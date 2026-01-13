Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universidad Miguel Hernández

La UMH de Elche distingue a la alergóloga de Harvard Mariana Castells como Honoris Causa

La especialista, referente mundial en alergias a medicamentos, será investida durante la festividad de Santo Tomás de Aquino

Mariana Castells será investida Doctor Honoris Causa por la UMH de Elche / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) investirá como Doctora Honoris Causa a la alergóloga Mariana Concepción Castells Guitart, pionera internacional en desensibilización farmacológica, durante el acto académico de la festividad de Santo Tomás de Aquino, que se celebrará el 28 de enero, a las 12 horas, en el edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche.

El reconocimiento se otorgará en una ceremonia solemne en la que ejercerá como padrino el profesor emérito del Área de Medicina Francisco Javier Fernández Sánchez, quien acompañará a la nueva doctora honorífica en este acto institucional.

Trayectoria internacional en Harvard

Desde la década de 1990, Castells Guitart desarrolla su labor como investigadora y profesora en la Escuela de Medicina de Harvard (Estados Unidos). En esta institución dirige el Centro de Desensibilización e Hipersensibilidad a Medicamentos y el Centro de Mastocitosis del Hospital Brigham y de Mujeres, dos unidades de referencia mundial en el ámbito de la alergología clínica.

Su trabajo científico ha supuesto un cambio de paradigma en la manera en que la medicina aborda las alergias a fármacos, especialmente en pacientes oncológicos, un colectivo para el que las reacciones adversas podían suponer la interrupción de tratamientos vitales.

La alergóloga más relevante a nivel farmacológico del mundo será investida Honoris Causa por la UMH de Elche / INFORMACIÓN

Protocolos que salvan tratamientos

A lo largo de su carrera, la especialista ha desarrollado protocolos de desensibilización a medicamentos que actualmente se aplican como estándares internacionales. Gracias a estos procedimientos, miles de pacientes han podido continuar sus terapias sin poner en riesgo su vida, incluso en casos de hipersensibilidad severa.

Estos avances han tenido un impacto directo en la práctica clínica diaria, permitiendo administrar fármacos esenciales a personas que, hasta entonces, no disponían de alternativas terapéuticas seguras.

Investigación clave en mastocitosis

Otra de las principales líneas de investigación de Castells es la mastocitosis, un tipo poco frecuente de cáncer de sangre que se produce cuando los mastocitos —células inmunitarias implicadas en las alergias— se multiplican y liberan sustancias inflamatorias de manera descontrolada.

En este campo, la alergóloga ha establecido nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos y ha impulsado ensayos clínicos con inhibidores de tirosina quinasa, una familia de fármacos capaces de frenar la activación celular anómala asociada a esta enfermedad.

Con esta investidura, la UMH reconoce una trayectoria científica y médica de relevancia internacional, cuyo impacto ha contribuido de forma decisiva a mejorar la calidad de vida y la supervivencia de pacientes en todo el mundo.

