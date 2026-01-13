Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un partido solidario en Elche con mucho impacto social

La asociación Integra-T y la asociación de Diabetes recogen 2.800 euros que les ayudará a desarrollar sus programas gracias a la prueba populares-informadores del pasado diciembre

Entrega de la recaudación de 2.800 euros del partido Populares-Informadores a la asociación de diabetes y a Integra-T

Entrega de la recaudación de 2.800 euros del partido Populares-Informadores a la asociación de diabetes y a Integra-T / INFORMACIÓN

J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

Un partido, ganas de pasarlo bien y, por encima de todo, el gesto solidario de ayudar a los demás. Cuando se cumple un mes del esperado partido entre Populares contra Informadores en Elche por fin las dos asociaciones beneficiarias han recibido el cheque con los 2.800 euros que pudieron recaudarse aquel 14 de diciembre sobre el campo Diego Quiles del polideportivo municipal de Altabix.

La cantidad parte de las entradas del partido y las aportaciones de entidades. La presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, Mariate Bolívar, y el concejal de Deportes, José Antonio Román, materializaron los frutos del encuentro este martes con la entrega del cheque solidario a dos entidades que prestan sus servicios en el municipio: la Asociación de Diabetes (ADEC) y la Asociación Integra-T.

Taller de radio

En el caso de Integra-T, la recaudación se destinará al proyecto del taller de radio y comunicación que llevan a cabo semanalmente y que permite desarrollar las habilidades sociales y el trabajo en equipo de las personas con discapacidad intelectual. Por su parte, el proyecto de ADEC será el de apoyo psicológico y nutricional para mejorar la adherencia al tratamiento de las personas con diabetes tipo 2.

Los mejores momentos del partido benéfico de Populares contra Informadores en Elche

Los mejores momentos del partido benéfico de Populares contra Informadores en Elche

Ver galería

Partido benefico Populares Informadores / Matias Segarra

El tradicional encuentro deportivo Populares-Informadores celebró su XLVVV edición en categoría masculina y VIII en categoría femenina.

