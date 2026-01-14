El Archivo de Elche digitaliza un tomo del Hospital del siglo XVI, actas municipales del XVIII y libros de clavería del XV

El Archivo Histórico Municipal de Elche ha obtenido una subvención de 19.287 euros concedida por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana con el objetivo de digitalizar, restaurar y mejorar las instalaciones del archivo. La actuación permitirá reforzar la conservación del patrimonio documental ilicitano y facilitar el acceso público a fondos que abarcan desde el siglo XV al XIX.

La ayuda se enmarca en las bases reguladoras autonómicas y cubre los tres conceptos subvencionables, que incluyen la mejora de espacios, la digitalización de documentos históricos y la restauración de piezas de especial valor patrimonial.

Estanterías del Archivo Municipal de Elche para resguardar los legajos / INFORMACIÓN

Una parte de la subvención se destina a la adquisición de muebles de planos para el depósito del archivo de Carrús, con los que se completan las estanterías compactas ya existentes. Esta actuación permitirá la correcta conservación de documentos de gran formato, como planos, carteles o fotografías, garantizando mejores condiciones de almacenamiento y preservación a largo plazo.

Fondos históricos accesibles en línea

El segundo bloque de actuaciones contempla la digitalización de un amplio conjunto de documentación histórica. Entre los fondos más destacados se encuentran seis libros de actas del Consell y el Ayuntamiento, así como las correspondientes al Ayuntamiento del Raval de Sant Joan (1752-1789). También se digitalizará el primer libro conservado del Hospital (1553-1570), varios libros de clavería de los siglos XV y XVI, y 22 libros de propios y arbitrios sobre antiguos impuestos y bienes patrimoniales fechados entre 1773 y 1826.

La actuación incluye además otras obras de gran interés para la investigación histórica, como la Genealogía de Tárrega (1766) o el Racional de la villa de Elche (1710). Todo este material podrá consultarse a través de la web del Archivo Histórico Municipal, lo que permitirá reducir la manipulación directa de los originales y favorecer su preservación.

Algunas de las obras restauradas o digitalizadas con la subvención autonómica para el Archivo Histórico de Elche / INFORMACIÓN

Restauración de documentos de alto valor patrimonial

El tercer eje de la subvención se centra en la restauración de documentación histórica, entre la que figuran nueve pergaminos del Archivo Ruiz de Lope (1498-1585) y un libro memorial del mismo archivo que abarca desde 1369 hasta 1689. Asimismo, se restaurará un libro de clavería de finales del siglo XV y el Libro Cabreve de Crevillente (1753-1754), procedente de la administración señorial.

La edil de Bibliotecas, Loli Serna, ha valorado positivamente la concesión de la ayuda y ha señalado que “esta subvención es fundamental para seguir protegiendo y difundiendo el patrimonio documental de Elche, garantizando su conservación y facilitando el acceso tanto a investigadores como a la ciudadanía”.

Con esta inversión, el Archivo Histórico Municipal da un nuevo paso en la modernización de sus servicios, refuerza la protección de fondos únicos y amplía las posibilidades de consulta y estudio de una documentación clave para conocer la historia de Elche.