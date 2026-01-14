Crevillent arranca ya con actos clave de su calendario cofrade

La Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Crevillent protagoniza este fin de semana una intensa agenda cultural y cofrade con dos actos destacados que tendrán como escenario el Museo de la Semana Santa. El sábado 17 de enero se celebrarán tanto un almuerzo-tertulia dedicado a las revistas históricas de la Semana Santa en España como el acto oficial de Presentación del Cartel de la Semana Santa 2026, el nombramiento del Caballero Portaestandarte y una Exaltación Cofrade. Estas actividades reúnen a representantes del ámbito editorial, artístico y devocional y marcan el inicio simbólico del camino hacia la Semana Santa de 2026 en la localidad.

Crevillent celebra el centenario de su revista de la Semana Santa / Esteve Valero Poveda

Revistas decanas de la Semana Santa en España

El Museo de la Semana Santa acogerá el próximo 17 de enero el Almuerzo-Tertulia “Memoria y Tradición. Las revistas históricas de la Semana Santa en España: Málaga, Crevillent y Jumilla”, un encuentro cultural y cofrade que pone en valor el papel fundamental de las publicaciones decanas en la conservación y transmisión de la memoria de la Semana Santa.

El acto reunirá a representantes de las tres revistas más antiguas de la Semana Santa española, cabeceras que desde hace más de un siglo han sido testimonio escrito del sentir devocional, artístico y patrimonial de sus respectivas ciudades. Estas publicaciones constituyen auténticos archivos vivos en los que se recoge la evolución de las cofradías, la historia local y la religiosidad popular.

El almuerzo-tertulia se plantea como un espacio de diálogo y reflexión en torno a la importancia de la palabra impresa como elemento vertebrador de la tradición cofrade, favoreciendo el intercambio de experiencias entre territorios unidos por una misma fe y una historia compartida. Con esta iniciativa, la organización pretende rendir homenaje a la labor continuada de estas revistas, subrayando su vigencia actual y su compromiso con la difusión y preservación de la Semana Santa.

Presentación del Cartel y Portaestandarte 2026

Ese mismo sábado, a las 18:00 horas, el Museo de la Semana Santa será también el escenario del acto con el que la Semana Santa de Crevillent iniciará oficialmente su camino hacia 2026. El programa incluye la Presentación del Cartel anunciador, el nombramiento del Caballero Portaestandarte y una Exaltación Cofrade.

El cartel anunciador de la Semana Santa 2026 es obra del pintor malagueño Pablo Cortés, y será la imagen que represente y difunda esta celebración a lo largo del presente año, reflejando a través del arte la tradición, el sentimiento y la identidad de la Semana Santa local.

Durante el acto se procederá al nombramiento del Caballero Portaestandarte de la Semana Santa 2026, una de las distinciones más representativas y simbólicas de esta celebración. Este año el honor recae en la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Crevillent, siendo designado para ostentarlo Aarón Berruezo Forner.

Exaltación cofrade y música en directo

El programa se completará con una Exaltación Cofrade, que será pronunciada por Juan Carlos Ramos, ofreciendo un momento de reflexión y puesta en valor de los valores, la historia y la vivencia cofrade. El acto contará además con el acompañamiento musical de una joven agrupación crevillentina de viento madera, que aportará un ambiente solemne y emotivo a este inicio del calendario cofrade.

Desde la organización se invita a cofradías, hermandades, entidades y ciudadanía en general a participar en estos actos, que marcan el comienzo de un nuevo camino hacia la Semana Santa 2026, basado en la ilusión, el trabajo conjunto y el compromiso con las tradiciones de Crevillent.