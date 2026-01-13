Un partido solidario en Elche con mucho impacto social
La asociación Integra-T y la asociación de Diabetes recogen 2.800 euros que les ayudará a desarrollar sus programas gracias a la prueba populares-informadores del pasado diciembre
Un partido, ganas de pasarlo bien y, por encima de todo, el gesto solidario de ayudar a los demás. Cuando se cumple un mes del esperado partido entre Populares contra Informadores en Elche por fin las dos asociaciones beneficiarias han recibido el cheque con los 2.800 euros que pudieron recaudarse aquel 14 de diciembre sobre el campo Diego Quiles del polideportivo municipal de Altabix.
La cantidad parte de las entradas del partido y las aportaciones de entidades. La presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, Mariate Bolívar, y el concejal de Deportes, José Antonio Román, materializaron los frutos del encuentro este martes con la entrega del cheque solidario a dos entidades que prestan sus servicios en el municipio: la Asociación de Diabetes (ADEC) y la Asociación Integra-T.
Taller de radio
En el caso de Integra-T, la recaudación se destinará al proyecto del taller de radio y comunicación que llevan a cabo semanalmente y que permite desarrollar las habilidades sociales y el trabajo en equipo de las personas con discapacidad intelectual. Por su parte, el proyecto de ADEC será el de apoyo psicológico y nutricional para mejorar la adherencia al tratamiento de las personas con diabetes tipo 2.
El tradicional encuentro deportivo Populares-Informadores celebró su XLVVV edición en categoría masculina y VIII en categoría femenina.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
- Indemnizan a una empresa de Elche víctima del «cártel de los camiones»
- Riegos de Levante construirá dos nuevas balsas para optimizar el caudal del Tajo-Segura en el Campo de Elche
- Así será la nueva plaza de Santa María de Elche: arbolado y una fuente sobre el Misteri con la Virgen
- Mateo, un bebé milagro gracias a un programa que acompaña embarazos difíciles en Elche
- El Ayuntamiento elimina las sillas para la Cabalgata de Reyes en Elche para los próximos años con el fin de evitar altercados
- La Fiscalía pide 14 años de cárcel por intentar matar a su mujer a cuchilladas tras dar a luz en el Hospital del Vinalopó de Elche
- El bipartito de Elche negocia la cesión de solares para aparcar cerca del pabellón inclusivo y mejorar la imagen de la zona