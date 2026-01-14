El Club de Lectura de Casa de la Dona de Elche no se rinde y convoca una nueva movilización para este sábado

Las mujeres integrantes del Club de Lectura Casa de la Dona de Elche no desisten y siguen, tras meses de protesta, reclamando un espacio tras el cese de su actividad por parte del ayuntamiento ilicitano. La protesta, anteriormente llevada a cabo los miércoles, ha sido trasladada al sábado, cuando esperan reunir a más personas. La próxima concentración tendrá lugar el próximo sábado 17 de enero a las 11 horas en la Plaça de Baix. Las organizadoras animan a asistir con un libro y silla en un acto que simboliza, de algún modo, el no plantarse frente a la cultura, sino sentarse con ella.

Cartel de la concentración del Club de lectura Casa de la Dona de Elche. / INFORMACIÓN

El pasado octubre las integrantes del club hacían público un manifiesto trasladando los motivos de su protesta, tal y como contó este periódico: “Este club, que nació al amparo de la Casa de la Dona como un taller mensual de lectura y reflexión sobre obras escritas por autoras, era —y sigue siendo— un espacio de crecimiento, aprendizaje y acompañamiento entre mujeres”, señalan en su comunicado, presentado el pasado 8 de octubre en la OMAC. Ante la respuesta que obtuvieron por parte de la concejalía de la Mujer, desde donde aducían la falta de una monitora y el bajo número de participantes como motivo de la desaparición de la actividad, las responsables del club de lectura alegaron: “¿Cuántas mujeres hacen falta para justificar un espacio de reflexión? ¿Cuántas voces deben reunirse para que una actividad cultural sea considerada válida?”

Desde la oposición

El portavoz del grupo municipal socialista, Mariano Valera, exigió la reapertura del Club de Lectura de Casa de la Dona, criticando que “en estos momentos tan necesarios de reflexión y posicionamiento para el fortalecimiento de las mujeres, individual y colectivamente, se nos priva de un espacio municipal que ocupamos hora y media una vez al mes”.

Compromís también se solidarizó con el colectivo para reclamar la reapertura: "Si nos cierran el club, leeremos en las calles", señalaron desde la coalición durante uno de los actos de protesta convocado por las integrantes el pasado 12 de noviembre.