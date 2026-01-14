Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Policía AlicanteAsesinato DoriEducador agresión sexualChina EUIPOBenidorm auditorio Julio IglesiasDenuncia profesoras
instagramlinkedin

El Club de Lectura de Casa de la Dona de Elche no se rinde y convoca una nueva movilización para este sábado

La concentración tendrá lugar el próximo 17 de enero a las 11 horas en la Plaça de Baix

Integrantes del club de lectura manifestándose en Elche.

Integrantes del club de lectura manifestándose en Elche. / INFORMACIÓN

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Las mujeres integrantes del Club de Lectura Casa de la Dona de Elche no desisten y siguen, tras meses de protesta, reclamando un espacio tras el cese de su actividad por parte del ayuntamiento ilicitano. La protesta, anteriormente llevada a cabo los miércoles, ha sido trasladada al sábado, cuando esperan reunir a más personas. La próxima concentración tendrá lugar el próximo sábado 17 de enero a las 11 horas en la Plaça de Baix. Las organizadoras animan a asistir con un libro y silla en un acto que simboliza, de algún modo, el no plantarse frente a la cultura, sino sentarse con ella.

Cartel de la concentración del Club de lectura Casa de la Dona de Elche.

Cartel de la concentración del Club de lectura Casa de la Dona de Elche. / INFORMACIÓN

El pasado octubre las integrantes del club hacían público un manifiesto trasladando los motivos de su protesta, tal y como contó este periódico: “Este club, que nació al amparo de la Casa de la Dona como un taller mensual de lectura y reflexión sobre obras escritas por autoras, era —y sigue siendo— un espacio de crecimiento, aprendizaje y acompañamiento entre mujeres”, señalan en su comunicado, presentado el pasado 8 de octubre en la OMAC. Ante la respuesta que obtuvieron por parte de la concejalía de la Mujer, desde donde aducían  la falta de una monitora y el bajo número de participantes como motivo de la desaparición de la actividad, las responsables del club de lectura alegaron: “¿Cuántas mujeres hacen falta para justificar un espacio de reflexión? ¿Cuántas voces deben reunirse para que una actividad cultural sea considerada válida?”

Desde la oposición

El portavoz del grupo municipal socialista, Mariano Valera, exigió la reapertura del Club de Lectura de Casa de la Dona, criticando que “en estos momentos tan necesarios de reflexión y posicionamiento para el fortalecimiento de las mujeres, individual y colectivamente, se nos priva de un espacio municipal que ocupamos hora y media una vez al mes”.

Noticias relacionadas y más

 Compromís también se solidarizó con el colectivo para reclamar la reapertura: "Si nos cierran el club, leeremos en las calles", señalaron desde la coalición durante uno de los actos de protesta convocado por las integrantes el pasado 12 de noviembre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
  2. Indemnizan a una empresa de Elche víctima del «cártel de los camiones»
  3. PP y Vox rescatan en Elche la ordenanza para proteger ejes comerciales tras dispararse el cambio de local a vivienda
  4. Riegos de Levante construirá dos nuevas balsas para optimizar el caudal del Tajo-Segura en el Campo de Elche
  5. ¿Elche o Londres? La niebla cubre parte del término municipal y se extiende por puntos de Santa Pola y la Vega Baja
  6. Las tortugas invasoras compiten ya con las autóctonas en el río Vinalopó a su paso por Elche
  7. Mateo, un bebé milagro gracias a un programa que acompaña embarazos difíciles en Elche
  8. El Ayuntamiento elimina las sillas para la Cabalgata de Reyes en Elche para los próximos años con el fin de evitar altercados

El Club de Lectura de Casa de la Dona de Elche no se rinde y convoca una nueva movilización para este sábado

El Club de Lectura de Casa de la Dona de Elche no se rinde y convoca una nueva movilización para este sábado

Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional

Los regantes se ven obligados a cerrar el trasvase del Júcar al no poder almacenar el agua en el embalse estatal de San Diego

Los regantes se ven obligados a cerrar el trasvase del Júcar al no poder almacenar el agua en el embalse estatal de San Diego

La UMH de Elche demuestra en ratones que el cannabidiol revierte daños del trastorno del espectro alcohólico fetal

La UMH de Elche demuestra en ratones que el cannabidiol revierte daños del trastorno del espectro alcohólico fetal

Las sirenas antirriadas se extienden a más zonas de viviendas próximas al cauce del Vinalopó en Elche

La demolición de dos bloques de San Antón se activa en Elche tras dos meses paralizada por el amianto

La demolición de dos bloques de San Antón se activa en Elche tras dos meses paralizada por el amianto

El Gran Teatro de Elche supera un histórico millón de euros en ingresos por taquilla y este año cumple 30 años

El Gran Teatro de Elche supera un histórico millón de euros en ingresos por taquilla y este año cumple 30 años

Esta es la programación del Gran Teatro de Elche hasta mayo

Tracking Pixel Contents