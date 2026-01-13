Elche ultima la profunda reurbanización urbana de la calle Aljub y su entorno

La calle Aljub de Elche y el conjunto de vías que la rodean encaran la última fase de obras de una reurbanización integral dentro del modelo de reforma urbana impulsado por el Ayuntamiento de Elche en el barrio del Pla y su entorno histórico. Las actuaciones, con una inversión global de 440.000 euros, incluyen aceras más amplias, nuevo arbolado con riego por goteo, iluminación LED, renovación de servicios básicos y un asfaltado completo, con el objetivo de modernizar el espacio público y mejorar la seguridad y la calidad urbana.

El alcalde, Pablo Ruz, ha explicado que estas obras se enmarcan en una estrategia continuada que afecta al ámbito comprendido entre Reyes Católicos, Mayor del Pla, Germanías y la iglesia de San José, donde ya se ha intervenido en calles como San José, San Pascual, Santa Teresa, Plaza Polo o La Senia, además de la propia calle Aljub.

Las obras se han realizado principalmente en la calle Aljub y en las adyacentes / INFORMACIÓN

Un modelo urbano homogéneo

El primer edil ha detallado que el Ayuntamiento está aplicando un modelo común de calle basado en la ampliación de aceras, la conciliación con el aparcamiento, la plantación de árboles de porte contenido —principalmente prunus, con floración destacada en primavera— y la mejora de la iluminación pública.

A estas actuaciones se sumará un nuevo asfaltado, una vez concluyan los trabajos en las distintas vías del entorno, que se ejecutará de forma conjunta tras el fresado de las calles ya reformadas. La actuación se conecta además con las plataformas únicas existentes en San Antonio de Padua, La Senia y las previstas en Mayor del Pla, en el tramo que desemboca en el puente de Santa Teresa.

Más luz y servicios renovados

Uno de los ejes clave de la intervención es la sustitución de la iluminación de vapor de sodio por tecnología LED, tanto en las farolas centrales del paseo de Reyes Católicos como en las luminarias adosadas a las fachadas. El objetivo es lograr una mejor visibilidad nocturna y reforzar la seguridad de los peatones.

El alcalde de Elche visitaba las obras junto al edil Guilabert esta martes / INFORMACIÓN

Las obras han permitido también renovar completamente las conducciones de agua, que en algunos tramos eran de fibrocemento, aprovechando la apertura del firme para modernizar las infraestructuras subterráneas. El pavimento empleado, de baldosa reducida y distinta al granito, busca una imagen más limpia y homogénea.

Transformación progresiva del barrio

El alcalde ha subrayado que estas mejoras se acompañan de una regeneración urbana progresiva, con la demolición de antiguas viviendas y la construcción de nuevos inmuebles en calles como Reyes Católicos, Santa Ana o Santa Teresa, así como la rehabilitación de bajos convertidos en viviendas. Un proceso que, según ha indicado, incrementa el valor urbano y favorece la aparición de nuevos negocios.

En los próximos meses, el Ayuntamiento prevé nuevas actuaciones en calles paralelas a Cristóbal Sanz, como Teniente Ruiz Bru o Teniente Ganga, aplicando el mismo patrón urbano a medida que se avanza hacia la avenida de la Libertad y el entorno del centro comercial Aljub. En un plazo aproximado de dos meses se instalará también arbolado de gran porte en Doctor Ferrán, una vía extensa que conecta los pisos azules con la avenida, donde además se colocarán nuevos semáforos.

La plaza de Polo también ha sido reformada en este proyecto de obra / INFORMACIÓN

Asimismo, están previstas renovaciones de aceras muy deterioradas en Ruperto Chapí y en José María Buch, entre Cristóbal Sanz y Sagrado Corazón, con cambio de pavimento y arbolado. Estas obras forman parte de una planificación iniciada en 2024, continuada en 2025 y con proyectos ya redactados para completar la última zona del Raval de Santa Teresa en 2027, con la previsión de que el barrio quede totalmente renovado en un plazo de dos años.

En cuanto a otros puntos del entorno, el Ayuntamiento ha indicado que el club de petanca permanece cerrado, aunque sus usuarios están provisionalmente reubicados, quedando pendiente únicamente la solución de los aseos, que será objeto de una futura inversión.