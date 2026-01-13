Nuevo frente en las instalaciones deportivas en Elche a cuenta del recorte de horario para los entrenamientos de los clubes

La cantidad de instalaciones deportivas con las que cuenta Elche en estos momentos, a las que se deben sumar a corto-medio plazo unas nuevas infraestructuras en Puertas Coloradas y el nuevo pabellón adaptado junto al l'Aljub que debe abrir si no hay más cambio de fechas en marzo, con lo que eso supone en cuanto a la gestión de personal, pero también respecto a la cifra de usuarios y usuarias a las que se les da servicio ha hecho que, históricamente, Deportes sea una de las áreas más complejas dentro del Ayuntamiento. Sin embargo, en los últimos meses, la situación se ha complicado más si cabe, en particular, por la falta de personal, por bajas médicas y contratos que no se renuevan, como han venido alertando los propios trabajadores y trabajadoras y los sindicatos, hasta el extremo de que en octubre los propios empleados municipales llegaron a hablar de “caos” y deterioro de los servicios públicos, mientras que el bipartito de PP y Vox confiaba en que las vacantes -hasta 16 en ese momento- se fueran cubriendo y en que tuviera efectos el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Ahora se ha abierto un nuevo frente a cuenta del recorte de horario para los entrenamientos de los clubes en instalaciones como la de Carrús.

La piscina del pabellón municipal Esperanza Lag de Elche. / INFORMACIÓN

Menos tiempo

La nueva polémica llega después de una circular en la que, literalmente, se dice que, “con motivo de la implantación de la jornada de 35 horas semanales del personal municipal, se han tenido que ajustar con carácter provisional las franjas en los entrenamientos de temporada, en horario de tarde, asignados a cada club”, y se añade que “la modificación de los mismos se ha realizado respetando los días de entrenamiento y únicamente se ha ajustado la duración y la finalización de los entrenamientos”, todo con efectos desde este mismo lunes. No obstante, se apostilla que “estamos trabajando para restablecer los horarios que tenían asignados a la mayor brevedad posible”, aunque, de momento, se admite que “eso se traduce en que los entrenamientos ahora duran menos”.

Malestar

Una circular que ha molestado, y mucho, a los empleados municipales y a los sindicatos. Comenzando por el hecho de que se utiliza como “excusa” la jornada de 35 horas que, aunque oficialmente se aprobó el año pasado, se viene aplicando de facto desde hace años, incluso con un protocolo de flexibilidad horaria autorizado por una instrucción municipal en 2016, que permitía 15 minutos de cortesía a la entrada y otros tanto a la salida, lo que, a efectos prácticos, ya suponía esa jornada de 35 horas. De ahí que desde CC OO, por ejemplo, tachen de “barbaridad” que se ponga el foco en eso, cuando, además, desde esta organización sindical lo que denuncian es que se están cambiando horarios de la plantilla sin pasar por mesa de negociación.

El exterior del pabellón, con una grúa. / ÁXEL ÁLVAREZ

Plan de ordenación

Una modificación que, según destacan desde CC OO, viene del plan de ordenación de deportes, y de la intención de privatizar determinados servicios, como el acceso a las instalaciones deportivas, porque, como apostillan, “no quieren pagar la nocturnidad a los empleados municipales y no quieren que trabajen los fines de semana, para ahorrarse los pluses”, algo que ha llevado, en su opinión, a que, como aún no hay una contrata, modifiquen los horarios. “Quieren que los entrenamientos se acaben a las once menos cuarto de la noche y que los trabajadores, a las once y cuarto, tengan todas las instalaciones comprobadas y cerradas, y estén de camino a su casa, pero en media hora no da tiempo, porque los usuarios se toman su tiempo en el vestuario”, señalan, para describir una situación que califican de “despropósito”, y que atribuyen a la falta de personal y al aumento “disparatado” del capítulo 1 del presupuesto por las horas extraordinarias, que, alertan, “siguen sin estar pagadas”.

Derechos que no se respetan

Un diagnóstico que, a grandes rasgos, comparten desde el Sindicato Independiente-USO (SI-USO). Evidentemente, tampoco valoran el cambio de horarios de los entrenamientos de cara a los clubes, porque es competencia de la Administración local, pero sí se manifiestan totalmente en contra de las modificaciones de horarios sin pasar por mesa general de negociación, porque “es un derecho de los trabajadores que no se está respetando”, destacan. “No puede ser tan difícil llamarnos a una reunión y explicar estas modificaciones de horarios”, señalan, y añaden que, “cuando los cambios se quieren justificar como consecuencia de la implantación de las 35 horas, es una pobre excusa, ya que las 35 horas ya estaban ejerciéndose como horario de cortesía desde el año 2016 y el plan de ordenamiento de deportes aprobado el pasado año habla de la necesidad de homogeneizar los horarios de los turnos de trabajo, dejando estos horarios pendientes para la aprobación en la mesa de negociación”, indican. En esta línea, ponen el foco en que “votamos a favor del plan de ordenación porque Deportes mejorará como servicio público y, para los que creemos en esto, el tiempo dedicado al diálogo es un tiempo muy útil y necesario”, pero dejan claro que “no aceptamos la imposición de los nuevos horarios de trabajo”.

José Antonio Román, concejal de Deportes. / INFORMACIÓN

Otra visión

Una visión totalmente distinta a la que mantienen desde el bipartito de PP y Vox. Hasta el extremo de que, desde el Ejecutivo local, sostienen que “los trabajadores de las instalaciones deportivas no han visto modificado su horario, salvo alguna excepción que ha sido voluntariamente, y por necesidades del servicio, porque con el resto de trabajadores lo que se ha hecho es ajustar el horario, precisamente del cierre de las instalaciones deportivas por la noche, para que no tengan que permanecer más tiempo que el de su horario habitual, con una jornada de trabajo de siete horas al día”. Esto mismo, argumentan, “lo que ha supuesto es reducir un poco el tiempo que tienen los clubes para sus actividades”, y agregan que, en cualquier caso, “se está barajando la posibilidad desde hace unos meses de contar con una empresa que pueda realizar el servicio de cierre de la instalación por la noche, de manera que se puedan ampliar los horarios de las instalaciones, respetando el horario de los trabajadores, que son 35 horas a la semana”.

Con el horario en el foco

Desde el Ayuntamiento de Elche se justifican diciendo que “la instalación tiene que estar previsto que se cierre a la hora que deben terminar los trabajadores, respetando su 35 horas oficiales ya”, y especifican que, “no obstante, se producen muchas situaciones en la que hay quedarse puntualmente, y se hacen voluntariamente esas horas extra y se abonan, pero un trabajador que tiene siete horas al día no puede hacer todos los días ocho horas, y pagarlas, porque no serían extraordinarias y tampoco se pueden compensar, porque eso supone que en otro turno no estará ese empleado, y no se podrían cubrir todas las instalaciones en el horario completo con el personal del que disponemos”.