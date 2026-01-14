Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Policía detenido AlicanteMicroalga tóxicaAbono transportesRobos coches balizasBenidorm auditorio Julio IglesiasHuelga médicos
instagramlinkedin

Historia

El Archivo de Elche digitaliza un tomo del Hospital del siglo XVI, actas municipales del XVIII y libros de clavería del XV

La entidad recibe una subvención de casi 20.000 euros de la Generalitat para modernizar espacios, restaurar piezas únicas y ampliar el acceso ciudadano a los legajos

Algunos de los legajos más antiguos del Archivo Histórico Municipal de Elche se han digitalizado con la subvención recibida de la Generalitat

Algunos de los legajos más antiguos del Archivo Histórico Municipal de Elche se han digitalizado con la subvención recibida de la Generalitat / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

El Archivo Histórico Municipal de Elche ha obtenido una subvención de 19.287 euros concedida por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana con el objetivo de digitalizar, restaurar y mejorar las instalaciones del archivo. La actuación permitirá reforzar la conservación del patrimonio documental ilicitano y facilitar el acceso público a fondos que abarcan desde el siglo XV al XIX.

La ayuda se enmarca en las bases reguladoras autonómicas y cubre los tres conceptos subvencionables, que incluyen la mejora de espacios, la digitalización de documentos históricos y la restauración de piezas de especial valor patrimonial.

Estanterías del Archivo Municipal de Elche para resguardar los legajos

Estanterías del Archivo Municipal de Elche para resguardar los legajos / INFORMACIÓN

Una parte de la subvención se destina a la adquisición de muebles de planos para el depósito del archivo de Carrús, con los que se completan las estanterías compactas ya existentes. Esta actuación permitirá la correcta conservación de documentos de gran formato, como planos, carteles o fotografías, garantizando mejores condiciones de almacenamiento y preservación a largo plazo.

Fondos históricos accesibles en línea

El segundo bloque de actuaciones contempla la digitalización de un amplio conjunto de documentación histórica. Entre los fondos más destacados se encuentran seis libros de actas del Consell y el Ayuntamiento, así como las correspondientes al Ayuntamiento del Raval de Sant Joan (1752-1789). También se digitalizará el primer libro conservado del Hospital (1553-1570), varios libros de clavería de los siglos XV y XVI, y 22 libros de propios y arbitrios sobre antiguos impuestos y bienes patrimoniales fechados entre 1773 y 1826.

La actuación incluye además otras obras de gran interés para la investigación histórica, como la Genealogía de Tárrega (1766) o el Racional de la villa de Elche (1710). Todo este material podrá consultarse a través de la web del Archivo Histórico Municipal, lo que permitirá reducir la manipulación directa de los originales y favorecer su preservación.

Algunas de las obras restauradas o digitalizadas con la subvención autonómica para el Archivo Histórico de Elche

Algunas de las obras restauradas o digitalizadas con la subvención autonómica para el Archivo Histórico de Elche / INFORMACIÓN

Restauración de documentos de alto valor patrimonial

El tercer eje de la subvención se centra en la restauración de documentación histórica, entre la que figuran nueve pergaminos del Archivo Ruiz de Lope (1498-1585) y un libro memorial del mismo archivo que abarca desde 1369 hasta 1689. Asimismo, se restaurará un libro de clavería de finales del siglo XV y el Libro Cabreve de Crevillente (1753-1754), procedente de la administración señorial.

La edil de Bibliotecas, Loli Serna, ha valorado positivamente la concesión de la ayuda y ha señalado que “esta subvención es fundamental para seguir protegiendo y difundiendo el patrimonio documental de Elche, garantizando su conservación y facilitando el acceso tanto a investigadores como a la ciudadanía”.

Noticias relacionadas y más

Con esta inversión, el Archivo Histórico Municipal da un nuevo paso en la modernización de sus servicios, refuerza la protección de fondos únicos y amplía las posibilidades de consulta y estudio de una documentación clave para conocer la historia de Elche.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
  2. Indemnizan a una empresa de Elche víctima del «cártel de los camiones»
  3. PP y Vox rescatan en Elche la ordenanza para proteger ejes comerciales tras dispararse el cambio de local a vivienda
  4. Riegos de Levante construirá dos nuevas balsas para optimizar el caudal del Tajo-Segura en el Campo de Elche
  5. ¿Elche o Londres? La niebla cubre parte del término municipal y se extiende por puntos de Santa Pola y la Vega Baja
  6. Las tortugas invasoras compiten ya con las autóctonas en el río Vinalopó a su paso por Elche
  7. Mateo, un bebé milagro gracias a un programa que acompaña embarazos difíciles en Elche
  8. El Ayuntamiento elimina las sillas para la Cabalgata de Reyes en Elche para los próximos años con el fin de evitar altercados

El Archivo de Elche digitaliza un tomo del Hospital del siglo XVI, actas municipales del XVIII y libros de clavería del XV

El Archivo de Elche digitaliza un tomo del Hospital del siglo XVI, actas municipales del XVIII y libros de clavería del XV

Las sirenas antirriadas se extienden a más zonas de viviendas próximas al cauce del Vinalopó en Elche

Segunda huelga de médicos en Alicante: este ha sido el seguimiento

Segunda huelga de médicos en Alicante: este ha sido el seguimiento

Esta es la programación del Gran Teatro de Elche hasta mayo

El Colegio de Enfermería de Alicante considera que Sanidad descuida el control de la diabetes

El Colegio de Enfermería de Alicante considera que Sanidad descuida el control de la diabetes

El Gran Teatro de Elche supera un histórico millón de euros en ingresos por taquilla y este año cumple 30 años

El Gran Teatro de Elche supera un histórico millón de euros en ingresos por taquilla y este año cumple 30 años

La UMH de Elche demuestra en ratones que el cannabidiol revierte daños del trastorno del espectro alcohólico fetal

La UMH de Elche demuestra en ratones que el cannabidiol revierte daños del trastorno del espectro alcohólico fetal

43 incidencias activas en 14 carreteras: así amanece el tráfico hoy en la provincia de Alicante

43 incidencias activas en 14 carreteras: así amanece el tráfico hoy en la provincia de Alicante
Tracking Pixel Contents