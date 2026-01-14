Quelone vuelve al Mediterráneo: Santa Pola libera la tortuga marina tras meses recuperándose

La playa del Varadero de Santa Pola fue escenario este miércoles de una imagen cargada de emoción y compromiso ambiental. Quelone, una tortuga marina de la especie Caretta caretta, regresó al Mediterráneo tras completar con éxito su proceso de recuperación, iniciado el pasado mes de octubre gracias a la colaboración entre la Fundación Oceanogràfic y el Museo del Mar de la villa marinera.

La suelta contó con la presencia de técnicos de ambas entidades y con un público muy especial: los alumnos de 6ºB del colegio Virgen de Loreto, que participaron en el acto tras haber ganado el concurso para poner nombre a la tortuga.

Aquarium

Antes de volver al mar, este ejemplar fue sometido a un último control veterinario. El pesaje marcó 3,5 kilos, unos 400 gramos más que cuando llegó desde el Oceanogràfic de València el pasado 20 de octubre, una ganancia que confirma la buena evolución del animal durante su estancia en el Aquarium del Museo del Mar.

Tras la revisión, la tortuga fue trasladada a la orilla, donde permaneció unos instantes sobre la arena antes de iniciar lentamente su camino hacia el agua, ante la mirada atenta y emocionada de los escolares.

Educación ambiental

Antes de la liberación, el equipo de la Fundación Oceanogràfic ofreció una charla educativa a los alumnos, centrada en la protección de las tortugas marinas, los riesgos a los que se enfrentan en el medio natural y la importancia de respetar el entorno marino.

Lo cierto es que la imagen de Quelone adentrándose entre las olas, con cierta parsimonia, se convirtió en el momento más esperado de la jornada y en un ejemplo del valor de la educación ambiental ligada a experiencias reales.

Quelone antes de llegar al mar este miércoles en Santa Pola / INFORMACIÓN

Un acuerdo de colaboración por la conservación marina

La suelta de Quelone se enmarca en el acuerdo de colaboración firmado el 2025 entre ambas instituciones, destinado a impulsar proyectos conjuntos de conservación marina, investigación y divulgación científica.

La Fundación aporta su experiencia en la recuperación de fauna marina, mientras que el Museo del Mar refuerza las acciones educativas y de sensibilización en el territorio, acercando estos proyectos a la ciudadanía.

Nueva tortuga

Desde el Ayuntamiento avanzan que el compromiso continuará en las próximas semanas con la llegada de una nueva tortuga Caretta caretta al Aquarium, y que nuevamente será procedente del Oceanogràfic. Tras un periodo aproximado de dos meses de recuperación, el objetivo es devolverla al mar en la bahía de Santa Pola.