / INFORMACIÓN

En 1957, con apenas veinticinco años, obtuvo por oposición la plaza de Oficial Mayor y Letrado del Ayuntamiento de Elche, tomando posesión del cargo el 19 de febrero de ese mismo año. Desde entonces, y durante casi cuarenta años, su trayectoria profesional quedó estrechamente ligada a la vida municipal ilicitana. Prestó sus servicios jurídicos bajo los mandatos de los alcaldes José Ferrández Cruz, Luis Chorro y Juan, Vicente Quiles Fuentes, Ramón Pastor Castell, Manuel Rodríguez Maciá y Diego Maciá Antón, atravesando etapas históricas muy distintas: desde los años del desarrollismo y la profunda renovación legislativa de la Administración española, hasta la transición democrática y la consolidación de los ayuntamientos democráticos.

Modernizador

Durante ese tiempo participó activamente en la modernización jurídica y administrativa del Ayuntamiento de Elche, siendo colaborador y testigo directo del crecimiento urbano y social de la ciudad. Como letrado municipal, intervino en pleitos de especial relevancia, defendiendo con rigor los intereses del municipio en asuntos complejos, algunos de ellos de notable trascendencia territorial, que obtuvieron resoluciones judiciales favorables y reconocieron la correcta actuación jurídica del Ayuntamiento, según recoge la Cátedra de la UMH.

Francisco Prats Bernat recibe la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía, de la presidenta del Consejo General de la Abogacia, Victoria Ortega Benito, en el Ilustre Colegio de Abogados de Elche / INFORMACIÓN

Paralelamente a su función municipal, Prats desarrolló una intensa actividad en el ejercicio libre de la abogacía. Fue socio fundador del Gabinete Jurídico Prats Abogados, despacho que se convirtió en referencia profesional, y mantuvo una dedicación constante al Derecho durante más de medio siglo. En el ámbito cultural, destacó también como socio fundador y presidente de la Asociación Premios Café Márfil, una iniciativa que alcanzó gran proyección y que permitió que figuras como José Hierro o Gerardo Diego visitaran Elche y ofrecieran recitales memorables, algo que siempre recordó con legítimo orgullo.

Jubilación y reconocimiento

Se jubiló como Oficial Mayor del Ayuntamiento en noviembre de 1996, aunque continuó vinculado a la vida municipal como letrado asesor de la empresa pública Pimesa hasta 2011. En 2016 recibió la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía, concedida por el Consejo General de la Abogacía Española, un reconocimiento que aceptó con la sobriedad y elegancia que siempre le caracterizaron, señalaba el profesor Miguel Ors en descripción biográfica.

En el plano personal, Francisco Prats fue un hombre profundamente familiar. Casado en primeras nupcias con María Asunción Albentosa, fallecida en 1996, fue padre de Lorenzo, María Asunción, Antonio y Elena, todos ellos reflejo de una sólida tradición de esfuerzo y vocación universitaria. Lorenzo Prats Albentosa es doctor en Derecho y catedrático de Derecho Civil; María Asunción Prats Albentosa, doctora en Economía y profesora universitaria; Antonio Prats Albentosa, abogado en ejercicio e integrante del despacho familiar; y Elena Prats Albentosa, técnica en Turismo. Posteriormente contrajo matrimonio con María Pilar Madrid, funcionaria municipal.

Con su fallecimiento, Elche pierde a un jurista íntegro, a un servidor público respetado por generaciones de responsables municipales, compañeros de profesión y ciudadanos.