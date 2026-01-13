La rotura de una pérgola en un jardín de Elche pone en alerta a los vecinos

Durante más de dos meses, una parte del Parque de Valencia de Carrús, en Elche, ha permanecido acordonada sin solución aparente. El motivo: una pérgola de madera cuyo estado de deterioro fue detectado por los vecinos el pasado mes de octubre y que, según alertaron entonces, suponía un riesgo para quienes transitan a diario por este espacio público.

No fue hasta este mismo martes cuando las brigadas municipales retiraron finalmente el techo dañado, tras semanas de quejas vecinales y mensajes difundidos en redes sociales, dejando sólo los cuatro pilares metálicos. Ahora bien, esta situación ha puesto en aviso a quienes pasean por la zona, que entienden que podría haber otros emparrados en mal estado por el paso del tiempo y la degradación, especialmente después de las últimas lluvias.

Uno de los pilares de la pérgola estropeada justo después de retirarse el techo este martes / AXEL ALVAREZ

Avisos

La estructura afectada presentaba una viga central vencida que sostenía el resto del entramado de madera. “Era cuestión de tiempo que se viniera abajo”, apunta Vicente Parreño, vecino habitual del parque, que asegura que se habían lanzado varios avisos al Ayuntamiento sin que optase por la retirada. Los residentes exponen que se trata de un parque muy frecuentado por mayores y niños y que la situación podría haber desencadenado en un accidente por los retrasos para actuar.

En este caso, y tras una primera inspección de los técnicos, se retiraron las enredaderas que cubrían la pérgola y se colocaron vallas para impedir el paso. Precisamente semanas antes de que se cerrase el tránsito en este tramo, la Administración local sustituyó a escasos metros los techos de madera de otra pérgola por un material más resistente, con lo que todo apunta a que progresivamente se irán cambiando estas estructuras para garantizar la seguridad.

Una de las pérgolas en aparente buen estado repletas de vegetación / AXEL ALVAREZ

Peso de la lluvia

Germán Hurtado, otro de los residentes, plantea que haya una revisión del conjunto de estas pérgolas, que datan de los años ochenta cuando se hizo la última remodelación en el parque. Desde entonces, pese a que la madera está tratada, las vigas están expuestas a la intemperie y a la humedad y para los vecinos la mayor problemática que observan es que puedan venirse abajo por el peso que soportan de plantas enredaderas como hiedra, especialmente cuando lllueve y el agua termina acumulándose entre la vegetación.

Por otra parte, los vecinos denuncian que el efecto estético que tienen estas plantas no termina de compensar la proliferación de mosquitos y otros insectos. “Aquí te sientas un rato y acabas lleno de picaduras", lamentan, por no hablar de que alguna que otra vez han visto ratas entre el emparrado.

Paralelamente, cuestionan que se deje tanta vegetación en las pérgolas porque tapa los focos de luz que se instalaron sobre estas estructuras para reforzar la iluminación de esta zona verde, y tampoco le ven sentido a que el cableado y las conexiones de estos paneles solares estén a la vista y pegados a las plantas, por lo que también temen que pueda haber algún cortocircuito.

Azulejos rotos

A ello los residentes sostienen que en general el parque necesita una inversión para ponerse a punto y enumeran algunas deficiencias como firme en mal estado en un tramo, azulejos rotos o incluso una farola rota desde hace semanas que en lugar de sustuirse se ha tapado con un plástico.

Azulejos en mal estado en el Parque de Valencia / Áxel Álvarez

En lo que respecta a los propios transeuntes, también reprueban que haya una acumulación de excrementos de perros pese a que hay carteles que indican que está prohibido el paso al jardín.También detectan en los últimos tiempos una mayor proliferación de palomas pese a las campañas que durante años se vienen lanzando para evitar alimentarlas con tal de contener la población de estas aves.

Para una parte de la población se trata de desperfectos menores, porque no son tan visibles como en otras partes como la Avenida de la Libertad, y hay quienes confiesan a este diario que no habían reparado en ellos por el ajetreo de la rutina diaria de ir del trabajo a casa. Si bien, por el otro lado, hay vecinos que transitan a diario y llegan a cogerle cariño al espacio por los recuerdos que albergan y porque pasan horas sobre esta zona de esparcimiento para socializar.

Bancos en verano

De ahí que incluso lamenten que, por ejemplo, se retiren los bancos del interior del parque durante las celebraciones de agosto, que es cuando se instala la comisión de fiestas, porque entienden que el parque se queda desnudo de mobiliario y quienes son habituales tienen que desplazarse a otros parques.