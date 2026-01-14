Cultura
Esta es la programación del Gran Teatro de Elche hasta mayo
Imanol Arias, María Barranco, Coque Malla, Ismael Serrano, Diana Navarro o Ernesto Alterio encabezan la cartelera, que tendrá musicales de la Gran Vía madrileña y cómicos como
El Gran Teatro de Elche afronta el primer semestre de 2026 con una programación amplia, diversa y de primer nivel, que se desarrollará entre los meses de febrero y mayo y que coincide con un año especialmente simbólico para el recinto, al cumplirse el 30 aniversario de su adquisición y reforma por parte del Ayuntamiento. Teatro, musicales, ópera, zarzuela, danza, humor, conciertos y propuestas familiares integran una cartelera pensada para todos los públicos y que reúne a grandes nombres de la escena nacional.
La concejala de Cultura, Irene Ruiz, ha presentado la nueva programación destacando que “presentamos una nueva cartelera muy variada y completa y, además, muy especial, ya que este año celebramos el 30 aniversario de la adquisición del Gran Teatro por parte del Ayuntamiento y su posterior reforma que nos ha permitido consolidar programaciones estables y de calidad a lo largo de los años”.
Un aniversario respaldado por el público
La responsable municipal ha subrayado que el aniversario llega tras un 2025 histórico, con 92 funciones, 60 llenos absolutos, más de 94.000 espectadores y una recaudación que supera el millón de euros. “Son cifras históricas muy por encima de programaciones anteriores y que nos permiten seguir trayendo espectáculos y artistas cada vez más relevantes”, ha señalado Ruiz, quien ha insistido en que la respuesta del público es el principal motor del crecimiento cultural del teatro.
Ruiz ha remarcado que estos resultados permiten mantener una apuesta ambiciosa y consolidar al Gran Teatro como un referente cultural no solo para Elche, sino también para las poblaciones vecinas, atrayendo espectadores de toda la provincia y de otros puntos del país.
Grandes producciones y nombres propios
El programador cultural del Gran Teatro, Julián Sáez, ha descrito el momento actual como especialmente positivo. “Estamos en una época muy muy dulce, pese a la buena historia que tiene el teatro, su crecimiento, años tras año, pero hemos dado un salto cualitativo realmente importante y cuantitativo sobre todo”, ha afirmado.
La programación del semestre incluye 41 funciones con producciones teatrales en gira nacional, musicales de gran formato, ópera, zarzuela, danza contemporánea, humor y conciertos. Por el escenario pasarán Imanol Arias y María Barranco, protagonistas de Mejor no decirlo; Ernesto Alterio, en Viejos tiempos de Harold Pinter; Juanjo Artero, al frente de Asesinato en el Orient Express; María Adánez, en Panorama desde el puente; y artistas musicales como Coque Malla, Ismael Serrano, Rafa Sánchez o Diana Navarro.
Sáez ha destacado también la fuerza del teatro musical -que ha estado en la Gran Vía de Madrid-, con títulos como Tarzán, el musical, Sonrisas y lágrimas o La ópera de los tres centavos, así como la apuesta por la danza, que vive “el momento más importante de su historia en la ciudad”, con compañías consolidadas y emergentes dentro del Festival Abril en Danza.
Una oferta plural para todos los públicos
La programación se completa con humor (con cómicos de la talla de Aguilera y Meni, David Navarro, Raúl Antón, Salva Reina y Ernesto Sevilla), música clásica, zarzuela, ópera y el ciclo literario La dignidad de la palabra, con figuras destacadas de la poesía, la narrativa y la divulgación cultural. “Seguimos apostando por una programación puntera, pensada para toda la familia, con el objetivo de ofrecer una amplia oferta cultural no solo a Elche, sino también a las poblaciones vecinas”, ha señalado Irene Ruiz, quien ha invitado a la ciudadanía a participar en la celebración del aniversario y a no perderse las actuaciones programadas.
Las entradas para todos los espectáculos están ya a la venta en la taquilla del Gran Teatro y a través de vivaticket.es.
Programación Febrero-Mayo 2026
FEBRERO
7 - 19.00 h – HUMOR
“MISIÓN IMPRO-SIBLE”
EL SHOW DE AGUILERA Y MENI
Precios: 30, 34 y 36 €
Duración: 180 minutos
8 – 18.00 h – HUMOR
“NO TENGO REMEDIO”
DAVID NAVARRO
Precio: 17,60, 19,80 y 19,80 €
Duración: 90 minutos
14 y 15 – 17.00 y 20.30 h el sábado y 17.00 el domingo– TEATRO MUSICAL
“TARZÁN, EL MUSICAL”
Precio: 40, 45 y 50 €
Duración: 120 minutos con descanso
21 – 19.00 h – MÚSICA CLÁSICA
OSCE
Precios: 18, 20 y 22 €
Duración: 100 minutos
22 – 19.00 h – TEATRO MUSICAL
“LA ÓPERA DE LOS 3 CENTAVOS”
Con COQUE MALLA
Precios: 22, 24 y 26 €
Duración: 130 minutos
27 – 19.00 h – ÓPERA
“LA BOHÈME” de Giacomo Puccini
Ópera 2001
Precios: 30, 34 y 36 €
Duración: 170 minutos con descansos
28 – 20.00 h – TEATRO MUSICAL
“LIBRE”
MELOMANS
Precio: 20 €
Duración: 100 minutos
MARZO
5 – 20.30 – MÚSICA
THE BEST OF SOUL
Desde el corazón de Nueva York
Precios: 38, 45,50 y 48,50 €
Duración: 120 minutos
6 – 20.30 – MÚSICA
“UNA NOCHE DE AMOR DESESPERADA – Basado en el disco 50º Aniversario ETERNOS TRIANA”
Precios: 32,50, 38 y 43,50 €
Duración: 120 minutos
7 - 21.00 h – HUMOR
“VUELVE A LOS 90-CAPÍTULO 2”
RAÚL ANTÓN
Precios: 16, 18 y 20 €
Duración: 100 minutos
8 – 19.00 – DANZA
Conmemoración del Día de la Mujer
“ATÁVICAS”
NEIRA & SANTAMARÍA
Precios: 8, 10 y 12 € Duración: 70 minutos
12 – 20.00 h – CONFERENCIA
Ciclo literario: LA DIGNIDAD DE LA PALABRA
MIRIAM REYES, Premio Nacional de Poesía
Entrada libre hasta completar el aforo
14 – 19.00 h – MÚSICA CLÁSICA
OSCE
Precios: 18, 20 y 22 €
Duración: 100 minutos
20 – 20.00 h – MÚSICA
“BANDAS SONORAS A LA LUZ DE LAS VELAS”
AURUM - ORQUESTA Y CORO DE CÁMARA SONORA
Precios: 26, 31 y 36 €
Duración: 80 minutos
22 – 19.00 h – ZARZUELA PLATEA
“LA REVOLTOSA” de Ruperto Chapí
Con Charo Reina al frente de la COMPAÑÍA TEATRAL CLÁSICOS DE LA LÍRICA de Madrid
Precios: 25 €
Duración: 90 minutos
27 – 20.00 h – TEATRO PLATEA
Día Mundial del Teatro
“VIEJOS TIEMPOS” de Harold Pinter
Con Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina
Precios: 24 €
Duración: 90 minutos
28 – 20.00 h – TEATRO
“PROHIBIDO ECHARLE CACAHUETES AL MONO”
SALVA REINA
Precios: 20 €
Duración: 80 minutos
ABRIL
9 – 20.00 h – CONFERENCIA
Ciclo literario: LA DIGNIDAD DE LA PALABRA
RAMÓN GENER
Entrada libre hasta completar el aforo
10 – 18.00 h – DANZA
Conmemoración Día Internacional de la Danza
“MINI BREAK”
BRODAS BRO
Precios: 15 € -Localidades limitadas al aforo del escenario dónde se desarrolla el espectáculo-
Duración: 55 minutos
12 – 19.00 h – ZARZUELA
“LA ROSA DEL AZAFRÁN”
CORAL ILICITANA
Precios: 10, 15 y 20 €
Duración: 130 minutos
16 – 20.00 h – CONFERENCIA
Ciclo literario: LA DIGNIDAD DE LA PALABRA
RAÚL QUINTO
Entrada libre hasta completar el aforo
18 – 19.00 h – MÚSICA CLÁSICA
OSCE
Precios: 18, 20 y 22 €
Duración: 100 minutos
19 – 18.00 h – HUMOR
ERNESTO SEVILLA
“YO LITERAL”
Precios: 24, 28 y 28 €
Duración: 75 minutos
24 – 20.00 h – TEATRO
“MEJOR NO DECIRLO”
Con Imanol Arias y María Barranco
Precios: 20, 22 y 24 €
Duración: 75 minutos
26 – 19.00 h – DANZA
Conmemoración Día Internacional de la Danza
Festival ABRIL EN DANZA
“EMERGENTES”
Precios: 10,12 y 15 €
Duración: 90 minutos
30 – 20.30 h – DANZA
Conmemoración Día Internacional de la Danza
“EL OSO”
MARROCH
Precios: 16 €
Duración: 55 minutos
MAYO
2 – 17.00 h – TEATRO MUSICAL FAMILIAR
“IDOLS-LA REVOLUCIÓN K-POP”
CTME
Precios: 18, 22 Y 24 €
Duración: 75 minutos
3 – 19.00 h – DANZA
Conmemoración Día Internacional de la Danza
Festival ABRIL EN DANZA
“LA TERRETA BALLA”
Precios: 10,12 y 15 €
Duración: 90 minutos
8, 20.00 h
9, 17.00 y 20.30 h.
y 10 – 17.00 h - TEATRO MUSICAL
“SONRISAS Y LAGRIMAS”
Theatre Properties
Precios: (sin descuentos)
ZONA A: 55 € (platea y primeras filas de anfiteatro, en su caso)
ZONA B: 50 € (últimas filas anfiteatro y palcos)
ZONA C: 45€ (paraíso, baja visibilidad)
Duración: 135 minutos
16 – 19.00 h – MÚSICA CLÁSICA
OSCE
Precios: 18, 20 y 22 €
Duración: 100 minutos
17 – 20.00 h – DANZA
“PROMETEO”
OTRADANZA
Precios: 16, 18 y 20 €
Duración: 65 minutos
22 – 20.00 h – MÚSICA
RAFA SÁNCHEZ
“BIOGRAFÍA”
Precios: 32,50, 38 y 43,50 €
Duración: 110 minutos
23 – 20.00 h – TEATRO
“ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS” de Agatha Christie
con Juanjo Artero
Precios: 24, 26 y 28 €
Duración: 90 minutos
24 – 19.00 h – MÚSICA
ISMAEL SERRANO
Precios: 32, 50, 38 y 43,50 €
Duración: 135 minutos
29 – 20.30 h – MÚSICA
DIANA NAVARRO
“YO NO ESTOY SOLA”
Precios: 43,50, 48,50 y 59 €
Duración: 100 minutos
30 – 20.00 h – TEATRO
“PANORAMA DESDE EL PUENTE”
Con María Adánez, José Luis García Pérez y Ana Garcés
Precios: 18, 20 y 22 €
Duración: 100 minutos
