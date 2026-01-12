Riegos de Levante construirá dos nuevas balsas para optimizar el caudal del Tajo-Segura en el Campo de Elche

La Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura ha puesto en marcha una de las inversiones estratégicas más relevantes de los últimos años: la construcción de dos nuevas balsas reguladoras que sumarán una capacidad total de 60.000 metros cúbicos. Estas infraestructuras permitirán reforzar la capacidad de almacenamiento, ganar flexibilidad operativa y mejorar de forma significativa la gestión de los recursos hídricos vinculados al Pantano de Crevillente.

El presidente de la entidad, Roque Luis Bru, explicó que el proyecto responde a una necesidad creciente derivada del nuevo modelo de gestión de caudales que la Confederación Hidrográfica del Segura está aplicando sobre las aportaciones procedentes del trasvase Tajo-Segura. En algunas ocasiones, los recursos llegan directamente a los canales de riego; en otras, requieren almacenamiento y regulación previa. En este contexto, disponer de mayor capacidad de embalse permitirá a la Comunidad actuar con anticipación, ajustar mejor los volúmenes disponibles y asegurar la estabilidad del sistema.

Herramienta fundamental

“Estas balsas nos permitirán mejorar la capacidad de respuesta, coordinar mejor el funcionamiento de todas nuestras infraestructuras y garantizar un uso más racional del agua. Son una herramienta fundamental para adaptarnos a la nueva realidad de gestión y para dar más seguridad a nuestros agricultores”, subrayó Bru.

Las nuevas balsas reguladoras servirán para mejorar la gestión del agua del Pantano de Crevillente / V. L. Deltell

Actualmente, la Comunidad ya trabaja en el proyecto básico para su construcción. Los servicios técnicos de Riegos de Levante han realizado un exhaustivo análisis del terreno y del encaje de las nuevas infraestructuras, garantizando su correcta integración con las balsas existentes para que funcionen de manera conjunta y coordinada. El diseño persigue no solo aumentar volumen, sino crear un sistema de regulación eficiente que permita almacenar, derivar y distribuir el agua en las mejores condiciones posibles en el Campo de Elche.

Uno de los aspectos más destacables del proyecto es que las actuaciones se ejecutarán principalmente sobre parcelas ya propiedad de la Comunidad, lo que evita la necesidad de realizar de entrada grandes inversiones en compra de suelo. No obstante, Roque Bru no descarta que en un futuro se pueda estudiar la adquisición de terrenos en ubicaciones estratégicas si fuera necesario seguir incrementando la capacidad de almacenamiento.

Aprovechamiento del agua de lluvia

Además de mejorar la gestión ordinaria del Pantano de Crevillente y los caudales del Trasvase, las nuevas balsas permitirán aprovechar mejor el agua procedente de episodios de lluvias intensas, una de las grandes preocupaciones del sector. En muchas ocasiones, explicó el presidente, parte de estos recursos se pierden camino del mar al no poder ser almacenados. “Todo lo que sea invertir en infraestructuras que nos permitan guardar más agua es una garantía para el futuro. Son actuaciones que se amortizan en términos económicos, pero también en seguridad hídrica y estabilidad para el campo”, afirmó.

La iniciativa tendrá igualmente un impacto positivo en el ámbito energético. Al disponer de mayor capacidad de regulación y almacenamiento, la Comunidad podrá optimizar el trabajo de sus plantas fotovoltaicas, ajustando mejor los ciclos de bombeo y aprovechando la energía generada, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia global del sistema y a contener costes.

Además de mejorar la gestión de los recursos del Pantano de Crevillente, las nuevas balsas podrán recoger agua de lluvia / V. L. Deltell

Riegos de Levante prevé concurrir a todas las convocatorias y ayudas públicas que las administraciones pongan a disposición de las comunidades de regantes para este tipo de infraestructuras, dada su relevancia no solo para la entidad, sino para el conjunto del territorio irrigado.

Una inversión estratégica integrada en los presupuestos de 2026

La construcción de estas balsas se enmarca dentro de los presupuestos aprobados para 2026 por Riegos de Levante en su reciente asamblea celebrada en Elche, una sesión marcada por el análisis del presente y el futuro del Trasvase Tajo-Segura y por la voluntad de la entidad de mantener estabilidad económica para sus regantes.

Durante la reunión, la Comunidad aprobó congelar tarifas y cuotas, manteniendo la derrama anual del derecho de riego y las tarifas del agua. El presupuesto para el próximo ejercicio se ha diseñado con criterios de prudencia y planificación a medio plazo, con una previsión de consumo en torno a los 50 hectómetros cúbicos.

El encuentro contó con la intervención del presidente del SCRATS, Lucas Giménez, quien abordó la situación actual del trasvase, las reglas de explotación vigentes y el complejo escenario normativo que se abrirá en los próximos años, recordando que las decisiones que se adopten serán determinantes para el presente y futuro del regadío.

La comunidad de Riegos de Levante quiere prepararse para los recortes del trasvase / V. L. Deltell

Modernización, mantenimiento y actuaciones en marcha

Además de la inversión principal en las nuevas balsas reguladoras, el presupuesto refuerza especialmente la partida de mantenimiento, considerada clave para garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas.

En el capítulo de inversiones continúan en marcha actuaciones relevantes como la rehabilitación del Canal Principal, así como proyectos vinculados a la modernización y digitalización del sistema de riego, incluidos en programas europeos como el PERTE. Entre las mejoras previstas se encuentra la instalación de sistemas de medición y control, compuertas autorregulables, telecontrol y actuaciones orientadas a reducir pérdidas de agua y aumentar la eficiencia energética, incluyendo la incorporación de baterías al sistema fotovoltaico.

Asimismo, la Comunidad continúa avanzando en la regularización patrimonial de conducciones y terrenos, con numerosas parcelas ya normalizadas a nivel catastral, y sigue ejecutando obras estratégicas vinculadas a la mejora estructural de su red hidráulica.