Esta es la programación del Gran Teatro de Elche hasta mayo

El Gran Teatro de Elche afronta el primer semestre de 2026 con una programación amplia, diversa y de primer nivel, que se desarrollará entre los meses de febrero y mayo y que coincide con un año especialmente simbólico para el recinto, al cumplirse el 30 aniversario de su adquisición y reforma por parte del Ayuntamiento. Teatro, musicales, ópera, zarzuela, danza, humor, conciertos y propuestas familiares integran una cartelera pensada para todos los públicos y que reúne a grandes nombres de la escena nacional.

La concejala de Cultura, Irene Ruiz, ha presentado la nueva programación destacando que “presentamos una nueva cartelera muy variada y completa y, además, muy especial, ya que este año celebramos el 30 aniversario de la adquisición del Gran Teatro por parte del Ayuntamiento y su posterior reforma que nos ha permitido consolidar programaciones estables y de calidad a lo largo de los años”.

Un aniversario respaldado por el público

La responsable municipal ha subrayado que el aniversario llega tras un 2025 histórico, con 92 funciones, 60 llenos absolutos, más de 94.000 espectadores y una recaudación que supera el millón de euros. “Son cifras históricas muy por encima de programaciones anteriores y que nos permiten seguir trayendo espectáculos y artistas cada vez más relevantes”, ha señalado Ruiz, quien ha insistido en que la respuesta del público es el principal motor del crecimiento cultural del teatro.

La edil de Cultura presentaba este miércoles junto al programador municipal los eventos del Gran Teatro de Elche hasta mayo / INFORMACIÓN

Ruiz ha remarcado que estos resultados permiten mantener una apuesta ambiciosa y consolidar al Gran Teatro como un referente cultural no solo para Elche, sino también para las poblaciones vecinas, atrayendo espectadores de toda la provincia y de otros puntos del país.

Grandes producciones y nombres propios

El programador cultural del Gran Teatro, Julián Sáez, ha descrito el momento actual como especialmente positivo. “Estamos en una época muy muy dulce, pese a la buena historia que tiene el teatro, su crecimiento, años tras año, pero hemos dado un salto cualitativo realmente importante y cuantitativo sobre todo”, ha afirmado.

La programación del semestre incluye 41 funciones con producciones teatrales en gira nacional, musicales de gran formato, ópera, zarzuela, danza contemporánea, humor y conciertos. Por el escenario pasarán Imanol Arias y María Barranco, protagonistas de Mejor no decirlo; Ernesto Alterio, en Viejos tiempos de Harold Pinter; Juanjo Artero, al frente de Asesinato en el Orient Express; María Adánez, en Panorama desde el puente; y artistas musicales como Coque Malla, Ismael Serrano, Rafa Sánchez o Diana Navarro.

Sáez ha destacado también la fuerza del teatro musical -que ha estado en la Gran Vía de Madrid-, con títulos como Tarzán, el musical, Sonrisas y lágrimas o La ópera de los tres centavos, así como la apuesta por la danza, que vive “el momento más importante de su historia en la ciudad”, con compañías consolidadas y emergentes dentro del Festival Abril en Danza.

Una oferta plural para todos los públicos

La programación se completa con humor (con cómicos de la talla de Aguilera y Meni, David Navarro, Raúl Antón, Salva Reina y Ernesto Sevilla), música clásica, zarzuela, ópera y el ciclo literario La dignidad de la palabra, con figuras destacadas de la poesía, la narrativa y la divulgación cultural. “Seguimos apostando por una programación puntera, pensada para toda la familia, con el objetivo de ofrecer una amplia oferta cultural no solo a Elche, sino también a las poblaciones vecinas”, ha señalado Irene Ruiz, quien ha invitado a la ciudadanía a participar en la celebración del aniversario y a no perderse las actuaciones programadas.

Las entradas para todos los espectáculos están ya a la venta en la taquilla del Gran Teatro y a través de vivaticket.es.

Programación Febrero-Mayo 2026

FEBRERO

7 - 19.00 h – HUMOR

“MISIÓN IMPRO-SIBLE”

EL SHOW DE AGUILERA Y MENI

Precios: 30, 34 y 36 €

Duración: 180 minutos

8 – 18.00 h – HUMOR

“NO TENGO REMEDIO”

DAVID NAVARRO

Precio: 17,60, 19,80 y 19,80 €

Duración: 90 minutos

14 y 15 – 17.00 y 20.30 h el sábado y 17.00 el domingo– TEATRO MUSICAL

“TARZÁN, EL MUSICAL”

Precio: 40, 45 y 50 €

Duración: 120 minutos con descanso

21 – 19.00 h – MÚSICA CLÁSICA

OSCE

Precios: 18, 20 y 22 €

Duración: 100 minutos

22 – 19.00 h – TEATRO MUSICAL

“LA ÓPERA DE LOS 3 CENTAVOS”

Con COQUE MALLA

Precios: 22, 24 y 26 €

Duración: 130 minutos

27 – 19.00 h – ÓPERA

“LA BOHÈME” de Giacomo Puccini

Ópera 2001

Precios: 30, 34 y 36 €

Duración: 170 minutos con descansos

28 – 20.00 h – TEATRO MUSICAL

“LIBRE”

MELOMANS

Precio: 20 €

Duración: 100 minutos

MARZO

5 – 20.30 – MÚSICA

THE BEST OF SOUL

Desde el corazón de Nueva York

Precios: 38, 45,50 y 48,50 €

Duración: 120 minutos

6 – 20.30 – MÚSICA

“UNA NOCHE DE AMOR DESESPERADA – Basado en el disco 50º Aniversario ETERNOS TRIANA”

Precios: 32,50, 38 y 43,50 €

Duración: 120 minutos

7 - 21.00 h – HUMOR

“VUELVE A LOS 90-CAPÍTULO 2”

RAÚL ANTÓN

Precios: 16, 18 y 20 €

Duración: 100 minutos

8 – 19.00 – DANZA

Conmemoración del Día de la Mujer

“ATÁVICAS”

NEIRA & SANTAMARÍA

Precios: 8, 10 y 12 € Duración: 70 minutos

12 – 20.00 h – CONFERENCIA

Ciclo literario: LA DIGNIDAD DE LA PALABRA

MIRIAM REYES, Premio Nacional de Poesía

Entrada libre hasta completar el aforo

14 – 19.00 h – MÚSICA CLÁSICA

OSCE

Precios: 18, 20 y 22 €

Duración: 100 minutos

20 – 20.00 h – MÚSICA

“BANDAS SONORAS A LA LUZ DE LAS VELAS”

AURUM - ORQUESTA Y CORO DE CÁMARA SONORA

Precios: 26, 31 y 36 €

Duración: 80 minutos

22 – 19.00 h – ZARZUELA PLATEA

“LA REVOLTOSA” de Ruperto Chapí

Con Charo Reina al frente de la COMPAÑÍA TEATRAL CLÁSICOS DE LA LÍRICA de Madrid

Precios: 25 €

Duración: 90 minutos

27 – 20.00 h – TEATRO PLATEA

Día Mundial del Teatro

“VIEJOS TIEMPOS” de Harold Pinter

Con Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina

Precios: 24 €

Duración: 90 minutos

28 – 20.00 h – TEATRO

“PROHIBIDO ECHARLE CACAHUETES AL MONO”

SALVA REINA

Precios: 20 €

Duración: 80 minutos

ABRIL

9 – 20.00 h – CONFERENCIA

Ciclo literario: LA DIGNIDAD DE LA PALABRA

RAMÓN GENER

Entrada libre hasta completar el aforo

10 – 18.00 h – DANZA

Conmemoración Día Internacional de la Danza

“MINI BREAK”

BRODAS BRO

Precios: 15 € -Localidades limitadas al aforo del escenario dónde se desarrolla el espectáculo-

Duración: 55 minutos

12 – 19.00 h – ZARZUELA

“LA ROSA DEL AZAFRÁN”

CORAL ILICITANA

Precios: 10, 15 y 20 €

Duración: 130 minutos

16 – 20.00 h – CONFERENCIA

Ciclo literario: LA DIGNIDAD DE LA PALABRA

RAÚL QUINTO

Entrada libre hasta completar el aforo

18 – 19.00 h – MÚSICA CLÁSICA

OSCE

Precios: 18, 20 y 22 €

Duración: 100 minutos

19 – 18.00 h – HUMOR

ERNESTO SEVILLA

“YO LITERAL”

Precios: 24, 28 y 28 €

Duración: 75 minutos

24 – 20.00 h – TEATRO

“MEJOR NO DECIRLO”

Con Imanol Arias y María Barranco

Precios: 20, 22 y 24 €

Duración: 75 minutos

26 – 19.00 h – DANZA

Conmemoración Día Internacional de la Danza

Festival ABRIL EN DANZA

“EMERGENTES”

Precios: 10,12 y 15 €

Duración: 90 minutos

30 – 20.30 h – DANZA

Conmemoración Día Internacional de la Danza

“EL OSO”

MARROCH

Precios: 16 €

Duración: 55 minutos

MAYO

2 – 17.00 h – TEATRO MUSICAL FAMILIAR

“IDOLS-LA REVOLUCIÓN K-POP”

CTME

Precios: 18, 22 Y 24 €

Duración: 75 minutos

3 – 19.00 h – DANZA

Conmemoración Día Internacional de la Danza

Festival ABRIL EN DANZA

“LA TERRETA BALLA”

Precios: 10,12 y 15 €

Duración: 90 minutos

8, 20.00 h

9, 17.00 y 20.30 h.

y 10 – 17.00 h - TEATRO MUSICAL

“SONRISAS Y LAGRIMAS”

Theatre Properties

Precios: (sin descuentos)

ZONA A: 55 € (platea y primeras filas de anfiteatro, en su caso)

ZONA B: 50 € (últimas filas anfiteatro y palcos)

ZONA C: 45€ (paraíso, baja visibilidad)

Duración: 135 minutos

16 – 19.00 h – MÚSICA CLÁSICA

OSCE

Precios: 18, 20 y 22 €

Duración: 100 minutos

17 – 20.00 h – DANZA

“PROMETEO”

OTRADANZA

Precios: 16, 18 y 20 €

Duración: 65 minutos

22 – 20.00 h – MÚSICA

RAFA SÁNCHEZ

“BIOGRAFÍA”

Precios: 32,50, 38 y 43,50 €

Duración: 110 minutos

23 – 20.00 h – TEATRO

“ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS” de Agatha Christie

con Juanjo Artero

Precios: 24, 26 y 28 €

Duración: 90 minutos

24 – 19.00 h – MÚSICA

ISMAEL SERRANO

Precios: 32, 50, 38 y 43,50 €

Duración: 135 minutos

29 – 20.30 h – MÚSICA

DIANA NAVARRO

“YO NO ESTOY SOLA”

Precios: 43,50, 48,50 y 59 €

Duración: 100 minutos

30 – 20.00 h – TEATRO

“PANORAMA DESDE EL PUENTE”

Con María Adánez, José Luis García Pérez y Ana Garcés

Precios: 18, 20 y 22 €

Duración: 100 minutos