Crevillent renueva los camerinos del auditorio de la Casa Municipal de Cultura

El Ayuntamiento de Crevillent ha finalizado la reforma integral de los camerinos del Auditorio de la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” con el objetivo de ofrecer espacios más dignos y adecuados para la intensa actividad cultural que se desarrolla en este recinto. La actuación ha permitido solucionar problemas estructurales, humedades y deficiencias históricas que arrastraban estas instalaciones desde hace años.

La intervención ha sido impulsada por la Concejalía de Cultura y ejecutada por una empresa local, lo que ha permitido actuar de forma integral sobre dos camerinos muy deteriorados y adaptarlos a las necesidades actuales de artistas y participantes en los distintos actos culturales.

Interior de los camerinos antes de la reforma llevada a cabo en el auditorio de la Casa de Cultura de Crevillent / INFORMACIÓN

Fin a las humedades

Los trabajos han puesto fin al avanzado estado de deterioro que presentaban ambos camerinos, unas dependencias muy antiguas que sufrían problemas de humedades y daños estructurales derivados del paso del tiempo. La reforma ha abordado estas deficiencias para garantizar la seguridad, funcionalidad y durabilidad de los espacios.

Aire acondicionado y agua caliente en las duchas

La actuación ha incluido además la instalación de sistemas de aire acondicionado y la colocación de termos para dotar de agua caliente a las duchas, una carencia histórica que dificultaba el uso adecuado de los camerinos. Esta mejora permite ofrecer unas condiciones más acordes a las exigencias de las compañías, músicos y artistas que utilizan habitualmente el Auditorio.

La concejala de Cultura, Mónica San Emeterio Gil, ha destacado la importancia de esta intervención y ha señalado que “esta reforma era absolutamente necesaria, ya que los camerinos se encontraban en condiciones muy precarias y no podían seguir utilizándose en el estado en el que estaban”. Asimismo, ha remarcado que “la Casa de Cultura ‘José Candela Lledó’ es un referente cultural en Crevillent y, como tal, debe ofrecer espacios de calidad, no sólo para el público asistente, sino también para los artistas que hacen posible cada uno de los actos que se celebran”.

Baño ya reformado de los camerinos del auditorio de la Casa Municipal de Cultura de Crevillent / INFORMACIÓN

Ya en uso

Tras la finalización de los trabajos, los camerinos ya se encuentran plenamente operativos y preparados para dar servicio a la programación del Auditorio, que incluye representaciones teatrales, conciertos, espectáculos y actos culturales de diversa índole, garantizando un entorno más cómodo, funcional y profesional.

Esta mejora se enmarca "en la apuesta continua de la Concejalía de Cultura por modernizar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones culturales municipales. El Ayuntamiento seguirá impulsando nuevas actuaciones para mejorar la infraestructura cultural de Crevillent, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad tanto a la ciudadanía como a los profesionales que participan activamente en la vida cultural del municipio", según ha concluido la edil Mónica San Emeterio Gil.