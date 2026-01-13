¿Elche o Londres? La niebla cubre el campo ilicitano, pedanías de playa y llega a la N-340 complicando el tráfico matinal

El término municipal de Elche ha amanecido este martes envuelto en una densa niebla que ha reducido drásticamente la visibilidad y ha generado problemas de visibilidad para la circulación en varias vías clave, especialmente en plena hora punta de entrada a institutos, primero, después de colegios y también a centros de trabajo. El episodio, que lleva varias horas y sigue activo, ha llegado a puntos poco frecuentes y ha obligado a extremar la precaución al volante, ya que en algunos momentos no se veía a escasos metros.

Según el meteorólogo ilicitano Vicente Bordonado, el fenómeno registrado responde a un tipo muy concreto: “se trata de una niebla de advección”. Este tipo de niebla no es habitual que alcance zonas urbanas interiores como la ciudad de Elche, aunque sí puede darse con mayor frecuencia en áreas llanas próximas al litoral.

La nube baja, densa y enorme, se introducía esta mañana temprano por la zona sur de Elche / INFORMACIÓN

Un fenómeno meteorológico poco común en la ciudad

La niebla de advección se produce cuando una masa de aire cálido y húmedo se desplaza horizontalmente sobre una superficie más fría, como puede ser el mar frío o un suelo helado. Al entrar en contacto con esa superficie, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa, dando lugar a una niebla densa, extensa y persistente, que suele ser difícil de disipar.

Este fenómeno es común en zonas costeras o en áreas con nieve o aguas frías. Entre sus características destaca su gran extensión y su persistencia.

La influencia del Camp d’Elx y El Hondo

En el caso de Elche, la orografía del entorno juega un papel determinante. Hacia el mar, el municipio se abre a una amplia llanura, la del Camp d’Elx, una zona especialmente propicia para este tipo de episodios. Además, la influencia del parque natural de El Hondo, una depresión natural —un “hondo”, precisamente— y el hecho de que sea un humedal favorecen la acumulación de aire frío y humedad.

Carretera de Torrellano hacia Elche hacia las nueve de la mañana / INFORMACIÓN

Aunque en estas áreas rurales y naturales no es extraño que se registren episodios de niebla de advección, lo complicado es que asciendan hasta la ciudad, como ha ocurrido en esta ocasión, alcanzando incluso zonas urbanas muy transitadas.

Por su parte el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que aunque no le consta que este fenómeno se haya registrado en otras partes, es muy posible que se haya repetido en puntos de la Vega Baja y la Marina Baixa, zonas donde también suele estancarse la niebla.

Un frente activo desde el Atlántico

Así, ha apuntado que se trata de "nieblas prefrontales. Está entrando un frente activo por el Atlántico y estas son las primeras capas de nubes. Son capas de nubes bajas que además se estancan por la noche en zonas de valles, en zonas de vaguadas". De esta forma, es la "manifestación de esta humedad que hay latente cerca del suelo pero que no llega a formar una nube importante".

Entrada a la autovía A-70 de Elche-Crevillent, esta mañana de martes. / INFORMACIÓN

El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha agregado que es un fenómeno curioso, que "no es muy habitual en la provincia de Alicante. Como además está entrando viento de componente suroeste, que es un poco más cálido, arrastra un aire que no es tan frío y en contacto con la superficie, que ahora sí que está fría, tanto la del mar como la de tierra, se forman estas capas de nubes bajas que desaparecen con los primeros rayos de sol".

Tramos afectados y problemas de visibilidad

Durante la mañana, la niebla ha llegado a cubrir la carretera Nacional 340 y la autovía A-70 en el tramo comprendido entre Crevillent y Elche, generando dificultades para la conducción. Pero la gran nube baja también se ha extendido a la ciudad, alcanzando hasta las inmediaciones de El Corte Inglés y el Hospital del Vinalopó, siendo especialmente visible en la zona sur del casco urbano.

La gran nube baja sigue sobre una parte de la ciudad de Elche pasadas las 9.30 horas de este martes / INFORMACIÓN

Desde el puente del Bimilenari hacia el sur, la presencia de la niebla ha sido muy intensa, con una acumulación mayor en torno al cauce del río Vinalopó, donde la humedad y la topografía han favorecido su persistencia. La niebla llevaba horas instalada cuando comenzaron los desplazamientos habituales de la mañana, incrementando el riesgo en carretera.

Pescadores en la playa de El Pinet esta mañana de martes / Áxel Álvarez

Las nubes bajas también han afectado a otras zonas. A puntos de costa como La Marina, Santa Pola, Arenales del Sol y El Altet. Desde esas áreas hacia el interior, las nubes han llegado a partidas más al norte, como Torrellano. También en la N-340 entre esta pedanía y la ciudad había mala visibilidad.

La carretera de La Marina tenía este aspecto hacia las 9 de la mañana de este martes / Áxel Álvarez

Con el paso de las horas, el episodio ha comenzado a levantarse poco a poco, y se espera que mejore progresivamente la visibilidad. No obstante, las autoridades y expertos recuerdan la importancia de adaptar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y extremar la atención en situaciones de meteorología adversa como la vivida hoy en Elche.

Parón en el campo y posibles hongos

La niebla es bastante común en el campo ilicitano, donde por norma general no suele provocar daños, según asegura el presidente de Jóvenes Agricultores-ASAJA Elche, Pedro Valero. Según comentaba esta mañana de martes a INFORMACIÓN, el fenómeno persistente de esta ocasión estaba impidiendo iniciar algunas labores propias de esta época sobre el terreno principalmente por la falta de visibilidad.

Imagen de una plantación en el Camp d'Elx captada este martes por la mañana / INFORMACIÓN

A su vez, a cultivos como la alcachofa la niebla no le viene nada bien porque la humedad puede provocar que puedan verse afectados por hongos. Todo ello se une a que las lluvias recientes han dejado muy húmedo el terreno. "Lo que necesitamos ahora es un poco de viento para que vaya secando la tierra y poder comenzar a trabajar en plantaciones de hortalizas que nos quedan por plantar", destaca.