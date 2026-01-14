Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Policía detenido AlicanteMicroalga tóxicaAbono transportesRobos coches balizasBenidorm auditorio Julio IglesiasHuelga médicos
instagramlinkedin

Dotaciones

Crevillent renueva los camerinos del auditorio de la Casa Municipal de Cultura

La actuación elimina humedades, daños estructurales y carencias históricas en las dependencias, reformadas íntegramente

Los camerinos del auditorio de la Casa Municipal de Cultura de Crevillent han sido modernizados

Los camerinos del auditorio de la Casa Municipal de Cultura de Crevillent han sido modernizados / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

El Ayuntamiento de Crevillent ha finalizado la reforma integral de los camerinos del Auditorio de la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” con el objetivo de ofrecer espacios más dignos y adecuados para la intensa actividad cultural que se desarrolla en este recinto. La actuación ha permitido solucionar problemas estructurales, humedades y deficiencias históricas que arrastraban estas instalaciones desde hace años.

La intervención ha sido impulsada por la Concejalía de Cultura y ejecutada por una empresa local, lo que ha permitido actuar de forma integral sobre dos camerinos muy deteriorados y adaptarlos a las necesidades actuales de artistas y participantes en los distintos actos culturales.

Interior de los camerinos antes de la reforma llevada a cabo en el auditorio de la Casa de Cultura de Crevillent

Interior de los camerinos antes de la reforma llevada a cabo en el auditorio de la Casa de Cultura de Crevillent / INFORMACIÓN

Fin a las humedades

Los trabajos han puesto fin al avanzado estado de deterioro que presentaban ambos camerinos, unas dependencias muy antiguas que sufrían problemas de humedades y daños estructurales derivados del paso del tiempo. La reforma ha abordado estas deficiencias para garantizar la seguridad, funcionalidad y durabilidad de los espacios.

Aire acondicionado y agua caliente en las duchas

La actuación ha incluido además la instalación de sistemas de aire acondicionado y la colocación de termos para dotar de agua caliente a las duchas, una carencia histórica que dificultaba el uso adecuado de los camerinos. Esta mejora permite ofrecer unas condiciones más acordes a las exigencias de las compañías, músicos y artistas que utilizan habitualmente el Auditorio.

La concejala de Cultura, Mónica San Emeterio Gil, ha destacado la importancia de esta intervención y ha señalado que “esta reforma era absolutamente necesaria, ya que los camerinos se encontraban en condiciones muy precarias y no podían seguir utilizándose en el estado en el que estaban”. Asimismo, ha remarcado que “la Casa de Cultura ‘José Candela Lledó’ es un referente cultural en Crevillent y, como tal, debe ofrecer espacios de calidad, no sólo para el público asistente, sino también para los artistas que hacen posible cada uno de los actos que se celebran”.

Baño ya reformado de los camerinos del auditorio de la Casa Municipal de Cultura de Crevillent

Baño ya reformado de los camerinos del auditorio de la Casa Municipal de Cultura de Crevillent / INFORMACIÓN

Ya en uso

Tras la finalización de los trabajos, los camerinos ya se encuentran plenamente operativos y preparados para dar servicio a la programación del Auditorio, que incluye representaciones teatrales, conciertos, espectáculos y actos culturales de diversa índole, garantizando un entorno más cómodo, funcional y profesional.

Esta mejora se enmarca "en la apuesta continua de la Concejalía de Cultura por modernizar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones culturales municipales. El Ayuntamiento seguirá impulsando nuevas actuaciones para mejorar la infraestructura cultural de Crevillent, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad tanto a la ciudadanía como a los profesionales que participan activamente en la vida cultural del municipio", según ha concluido la edil Mónica San Emeterio Gil.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
  2. Indemnizan a una empresa de Elche víctima del «cártel de los camiones»
  3. PP y Vox rescatan en Elche la ordenanza para proteger ejes comerciales tras dispararse el cambio de local a vivienda
  4. Riegos de Levante construirá dos nuevas balsas para optimizar el caudal del Tajo-Segura en el Campo de Elche
  5. ¿Elche o Londres? La niebla cubre parte del término municipal y se extiende por puntos de Santa Pola y la Vega Baja
  6. Las tortugas invasoras compiten ya con las autóctonas en el río Vinalopó a su paso por Elche
  7. Mateo, un bebé milagro gracias a un programa que acompaña embarazos difíciles en Elche
  8. El Ayuntamiento elimina las sillas para la Cabalgata de Reyes en Elche para los próximos años con el fin de evitar altercados

Crevillent renueva los camerinos del auditorio de la Casa Municipal de Cultura

Crevillent renueva los camerinos del auditorio de la Casa Municipal de Cultura

El Archivo de Elche digitaliza un tomo del Hospital del siglo XVI, actas municipales del XVIII y libros de clavería del XV

El Archivo de Elche digitaliza un tomo del Hospital del siglo XVI, actas municipales del XVIII y libros de clavería del XV

Las sirenas antirriadas se extienden a más zonas de viviendas próximas al cauce del Vinalopó en Elche

Segunda huelga de médicos en Alicante: este ha sido el seguimiento

Segunda huelga de médicos en Alicante: este ha sido el seguimiento

Esta es la programación del Gran Teatro de Elche hasta mayo

El Colegio de Enfermería de Alicante considera que Sanidad descuida el control de la diabetes

El Colegio de Enfermería de Alicante considera que Sanidad descuida el control de la diabetes

El Gran Teatro de Elche supera un histórico millón de euros en ingresos por taquilla y este año cumple 30 años

El Gran Teatro de Elche supera un histórico millón de euros en ingresos por taquilla y este año cumple 30 años

La UMH de Elche demuestra en ratones que el cannabidiol revierte daños del trastorno del espectro alcohólico fetal

La UMH de Elche demuestra en ratones que el cannabidiol revierte daños del trastorno del espectro alcohólico fetal
Tracking Pixel Contents