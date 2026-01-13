Nadie se libra de los reels en el Ayuntamiento de Elche

Hace dos años podía parecer cuanto menos inusual ver a un alcalde de Elche grabándose en la habitación de un hotel promocionándolo al más puro estilo agente inmobiliario, o dentro de los fogones de un restaurante de pedanía, probándose unas gafas en una óptica de barrio o acompañando a la Policía Local en el despliegue de seguridad de las Fiestas de agosto como si de un reportero se tratase.

Imitar

Digamos que Pablo Ruz ha puesto un listón en redes sociales que incluso hay compañeros en la política, o fuera de ella, que han imitado, o incluso desde la oposición, con mensajes cada vez más directos y juegos de tipografía y efectos para vender inversiones o denunciar realidades a golpe de click.

Casi nadie se libra ya de aparecer en los muros de las cuentas institucionales porque se trata de canales en los que el Ayuntamiento tiene su público y sirven de altavoz para trasladar mensajes a las nuevas generaciones, las más asiduas a estas vías de comunicación.

En cuanto a presencia, el primer edil ha llegado a alcanzar los 40.000 seguidores en su cuenta personal de Instagram, superando en 5.000 a su homónimo alicantino Luis Barcala. Si miramos la cuenta municipal, también está bien posicionada con 63.000 seguidores en Facebook y 72.500 en Instagram, quedándose sólo unos 3.000 por debajo del Ayuntamiento de Alicante.

Seguidores

Eso sí, si el Consistorio de la capital de provincia tiene un total de 2.300 publicaciones, el número lo quintuplica la Administración ilicitana en esta red social de Meta, lo que denota que el equipo de gobierno de PP y Vox le llega a dar cierta importancia a la visibilidad en redes, hasta el punto que hay ocasiones en las que el Ejecutivo local aparece en presentaciones de eventos y encuentros con colectivos en los que no se llega a convocar siempre a los medios de comunicación.

Ahora bien, aunque el primer edil es la cara más visible en los post que se publican en el Ayuntamiento, es habitual encontrarse también a creadoras de contenido promocionando parte de la agenda cultural y lo que hasta ahora no se había visto es que incluso periodistas del gabinete de Comunicación del Ayuntamiento también han empezado a grabar vídeos divulgando acerca de servicios, como ocurrió el pasado 9 de enero cuando se lanzó un reel por varios portales en el que se ve a una profesional del departamento explicando en qué consisten los descuentos del bus lliure para adolescentes y jóvenes hasta 26 años.