Las tortugas invasoras compiten ya con las autóctonas en el río Vinalopó a su paso por Elche

El Projecte Emys, impulsado por Acció Ecologista-Agró, ha localizado 39 tortugas autóctonas en el río Vinalopó a su paso por el término municipal de Elche, dentro de una campaña de seguimiento desarrollada a lo largo de 2025. El estudio, realizado por segundo año consecutivo en este tramo del río, ha permitido confirmar la presencia estable de la especie Mauremys leprosa, aunque también ha evidenciado la existencia de tortugas exóticas invasoras, que han sido retiradas del medio natural.

La iniciativa ha contado con el apoyo de la Generalitat Valenciana y de Caixa Popular, y se ha desarrollado en el Baix Vinalopó gracias a la implicación directa de un grupo estable de personas voluntarias.

Un ejemplar de tortuga exótica o invasora que se ha detectado en el río Vinalopó a su paso por Elche / INFORMACIÓN

Un río alterado, pero con biodiversidad

Con más de 80 kilómetros de longitud, el Vinalopó, que nace en Bocairent, recorre de norte a sur la provincia de Alicante hasta desembocar en las Salinas de Santa Pola. Se trata de un curso fluvial que mantiene agua durante todo el año, aunque presenta un notable deterioro por la actividad humana.

Pese a este contexto, en 2024 se decidió poner en marcha el Projecte Emys en este tramo del río debido a la diversidad de fauna detectada y a la localización previa de tortugas autóctonas en el municipio de Elche. Aquel primer año se identificaron 10 ejemplares de Mauremys leprosa, lo que motivó la continuidad del estudio científico en 2025.

Seguimiento continuado durante seis meses

A diferencia de la campaña anterior, en 2025 no se convocaron voluntariados abiertos al público general. Siguiendo el modelo aplicado en la Marjal d’Almenara, durante seis meses, un grupo consolidado de cinco voluntarias se encargó de la prospección continuada del río.

Entre mayo y octubre, el equipo estudió las poblaciones de tortugas autóctonas de agua dulce presentes en el Vinalopó, logrando localizar y censar 39 ejemplares de tortuga de agua ibérica (Mauremys leprosa). De ellos, 25 fueron nuevas capturas —19 machos y 6 hembras— mientras que 14 correspondían a ejemplares ya registrados, con 13 machos y una hembra.

Durante las revisiones de las dos trampas flotantes instaladas, también se capturaron dos culebras de agua (Natrix maura) y una anguila (Anguilla anguilla), que fueron liberadas inmediatamente tras su identificación.

Estudio y medición por parte de los voluntarios de uno de los ejemplares de tortuga que se ha visto en Elche / INFORMACIÓN

Retirada de especies invasoras

El seguimiento permitió además identificar y retirar nueve tortugas exóticas invasoras del medio natural. En concreto, se localizaron ocho tortugas de Florida (Trachemys scripta) y una falsa tortuga mapa (Graptemys pseudogeographica).

Todos estos ejemplares fueron trasladados correctamente al Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz, evitando así su impacto sobre la fauna autóctona. Los resultados del estudio confirman que, aunque existen poblaciones alóctonas, estas siguen siendo inferiores a las de la especie autóctona en este tramo del río.

Ejemplares de Mauremys leprosa halladas en el río Vinalopó a su paso por Elche / INFORMACIÓN

Desde Acció Ecologista-Agró han agradecido la implicación del voluntariado, así como el respaldo institucional que recibe esta iniciativa de ciencia ciudadana por parte de la Generalitat Valenciana y Caixa Popular, desde sus inicios y desde 2021, respectivamente.

La entidad ha anunciado que el Projecte Emys volverá al río Vinalopó en 2026. Las personas interesadas en recibir información o participar pueden contactar con la organización a través del correo electrónico projecteemys@gmail.com.