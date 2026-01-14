El Gran Teatro de Elche supera un histórico millón de euros en ingresos por taquilla y este año cumple 30 años

El Gran Teatro de Elche ha cerrado 2025 con los mejores resultados de su historia, al superar por primera vez el millón de euros de recaudación y registrar más de 94.000 espectadores, unas cifras que consolidan al espacio como referente cultural y que llegan en la antesala del 30 aniversario de su adquisición y reforma por parte del Ayuntamiento. Así lo ha dado a conocer la concejalía de Cultura tras hacer balance del último ejercicio.

La concejala de Cultura y el programador municipal, este miércoles, exponen los próximos eventos que albergará el Gran Teatro de Elche / INFORMACIÓN

Balance histórico de asistencia y recaudación

La edil de Cultura, Irene Ruiz, ha subrayado que el pasado año se saldó con 92 funciones, de las que 60 colgaron el cartel de lleno absoluto, un resultado que sitúa al Gran Teatro muy por encima de programaciones anteriores. “Son cifras históricas muy por encima de programaciones anteriores y que nos permiten seguir trayendo espectáculos y artistas cada vez más relevantes”, ha señalado.

Ruiz ha querido poner el acento en el respaldo del público como clave del crecimiento sostenido del teatro. En este sentido, ha afirmado que “no tendría ningún sentido el trabajo que hacemos si no fuese porque el público responde y la verdad es que hemos cerrado un 2025 con datos espectaculares, con datos que superan incluso programaciones anteriores”.

Un teatro consolidado tras tres décadas

El balance positivo coincide con un año especialmente simbólico para el recinto, que en 2026 cumple 30 años desde que el Ayuntamiento recuperó el edificio y acometió su reforma. Según la responsable municipal, “estos 30 años nos han permitido tener una programación estable, nos han permitido tener una programación de calidad, una programación que además nos ha situado entre los teatros más reconocidos, tanto por los profesionales como los artistas e incluso por el público a nivel nacional”.

La concejala ha remarcado que esta trayectoria es fruto del trabajo continuado de los distintos equipos de Cultura y ha defendido que el Gran Teatro se ha convertido en un espacio cultural puntero en distintas disciplinas artísticas, con una oferta estable que ha sabido fidelizar al público ilicitano y atraer espectadores de otras localidades.

Crecimiento sostenido y salto cualitativo

Por su parte, el programador cultural del Gran Teatro, Julián Sáez, ha descrito el momento actual como especialmente positivo. “Estamos en una época muy muy dulce, pese a la buena historia que tiene el teatro, su crecimiento años tras año, pero hemos dado un salto cualitativo realmente importante y también cuantitativo”, ha afirmado.

Sáez ha destacado que alcanzar y superar el millón de euros de ingresos no era un objetivo sencillo y ha recordado que en 2024 ya se había logrado una cifra “muy importante” al rebasar ligeramente los 800.000 euros, tanto en el contexto autonómico como nacional. A su juicio, estos resultados responden al compromiso del equipo municipal y, sobre todo, a la respuesta del público, no solo de Elche, sino de una zona de influencia cada vez más amplia.

El responsable de la programación ha añadido que el crecimiento del teatro se refleja también en los altos porcentajes de ocupación, un indicador especialmente valorado en la gestión cultural, ya que garantiza salas llenas y refuerza la proyección nacional del espacio. Unos datos que, según ha señalado, permiten seguir avanzando sin perder de vista el principal límite: el aforo, que marca el techo máximo de asistencia posible.

Con estos registros, el Gran Teatro encara su 30 aniversario, que se conmemora en octubre -el día 8 de ese mes el edificio fue inagurado por la Reina Sofía-, como uno de los motores culturales de la ciudad, avalado por el récord de público y una recaudación histórica que lo sitúan en el mejor momento de su trayectoria reciente.