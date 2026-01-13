El PSOE busca unanimidad en Elche para dedicar un espacio público al cofrade Tomás Ruiz Godoy

Poner de relieve el legado indudable en la Semana Santa de Elche que dejó Tomás Ruiz Godoy. Es el propósito del PSOE, que elevará al próximo pleno una declaración institucional en busca de unanimidad de todos los grupos municipales para que se reconozca con un espacio público al cofrade, popularmente conocido como 'Marlonda', que falleció el pasado abril.

El portavoz del Grupo Socialista, Héctor Díez, aprovechó este martes para elogiar la trayectoria del ilicitano definiéndolo como uno de los referentes de la Semana de Pasión de la ciudad, además de haber sido inconfundible su papel dentro del equipo de lanzamiento de la palmera de la Virgen en la Nit de l’Albà. Al hilo, desde la agrupación socialista resaltan su labor como hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Caída de 2009 a 2022, “una de las personas clave en el desarrollo y consolidación de la cofradía” e impulsor de transformaciones como la creación de la Casa de Hermandad, el trono del Cristo llevado por costaleros y la incorporación de la imagen de la Virgen del Rosario, manifiestan.

“Marlonda es querido por familiares, amigos y vecinos, lo que diríamos un ilicitano con mayúsculas, con una trayectoria intachable y espectacular y merecedor de un gran reconocimiento por parte del Ayuntamiento, algo necesario y que la ciudadanía nos ha trasladado”, expone Díez.

Los tronos e imágenes de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Caída y María Santísima del Rosario de Elche / INFORMACIÓN

Cofrade de honor

El portavoz socialista recuerda que ya en 2023 Marlonda fue distinguido como el primer 'Cofrade de honor' de la Semana Santa de Elche, reconocimiento que entregó la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades. Incluso desde el PSOE recuerdan esas palabras de "humildad, agradecimiento y generosidad" cuando afirmaba que la Semana Santa no es sólo cuestión de ir de traje todos los días si no también trabajar por ella. Desde el grupo municipal también subrayan su papel en la Junta Mayor, donde impulsó el primer certamen de Cornetas y Tambores en Elche cuando las bandas salían de distintos puntos del centro hasta unirse todas en un certamen de música, por el año 2000”.

Tradiciones

Díez remarca la profunda vinculación de Marlonda con las fiestas locales. Sobre la Alborada señalan que Marlonda fue el encargado de montar y disparar la Palmera de la Virgen cada noche del 13 de agosto durante 40 años, con lo que entienden desde el PSOE que al igual que trabajadores del Ayuntamiento hicieron tal y conforme es hoy la Nit de l’Albà”, de la misma forma que también fue quien disparaba las albas del Misteri durante más de 40 años.

De igual modo, Marlonda sentía fidelidad con otras tradiciones como transportando el Arca de la Virgen de la Asunción al Tamarit durante más de 15 años, incluso en los primeros, en los que apenas acudía gente, ayudando en alguna ocasión a sacar la imagen de la playa. Asimismo, recuerdan desde el grupo municipal que llegó a construir una réplica del Arca para la Comisión de Fiestas Diagonal Parque que, más tarde, custodió la Sociedad Venida de la Virgen haciendo uso de ella en algún acto”, ha agregado.

“Saldrá adelante”

Desde el grupo socialista confían en que el texto salga adelante ya que sienten que su fallecimiento "ha dejado un vacío entre quienes compartieron con él la devoción y el trabajo silencioso que hay detrás de cada procesión y cada tradición ilicitana: el tambor de Tomás ya suena desde el cielo junto a su Cristo de La Caída y su Virgen del Rosario”.