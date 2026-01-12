Un pleno de siete minutos para despedir al exalcalde de Elche Carlos González con un recado

Siete minutos. Eso es lo que duró el pleno extraordinario celebrado este mismo lunes para la toma de conocimiento de la renuncia al cargo de concejal de quien fuera alcalde de Elche entre 2015 y 2023, el socialista Carlos González, después de que hiciera pública su intención de dejar formalmente la primera línea política el pasado 26 de diciembre, y registrara el escrito el pasado 31 de diciembre. Siete minutos en los que no estuvo presente González y en los que sus compañeros de equipo de gobierno Esther Díez y Héctor Díez, hoy portavoces municipales de Compromís y PSOE, respectivamente, tomaron la palabra para agradecer su trayectoria y desearle suerte en esta nueva etapa. Mientras, tanto en el PP como en Vox el mutismo fue absoluto. No hubo intervención alguna. Ahora, en el siguiente pleno ordinario, el del 26 de enero, tomará posesión de su acta el siguiente en la lista, Miguel Serna, quien, a la sazón, fue el jefe de gabinete de Carlos González.

Carlos González arropado por la ejecutiva del PSOE durante la convocatoria a los medios el pasado 26 de diciembre. / Matías Segarra

La importancia de los exalcaldes y la exalcaldesa

Unas palabras de agradecimiento que, a priori, parecían sonar a formalismo, pero que, en el caso de las filas socialistas, también parecieron dejar un mensaje que, a juzgar por los antecedentes, apuntaban a recado. Hasta el extremo de que quien hoy por hoy tiene todas las papeletas para sustituir a Carlos González como alcaldable en las elecciones de mayo de 2027, Héctor Díez, le pidió que ejerza como “exalcalde”. En este sentido, el portavoz de los socialistas ilicitanos en el Ayuntamiento incidió en “desearle al compañero Carlos, al exalcalde Carlos González, lo mejor en esa nueva etapa profesional que emprende y también decirle que ejerza de exalcalde”. Un mensaje al que añadió que, “si es importante la tarea de los 27 concejales para prestigiar la institución, sin ninguna duda, el papel de nuestros exalcaldes y exalcaldesa también es importante, y tenerlos presentes en los actos institucionales, en la vida cotidiana de la ciudad, para que sigamos teniendo un Elche grande y que mejore cada día”.

Un momento de la reunión previa de la ejecutiva del PSOE en la que se ratificó la marcha de Carlos González / INFORMACIÓN

Una figura incómoda

Significativo en este caso es que, a lo largo de estos dos años y medio, el exalcalde no ha abierto la boca en ningún pleno municipal, lo que le había hecho un blanco fácil para la bancada de la derecha y, en particular, para el actual regidor, Pablo Ruz. Se referían al socialista como “alcalde silente”, algo que incomodaba en muchos sectores de su partido. Tampoco había tenido una presencia institucional relevante, y su asistencia a actos públicos era muy limitada. Dos aspectos a lo que se sumaba el hecho de que se hubiera especulado en determinados círculos con la posibilidad de que pudiera repetir como candidato de cara a la próxima cita con las urnas, bajo el argumento de que, si bien estaba en la oposición, había liderado la que había sido la lista más votada en las elecciones de 2023, a la sazón, tras un mandato marcado por la pandemia de covid. De ahí que la petición de que ejerza de “exalcalde” pareciera cobrar más sentido si cabe formulada por boca de quien puede ser su sucesor, en un contexto en el que, además, González ha declinado entrevistas y otras declaraciones públicas tras la rueda de prensa del pasado 26 de diciembre, cuando anunció su marcha, precisamente bajo el argumento de que ya se ha retirado de la primera línea política.

Miguel Serna, a la derecha, junto al exalcalde Carlos González y empresarios, en su etapa en el Gobierno. / INFORMACIÓN

“Larga etapa municipal”

Previamente, en el pleno de este lunes, Héctor Díez le agradeció “su dedicación, su trabajo, su compromiso”, poniendo el foco en todos los años que lleva González en política, cuando se refirió a “toda la larga etapa municipal que ha venido desempeñando desde la década de los noventa, pero especialmente en los ocho años en los que ha ejercido como alcalde de Elche y en los que ha trabajado de la mejor manera posible, lo mejor que sabía, por mejorar nuestro municipio y también por mejorar la calidad de vida de los vecinos de Elche”. Finalmente, Díez incidió en que, “sin ninguna duda, formar parte de una corporación municipal es un auténtico honor, pero formar parte de un equipo de gobierno es una experiencia vital única en la vida, y muchas veces uno se da más cuenta cuando ha finalizado que cuando está en el ejercicio por la carga de trabajo que supone, pero es algo maravilloso”.

La importancia del reconocimiento institucional

Mientras, desde Compromís, Esther Díez indicó que “queríamos aprovechar este pleno de despedida de cargo público de Carlos González para dedicarle unas palabras, convencidos también de la importancia de poner en valor el reconocimiento institucional en términos generales de todas las personas que han ejercido la máxima representación de esta Corporación en las diferentes etapas democráticas, indistintamente del color político que representaran en particular”. La portavoz de la formación valencianista recordó que “en Compromís hemos compartido gobierno municipal con Carlos González entre 2015 y 2023, con nuestros aciertos y errores colectivos, obviamente también con diferencias, pero estoy convencida de que el señor González ha desarrollado toda esta labor con el mayor amor por esta ciudad y por sus gentes, con mucha dedicación, esfuerzo y desvelos, aunque eso es inherente a este cargo”. Finalmente, le deseó lo mejor en la nueva etapa y le expresó “a nivel particular el cariño que sabe que le tengo, y desearle que se quede con el mejor de los recuerdos, que todos sabemos que la etapa política es una etapa vital en la que se queda un sabor agridulce a veces”.

Anuncio en General Cosidó

Carlos González anunció que dejaba su acta como concejal del PSOEy cerraba su etapa en la política municipal el pasado 26 de diciembre, en el marco de una rueda de prensa celebrada en General Cosidó, en el cuartel general de los socialistas ilicitanos, arropado por el secretario general del PSOE en Elche, Alejandro Soler, y por el portavoz del grupo municipal, Héctor Díez. Todo en una comparecencia que se aprovechó para apuntar de facto a Díez como nuevo alcaldable del proyecto socialista en la capital del Baix Vinalopó, aunque la dirección federal aún no ha fijado el calendario para definir los liderazgos de cara a las elecciones municipales de 2027. Un paso que llegaba después de que en septiembre de 2023, solo cuatro meses después de los comicios que dejaron a su partido en la bancada de la oposición, renunciara a un 25% de su salario como edil, pasando a tener una dedicación parcial del 75 %, para poder ejercer como abogado. Poco después, se hizo público que se había incorporado al despacho de Ibidem Abogados que dirige Enrique Martín.