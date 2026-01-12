La pasarela de Altabix que conectará dos sectores en Elche abrirá en un mes y medio

La pasarela peatonal de Altabix que conectará dos sectores históricamente separados por las vías del tren en Elche estará en funcionamiento como tarde en un mes y medio. Es al menos el plazo que dio este lunes el alcalde, Pablo Ruz, en una visita a las obras junto a miembros del equipo de gobierno en la que aprovechó el encuentro con los periodistas para criticar que el anterior Ejecutivo de PSOE y Compromís prometió en 2015 la infraestructura y que nunca se dio ningún paso para materializarla hasta que llegaron al gobierno en 2023.

Fue el pasado fin de semana cuando se culminó una de las fases más complejas del proyecto: la colocación de la estructura metálica principal, de 62 toneladas de peso, que ya salva físicamente la barrera ferroviaria. La operación se llevó a cabo durante la noche del sábado al domingo, aprovechando el parón del servicio ferroviario autorizado por Adif. La pasarela, fabricada en Murcia, fue transportada hasta Elche en tres grandes piezas que posteriormente fueron ensambladas e izadas en una compleja maniobra nocturna.

En apenas dos horas, entre las 23.40 y la 1.40 de la madrugada, la estructura quedó definitivamente colocada sobre las vías, uniendo visual y funcionalmente la parte norte y sur (sectores E-4 y E-20) de este entorno urbano del barrio. Explican desde el bipartito de PP y Vox que no habrá ninguna interrupción del servicio de trenes y que tampoco se ha visto incrementada la partida, que es de 2,7 millones de euros asumidos con un préstamo, pese a las dificultades técnicas que presentaba esta conexión.

Ahora bien, pese a que la estructura está ya instalada, a falta de colocar el suelo por el que pisarán los vecinos, todavía queda hacer accesible el paso, con lo cuál tienen que completarse unas rampas y escaleras. Según apuntaron los técnicos, todavía es necesario retirar los grandes dados de hormigón utilizados para apoyar la pasarela durante su colocación y ejecutar los trabajos de urbanización pendientes.

Jardín

Desde el extremo norte habrá que hacer una elevación del terreno desde el solar hasta la cota de la estructura para permitir el paso peatonal. Junto a ese talud habrá arbolado, vegetación e iluminación para garantizar la accesibilidad y la seguridad, además de hacer más apetecible el paso por este enclave. Eso sí, todavía no queda claro si el solar pegado a la citada pasarela, que es terreno municipal, será un jardín al uso, porque queda por estudiar el mobiliario que se incorporará o incluso si habrá una zona de juegos infantil también sobre este punto de expansión de la ciudad. Lo que sí confirmó rotundamente el alcalde es que habrá mucho arbolado con la vista en que este entorno se convierta en un lugar de esparcimiento más.

Por el otro extremo de la pasarela, que tiene un tablero de 5,5 metros de ancho por 40 de largo así como una malla antivandálica, los usuarios que quieran pasar desde viales como la calle Mesalina y los alrededores de José Antonio Cañete hacia la parte norte deberán hacerlo por la calle Pintor José Cañizares. Desde el otro lado podrán elegir una imponente rampa para llegar a la pasarela o subir un tramo alto de escaleras "imperiales", como señaló el alcalde en alusión a la altura que se aprecia desde la distancia, y pese a que todavía están entre andamios pendientes por ejecutar completamente.

El concejal de Espacios Públicos y Movilidad, Claudio Guilabert, detalló los aspectos técnicos de la instalación de la pasarela destacando que tras la colocación de la estructura, este mismo lunes se procedería a retirar todos los elementos auxiliares utilizados durante la instalación, como grúas y apoyos provisionales. A partir de ahí, las obras continuarán con la ejecución del talud y la finalización de la fase sur.

Más de una decada en el aire En 2015 fue la primera vez que en Elche se apuntaba a la creación de una pasarela peatonal en el barrio de Altabix cuando el entonces candidato a la alcaldía, Carlos González, prometía una negociación con Adif para acometer la inversión. Precisamente el equipo de gobierno de PP y Vox ha rescatado aquel anuncio para azuzar en menos de 48 horas y en dos ocasiones la gestión anterior de PSOE y Compromís. Primero a través de un video publicado este domingo en las redes sociales del alcalde, Pablo Ruz, y compartido en los perfiles de los ediles Aurora Rodil, Claudio Guilabert y Juan de Dios Navarro, en el que acusan a la actual oposición de "vender humo" por no haberse dado ningún paso en firme con el proyecto en anteriores mandatos, pese a que en 2019 ya el entonces portavoz municipal Héctor Díez apuntaba a que la redacción del proyecto tendría encaje dentro de las inversiones financieramente sostenibles. Si bien, el equipo de gobierno incidió este lunes en que cuando llegaron al gobierno en 2023 se encontraron con que “no existía nada: ni proyecto aprobado, ni licitación, ni adjudicación de las obras". Sostienen que el único paso que se dio previo fue un preproyecto pero sin ponerse en marcha los procedimientos administrativos. Ruz defendió que la pasarela de Altabix es “una obra de este gobierno de Partido Popular y Vox”, subrayando que han tenido voluntad de buscar financiación e incidió en que "somos lo que hacemos”. En la misma línea se expresó la socia de gobierno Aurora Rodil, quien recordó que ya en 2019, cuando su formación estaba en la oposición, se hablaba de un supuesto proyecto y compromiso con el barrio. “Cuando llegamos al poder, lo que descubrimos es que ni siquiera había pasado por junta de gobierno. No había nada”. Rodil señaló que se encontraron con una “mesa tendida sin nada encima” y fue tajante: “Los hechos matan el relato". El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler resaltó por su parte que la pasarela es la traducción física de unas cuentas con “una carga inversora grandísima”, cuyos frutos empiezan ahora a ser visibles.

Desde el bipartito manifiestan que el proyecto cumple con las expectativas y reivindicaciones de un barrio "que se sentía separado a tan solo unos metros” y esperan que el beneficio sea conjunto de la ciudad para mejorar la permeabilidad urbana y la movilidad peatonal. Lo cierto es que todos estos años los residentes venían afeando el gran rodeo que tienen que hacer, bordeando las líneas férreas para ir de un punto a otro, además de la “brecha” que supone para el barrio la falta de conexión. Eso sí, sobre el lugar las opiniones están divididas, ya que pese a que hay una buena parte que entiende que este cambio beneficiará a la forma de relacionarse en el barrio, hay quien ya vive acostumbrado a esta separación física y no cree que su día a día vaya a cambiar demasiado.

2.000 piezas

Fue el pasado diciembre cuando la empresa murciana encargada de la pasarela descargó las distintas partes, formadas por 2.000 piezas que han compuesto esta especie de puente suspendido sobre las vías para acabar con un problema que se viene detectando desde hace dos décadas, justo cuando se trazó la línea de Cercanías y el PGOU comenzó a diseñar el crecimiento de la ciudad hacia el este y noreste teniendo en cuenta que tarde o temprano había que solventar esta desconexión.

El ensamblaje definitivo se ha venido haciendo durante estos últimos días, actuando de madrugada cuando no había tráfico ferroviario para no afectar a las frecuencias habituales de trenes y al último turno del paso de mercancías.

Adjudicación

El proyecto se adjudicó en octubre de 2024 a la mercantil Pavasal, con un plazo de ejecución de 12 meses, y descartan desde el Ejecutivo local que haya un sobrecoste oese a las dificultades técnicas que tienen las obras. Después del pasado verano comenzaron las actuaciones por ambos lados de las vías férreas, levantando las bases de hormigón sobre los dos taludes para que después las grúas pudieran instalar la pasarela. La empresa pública Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ha estado vigilante ante todo el proceso y las autorizaciones las otorgó mucho más tarde de lo que el Ayuntamiento esperaba, hasta el punto de que incluso el pasado febrero la empresa pública exigió la paralización de los trabajos por falta de permiso, que aún estaba en trámite, lo que abrió la polémica entre ambas administraciones. El primer edil llegó a negar que el organismo dependiente del Ministerio de Fomento les había denegado el permiso.

El Ayuntamiento solicitó hace un año la autorización de actuaciones en zona de afecciones ferroviarias pese a que las obras se habían adjudicado meses antes. Adif entonces dijo que la petición municipal se envió de forma errónea a otro departamento que no es el competente para autorizar un proyecto de estas características, y desde la entidad pública apuntaron en esas fechas que no se había acabado el procedimiento administrativo para decidir sobre la concesión porque se encontraba en un análisis de riesgos. Si bien el alcalde convocó entonces a los medios de comunicación para reiterar que contaba con todas las autorizaciones pertinentes.