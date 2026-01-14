Sin noticias de la modificación de la Ley de Palmeral en la Generalitat dos años y medio después de la llegada de Pablo Ruz al Ayuntamiento de Elche

La posición del actual bipartito de PP y Vox, con el alcalde de Elche, Pablo Ruz, a la cabeza respecto a la Ley de Palmeral ha quedado clara prácticamente desde que el actual Ejecutivo local tomó posesión hace ahora dos años y medio. Hasta el extremo de que el regidor ilicitano no sólo ha tachado esta normativa de “absurda” o de “barbaridad”. Incluso en una entrevista en este mismo periódico hace ahora casi un año llegó a decir que es “una ley que filtra, una ley que a modo embudo convierte el desarrollo urbanístico en la margen izquierda en un depredador potencial”, dejando claro, según sentenció en ese momento, que “estamos ultimando un proyecto de modificación de la ley, porque Elche no necesita que Cultura nos tutele”. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha dado ningún paso en Valencia en este sentido, teniendo en cuenta que es una ley autonómica y que, por tanto, cualquier movimiento debe pasar por allí, y eso es lo que confirma la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, que es el departamento que tiene las competencias en materia de Palmeral.

Poda de palmeras en Elche. / Áxel Álvarez

La contestación

La respuesta que da la nueva titular del área, Carmen Ortí, firmada el pasado 18 de diciembre, no puede ser más elocuente. “Se informa de que, hasta la fecha de respuesta, en la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, no se ha recibido ninguna solicitud formal de modificación de la Ley 6/2021, de 12 de noviembre, de Protección y Promoción del Palmeral de Elche”, contesta Ortí. Lo hace después de que el 13 de noviembre, prácticamente en el aniversario de la normativa, y en la víspera de la conmemoración del 25 aniversario de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que se celebró el 30 de noviembre, la diputada autonómica y portavoz adjunta del grupo parlamentario de Compromís, Aitana Mas, solicitara respuesta escrita a la conselleria sobre si había llegado a la Generalitat alguna propuesta por parte del Ayuntamiento de modificación de esa normativa que establece la protección y promoción del Palmeral de Elche y que regula su gestión, usos permitidos y la inscripción en un registro específico para a garantizar su conservación.

Vista de parte del Palmeral de Elche. / Antonio Amorós

El pleno de octubre

Todo cuando, además, en el pleno municipal del pasado mes de octubre, precisamente Compromís presentó una moción en la que venía a pedir más protagonismo para el Palmeral coincidiendo con ese 25 aniversario de la declaración de la Unesco. En ese contexto, el PP presentó una enmienda de adición en la que instaba a la Generalitat Valenciana a la revisión integral de la Ley del Palmeral, con el fin de “adaptarla a la realidad actual”, dotar al Ayuntamiento de Elche de las competencias y recursos necesarios para su gestión eficaz, y revisar los procedimientos administrativos para simplificar trámites, reducir plazos y facilitar la ejecución ágil de proyectos de rehabilitación y mantenimiento, así como para reconocer el esfuerzo y la conservación del Palmeral del personal municipal y de las familias que desarrollan actividades relacionadas con el Patrimonio Unesco. La enmienda, que Compromís consideraba que suponía desproteger el Palmeral, fue rechazada, pero tampoco parece que se haya hecho nada formalmente en esa senda, al menos ante la Conselleria de Cultura, que es lo que cuenta, por más que se hayan podido hacer trabajos técnicos a nivel municipal.

Alberto Ibáñez, Aitana Mas y Esther Díez, en la presentación de la campaña de Compromís por el Palmeral de Elche, en noviembre. / INFORMACIÓN

Una “buena noticia” con aspectos negativos

La portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, de hecho, al hilo de la respuesta de la consellera de Cultura, subrayó este miércoles que es una “buena noticia” que no vaya a modificarse la Ley del Palmeral, al menos de momento. Una normativa que, resaltó, “aprobamos en la legislatura anterior, que es una ley garantista y que pone en el centro la salvaguarda de nuestro patrimonio de la humanidad”. No obstante, llamó la atención sobre el hecho de que “esta respuesta de la Generalitat Valenciana lo que hace es evidenciar que esa promesa que hizo Pablo Ruz de modificación de la ley no va a ser realidad. Ha sido una promesa falsa que ha quedado en humo absolutamente”. Una promesa incumplida que, a su juicio, “va de la mano de la dejación de funciones en materia de normativa del Palmeral que tiene el Ayuntamiento”. Una advertencia con la que apuntaba al plan especial y a toda la regulación aparejada a la gestión y uso del Palmeral, de los que no hay novedades. “Tenemos un alcalde que se llenaba la boca hablando del Palmeral, que después se ha conformado con algunas actuaciones puntuales, que ni siquiera es capaz de plantear una estrategia a medio y largo plazo que garantice esa viabilidad del Palmeral, y que ni está ni se le espera para hablar de emergencia climática y para poner en el centro la importancia que tienen en estos momentos nuestros huertos”, terció Esther Díez.

"Los intereses del PP"

También la portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas, Aitana Mas, a la sazón artífice de la pregunta parlamentaria, coincidía en que “es una buena noticia lo que nos ha contestado el Consell, y es que el Ayuntamiento de Elche no ha pedido la modificación de la ley, y digo que es importante porque ya sabemos cuáles son los intereses del PP y cuáles son los intereses que defienden”, que, apostilló, “obviamente siempre son la especulación urbanística y la depredación del territorio, lo hemos visto en otros lugares, y teníamos miedo de que pudiera producirse en el Ayuntamiento de Elche, en este caso, a través del Palmeral”. La expresidenta del Consell con el Botànic, no en vano, puso el foco en que “esta ley supuso un antes y un después, tras muchísimos años”, y subrayó la importancia de que esta legislación “no sufra una modificación tan grande que atente contra el corazón de la finalidad y los principios de esta ley”, dentro de una serie de argumentaciones, las de Ruz y su equipo, que tachó de “mentiras”, al prometer el cambio de una ley, aunque, formalmente, no se haya movido un dedo, algo que, por otra parte, celebraron desde la formación valencianista, por lo que supone de salvaguarda para el Patrimonio Unesco.