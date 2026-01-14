Las alegaciones al presupuesto de Elche: de los errores y la discriminación que plantea el PSOE a los recortes y falsas promesas de Ruz de Compromís

Hasta nueve alegaciones a los presupuestos municipales del bipartito de PP y Vox para 2026, cuatro por parte del PSOE y cinco de Compromís. Eso es lo que ha presentado la oposición de izquierdas, con el objetivo de introducir mejoras en la hoja de ruta económica aprobada por el equipo de gobierno el pasado mes de diciembre. Unos cambios que, para los socialistas, responden a los errores y la discriminación, mientras que, para la formación valencianista, son la consecuencia de los recortes y las falsas promesas del alcalde de Elche, Pablo Ruz. Otra cosa es que, una vez rechazadas las enmiendas por el Ejecutivo local, puedan colar esas alegaciones, teniendo en cuenta que el Gobierno municipal se debe amparar en la interpretación de ley para aceptarlas o rechazarlas, cosa que en muy contadas ocasiones ocurre.

Héctor Díez, del PSOE, en el pleno de los presupuestos. / Áxel Álvarez

Errores

Sea como fuere, y con estos puntos de partida, el portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez, acompañado por la concejala Patricia Macià, a la sazón responsable de Hacienda en el anterior mandato, anunció este miércoles que las alegaciones de su partido se ampararán en “los numerosos errores técnicos” que contiene el presupuesto municipal, aunque también se incluirán como recomendaciones las enmiendas ya presentadas por el PSOE en diciembre para mejorar un documento que dijeron estar “hecho con ideología que discrimina” y sin “proyectos nuevos”. Díez, de hecho, incidió en que, “mientras Ruz y Vox están enfrascados en la política de andar por casa, esa de la decoración, esa de dedicarse solo al centro histórico, de un naranjo por aquí, una farola por allá, otra Virgen por aquí, nosotros estamos centrados en los problemas de la ciudadanía”.

Esther Díez, de Compromís, en el pleno de los presupuestos de diciembre. / Áxel Álvarez

Mirada técnica y política

Unas alegaciones que, según explicó Héctor Díez, tienen “mirada técnica para resolver los errores”, pero también “mirada política que pretende hablar de la situación de nuestros centros educativos que necesitan un mantenimiento exhaustivo; de la sanidad, donde cada vez hay más colas para la Atención Primaria; del pequeño comercio, para el cual el equipo de gobierno no recupera ni los bonos consumo; de la política social, donde es necesario defender Elche de la agresión de Vox en cooperación al desarrollo; y del espacio público degradado, alejado del brillo del centro histórico”. El portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, en esta línea, insistió en que “PP y Vox no pueden dar la espalda a los problemas de los alquileres, la rehabilitación de vivienda, la conciliación familiar, el problema de aire acondicionado en los colegios o el gran recorte de las ayudas a la cooperación”.

Con la ley en la mano

Entrando más en cuestiones técnicas, Patricia Macià concretó que las alegaciones “tienen una mirada más técnica, ya que deben cumplir el artículo 170 de la Ley de Haciendas Locales”. La edil especificó los “tres tipos de alegaciones” presentadas: una por no haberse ajustado la elaboración y la aprobación a los trámites establecidos, otra por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones y la tercera por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos. Respecto a la omisión de crédito, denunció que “en el presupuesto no aparece en el capítulo 1, el de las nóminas, la partida de las retribuciones a los presidentes de las juntas de distrito, un gasto y una obligación exigible que es fijo desde el año 2024”. En la alegación por insuficiencia de ingresos, Macià apuntó al contrato de obras del centro sociocultural de Jayton, adjudicado por 14 millones de euros y un plazo de 18 meses en noviembre de 2025, porque, en el informe de la tramitación anticipada de 24 de junio de 2025 que realiza Intervención, se indica que el gasto para 2026 de las obras era de 8,8 millones de euros, y en el presupuesto de 2026, en los ingresos, se han presupuestado 3,5 millones, de ellos 2 millones a préstamo y 1,5 millones a subvenciones de la Diputación. Macià incluso alertó de que los trámites para el préstamo y la transferencia de la Diputación pueden retrasar la disponibilidad del dinero. También habló de la tasa de basura, donde los socialistas han detectado más gastos que ingresos, y de la tasa de expedición de documentos, cuya ordenanza de modificación se aprobó en diciembre.

Promesas y recortes

Mientras, la portavoz de municipal de Compromís, Esther Díez, puso el foco en que “presentamos alegaciones al presupuesto de PP y Vox, que evidencia sus promesas falsas y recorta en servicios sociales y derechos democráticos, como ya denunciamos con las enmiendas que presentamos junto con Podemos e Izquierda Unida (IU) el pasado mes de diciembre”. Lo hizo al tiempo que denunciaba que “Pablo Ruz ha optado por no convocar ni a los grupos municipales ni al Consejo Social con anterioridad a la aprobación de los presupuestos en la junta de gobierno, lo que hasta ahora formaba parte la normalidad política”, de ahí que criticara la falta de participación ciudadana. A partir de ahí, enfatizó que “volvemos a evidenciar las mentiras de Pablo Ruz por lo que respecta al aumento de tasas y de impuestos, ya que las ilicitanas e ilicitanas pagarán más en sus recibos este año con respecto al 2023”, y añadió que “hay que recordar también esa previsión de ingresos que hacía el señor alcalde a principios de 2025 y que finalmente ha tenido que reducirse para este ejercicio, como es el caso del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)”.

Repetición de inversiones

Por otro lado, desde Compromís, en sus alegaciones, también alertan de la “repetición de inversiones, con partidas que vienen replicándose desde el inicio de mandato y que evidencian que este alcalde no ha sido capaz de hacerlas realidad”, a lo que apostillan que “esto sin tener en cuenta las inversiones que se esperan de otras administraciones, como es el caso del TRAM o el Palacio de Congresos, que hasta ahora siguen siendo promesas incumplidas por parte de Pablo Ruz a falta de 14 meses para agotar la legislatura”. Finalmente, Esther Díez aseguró que “en el presupuesto municipal de PP y Vox aparecen inversiones donde los conceptos económicos que están previstos para 2026 son mucho menores a las adjudicaciones que se han hecho recientemente, como es el caso, por ejemplo, de los mercados de la Plaza Madrid y la Plaza Barcelona”, a lo que agregó “ese aumento de la deuda municipal, ese agujero económico que Pablo Ruz está dejando en las cuentas públicas por su nefasta gestión económica y ese derroche que no cesa, sin dar respuesta a las necesidades reales que tienen las ilicitanas e ilicitanos”, algo que, recalcó, ha llevado al Plan Económico-Financiero de 2025. Por eso mismo, consideró que “estos presupuestos de PP y Vox no dan respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía de Elche”.