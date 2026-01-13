El bipartito anuncia un plan para extender el riego por goteo al arbolado urbano de Elche

El gobierno municipal del bipartito en el Ayuntamiento de Elche ha anunciado un plan para dotar de riego por goteo a gran parte del arbolado urbano del municipio, una medida con la que el bipartito pretende mejorar el crecimiento de las especies, garantizar su mantenimiento a largo plazo y evitar situaciones como las denunciadas recientemente por vecinos de la calle Pedro Juan Perpiñán. Este periódico ha recibido quejas de vecinos de la zona y comprobado el estado "pírrico" de algunos ejemplares. Vecinos alertan incluso de la supuesta muerte de al menos una decena de árboles plantados tras la retirada de palmeras por riesgo de caída. La mayoría se concentra en la zona más cercana a la rotonda de El Corte Inglés.

Vecinos de Pedro Juan Perpiñán en Elche han presentado quejas formales por el estado de más de una decena de árboles recién plantados / Áxel Álvarez

El concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, ha salido al paso de estas quejas vecinales para negar de forma tajante que las plataneras estén muertas y ha asegurado que los ejemplares han sido revisados por los técnicos municipales, que confirman que se encuentran en buen estado, aunque presenten un aspecto seco o deteriorado propio de esta época del año. La revisión se realizaba, siempre atendiendo a la información de fuentes oficiales.

Reposo invernal de la planta

Según ha explicado el edil, los árboles se encuentran actualmente en reposo vegetativo, una fase normal durante el invierno, y ya muestran yemas activas, pequeñas protuberancias desde las que brotarán las hojas cuando suban las temperaturas. “No están muertas”, ha insistido Guilabert, quien ha reconocido que algunos ejemplares aparecen doblados, pero ha subrayado que esa circunstancia no compromete su viabilidad.

Los responsables municipales aseguran que los árboles se revisaron estas Navidades / Áxel Álvarez

Para corregir estos problemas puntuales, el Ayuntamiento reforzará los árboles con protectores metálicos de hierro colocados alrededor del tronco, una solución que permitirá evitar que se inclinen, sufran golpes o se vean afectados por factores externos, como la orina de perros. Este tipo de protecciones ya se ha utilizado en otras zonas de la ciudad con resultados positivos y se instalará también en Pedro Juan Perpiñán.

El concejal ha admitido que algún alcorque podría aparecer vacío, bien porque un ejemplar haya tenido que ser retirado de manera puntual, aunque ha recalcado que la plantación fue revisada en su conjunto y que no existe una mortandad generalizada de árboles. “Puede darse algún caso aislado, pero no responde a la realidad que se ha trasladado”, ha indicado.

Una calle marcada por el cambio de palmeras

La polémica surge en una vía que ya fue objeto de atención municipal hace ahora un año, cuando el Ayuntamiento anunció la retirada de 86 palmeras de Pedro Juan Perpiñán tras detectarse un riesgo elevado de caída. Los informes técnicos señalaban entonces que muchos de los ejemplares presentaban problemas derivados de su altura, edad y fisonomía, con peligro tanto para las personas como para los bienes materiales.

El concejal Guilabert niega que haya mortandad de árboles en Elche / Áxel Álvarez

La decisión, adoptada desde el área de Parques y Jardines, generó debate ciudadano en una ciudad donde la palmera es un símbolo identitario. Para compensar esa retirada, el Ayuntamiento apostó por la plantación de árboles de gran porte, entre ellos plataneras, con el objetivo de mantener y reforzar la presencia de vegetación en una vía compleja, de varios carriles y con un elevado tráfico.

En este contexto, las recientes quejas vecinales han reavivado la preocupación por el estado del arbolado, especialmente al asociarse la imagen invernal de los árboles a una supuesta falta de cuidados. Desde el gobierno local insisten, sin embargo, en que el problema no es la muerte de los ejemplares, sino su crecimiento lento, algo que se quiere corregir con nuevas inversiones.

Proyecto específico de riego por goteo

Una de las principales novedades anunciadas por Guilabert es la existencia de un proyecto específico para instalar riego por goteo en toda la calle Pedro Juan Perpiñán, con una inversión estimada en unos 150.000 euros, a la espera de concretar los detalles técnicos definitivos.

El edil ha remarcado que el criterio del bipartito es claro: ningún árbol se planta sin riego por goteo. “Todos es todos”, ha subrayado, marcando diferencias con anteriores mandatos municipales. "Esta es la gran diferencia entre la izquierda y nosotros". Según ha explicado, este sistema de riego por goteo se ha convertido en una condición indispensable para cualquier nueva plantación, al garantizar un suministro hídrico constante y adaptado a las necesidades de cada especie.

Además de Pedro Juan Perpiñán, el Ayuntamiento ya ha implantado el riego por goteo en numerosas calles durante los últimos meses, como Blas Valero, Vicente Blasco Ibáñez, Mare de Déu de l’Assumpció, Aljub, San José, San Pascual, Mare de Déu de la Soletat o Capitán Lagier, entre otras. En todas ellas se han combinado nuevas plantaciones con la instalación de sistemas de riego que antes no existían.

El entorno de los centros educativos de Pedro Juan Perpiñán tiene árboles de muy poco porte / Áxel Álvarez

Extender el sistema al arbolado existente

El siguiente paso, según ha explicado el responsable de Espacios Públicos, es llevar el riego por goteo a calles que ya tienen arbolado pero carecen de este sistema, una actuación que permitirá mejorar su estado general y evitar imágenes de deterioro que generen alarma social. Pedro Juan Perpiñán se encuentra entre las prioridades de este plan, precisamente por su complejidad urbana y por su extensión.

Guilabert ha defendido que invertir en riego es invertir en calidad urbana, ya que un árbol bien cuidado no solo mejora la estética de la ciudad, sino que también reduce el estrés térmico, aporta sombra y contribuye a la sostenibilidad ambiental. “Cuando plantamos árboles, estamos devolviendo valor a la calle”, ha señalado.

Además de llevar el riego a Pedro Juan Perpiñán hay planes concretos para instalar riego por goteo en varias áreas verdes con parques infantiles, así como, por ejemplo, en el Jardín de la Memoria, situado tras el Cementerio Viejo, donde se quiere crear además un manto verde que dé una mejor imagen al parque.