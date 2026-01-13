El bipartito de Elche fija a finales de febrero el fin de las obras contra socavones en Clara Campoamor

Las obras de reurbanización de la calle Clara Campoamor, en el barrio de Carrús, avanzan a buen ritmo y encaran ya su recta final, con la previsión de que concluyan en la segunda quincena de febrero. Así lo ha trasladado el concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, quien ha confirmado que los trabajos se desarrollan conforme al calendario previsto, pese a algunos retrasos puntuales derivados de las lluvias registradas en Navidad.

La intervención, impulsada por el Ayuntamiento de Elche en colaboración con Aigües d’Elx, busca poner fin de manera definitiva a los socavones recurrentes que desde hace más de dos décadas afectaban a esta vía, uno de los puntos más problemáticos del entramado urbano de Carrús.

Tramo afectado y actuación integral

Las obras se concentran en un tramo recto de 110 metros, comprendido entre la calle Francisco Miller Giner y la intersección con Juan Maciá Esclapez, donde se ha actuado en toda la anchura de la calzada. El gobierno municipal optó por una ejecución simultánea y no por fases, lo que obligó al cierre total al tráfico y al acceso a garajes privados, con el objetivo de acortar plazos.

Estado actual del tramo problemático de la calle Clara Campoamor en Elche / Áxel Álvarez

Esta decisión supuso un cambio respecto al planteamiento inicial y permitió acelerar la intervención. En ese momento, Guilabert ya explicó que, «por cuestiones técnicas y de tiempos se va a acelerar todo el proceso y se va a abrir toda la calle a la vez, en el tramo afectado y en sus dos sentidos de la circulación», fijando un plazo de tres meses para la empresa adjudicataria.

Colector renovado y nuevo firme

Uno de los hitos clave del proyecto, ya completado, ha sido la renovación integral del colector de saneamiento, identificado por los técnicos como el origen principal de los hundimientos. La antigüedad y el deterioro de esta infraestructura subterránea habían provocado durante años grietas en edificios, cortes de agua y continuas incidencias en la calzada.

Los trabajos en esta fase se prolongaron más de lo previsto al detectarse tuberías con amianto, lo que obligó a aplicar un plan de seguridad específico. Superado este punto, la obra entra ahora en una fase decisiva con el relleno mediante hormigón y la ejecución de una losa continua, un sistema constructivo diseñado para evitar la reaparición de socavones, seguido del asfaltado final.

Febrero como horizonte y reapertura

Desde el área de Espacios Públicos se insiste en que, pese a los días de parón obligados por la meteorología, el ritmo de ejecución es positivo. El propio Guilabert ha señalado que las obras estarán finalizadas a mediados de febrero, quedando la calle totalmente operativa y abierta al tráfico durante la segunda quincena del mes.

La actuación cuenta con un presupuesto de 373.000 euros y responde a una reivindicación de más de un década del vecindario de Carrús, que en los últimos años había intensificado sus protestas ante el agravamiento del estado de la vía. Con esta reurbanización, el Ayuntamiento confía en dar una solución definitiva a uno de los problemas estructurales más persistentes del barrio y mejorar de forma sustancial la seguridad y la estabilidad de la calle Clara Campoamor.