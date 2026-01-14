Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una televisión nacional

La ciudad de Elche ha sido escenario este miércoles por la tarde de la grabación de un programa de televisión nacional. La zona centro, especialmente la calle Corredora y la plaza de la Glorieta, se han llenado de cámaras, equipos técnicos y público curioso, mientras el canal Cuatro grababa el concurso “Lo sabes, no lo sabes” (LSNLS).

El programa, producido en colaboración con Mandarina, debutó en el verano de 2012 con Juanra Bonet como presentador. Tras una pausa, regresó en 2024 con Xuso Jones, cantante, influencer y presentador, al frente del concurso. Desde entonces, Jones recorre las calles de distintas ciudades seleccionando aleatoriamente a los transeúntes como posibles concursantes.

Grabación en la calle Corredora del programa del canal Cuatro en Elche / INFORMACIÓN

Mecánica del espacio televisivo

La dinámica del programa consiste en que el concursante elegido no responde directamente a las preguntas de cultura general, sino que debe elegir a otra persona para hacerlo, apostando sobre si conoce o no la respuesta correcta. A medida que se superan preguntas, aumenta la cuantía del premio. Si se llega a la cuarta pregunta, los participantes aseguran 1.000 euros, como ocurría durante la grabación en Elche, cuando uno de los concursantes alcanzaba la Glorieta y consiguía dicha cantidad. A partir de ahí, pueden decidir arriesgarse con una quinta pregunta, llegando a premios máximos de 3.000 o 6.000 euros.

La presencia de Xuso Jones atrajo la atención de vecinos y turistas. Su popularidad, que se disparó tras hacerse viral con un vídeo en el que cantaba junto a amigos una canción pegadiza mientras pedían una hamburguesa en un restaurante, se dejó notar en las calles de Elche. Jóvenes y transeúntes se acercaban para pedir autógrafos, fotografiarse con el presentador y observar de cerca la grabación.

El presentador del espacio televisivo es el popular Xuso Jones / INFORMACIÓN

Gran despliegue

La producción movilizó un gran despliegue técnico: cámaras, operadores de sonido y equipos de grabación se instalaron a lo largo de la Corredora y la Glorieta, generando un ambiente festivo que llamó la atención de los ilicitanos.

“Lo sabes, no lo sabes” combina entretenimiento y participación ciudadana, convirtiendo a los transeúntes en protagonistas y ofreciendo premios atractivos mientras pone a prueba sus conocimientos. La grabación en Elche es un reflejo del interés que genera el concurso y de la capacidad de la ciudad para acoger producciones de televisión de gran formato.