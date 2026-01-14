El bipartito activa la renovación de la contrata de los autobuses urbanos de Elche con un precio de partida de 400,4 millones de euros

La concesión del servicio público de transporte urbano de autobús para el término municipal de Elche vence el próximo 31 de diciembre, después de que en el año 2013, con otro gobierno del PP, este encabezado por Mercedes Alonso, se aprobara la prórroga de la contrata de los buses por siete años más. Con ello, el servicio, que entró en vigor el 1 de enero de 2006 y que debía estar en vigor hasta 2019, se amplió hasta finales de este año. Es en este contexto en el que el actual bipartito ya ha activado el proceso para renovar la contrata. Lo ha hecho con la publicación en la Plataforma de Contratación del anuncio previo, lo que implica, a efectos prácticos, cumplir con la ley, en particular con la legislación europea por las características del contrato, y dar por abierto todo el procedimiento. De momento, y a expensas de lo que marquen los informes técnicos, el valor estimado del contrato se sitúa en 400,4 millones de euros, y se tramitará todo a través de un procedimiento abierto por la vía ordinaria.

Presentación de los bonos del autobús urbano de Elche la pasada semana, con el concejal Guilabert y el gerente de operaciones de Avanza Elche, Ángel Luis Andreu. / INFORMACIÓN

Demora de unos días

El concejal de Servicios Públicos, José Claudio Guilabert, en este sentido, explica que este anuncio previo se ha retrasado unos días, por los efectos que, aún hoy, se vienen arrastrando como consecuencia del cibertataque, aunque, aún así, se espera llegar a tiempo. Es más, el edil ya explicó la semana pasada que se ha empezado a trabajar en la contrata, hasta el extremo de que hay varias cuestiones que, desde el Ejecutivo local, tienen claro que deben tenerse en cuenta en este nuevo contrato. Comenzando por el hecho, como ya se avanzó hace unos días, de que se quieren potenciar las líneas nocturnas como alternativa real al coche privado y, además, mejorar la conexión con las pedanías del norte, actualmente fuera del servicio regular por las limitaciones del contrato vigente. Entre ellas, las de Santa Ana y Ferriol, que, en estos momentos, por la complejidad de los accesos y la tipología de las vías, cuentan con soluciones alternativas, como el servicio de taxi a demanda. Significativo en este caso es que se quiere introducir en la nueva contrata el servicio que, hasta la fecha, se presta a través de Elche Taxi, esto es, el servicio de taxi a las pedanías.

El servicio de autobús urbano de Elche ha cerrado el año 2025 con la cifra récord de 15,3 millones de pasajeros / Áxel Álvarez

A expensas de los informes

Esas cuestiones así como el importe definitivo de la contrata y la duración es en lo que están trabajando en la actualidad los servicios municipales, partiendo de la base de que el contrato en vigor hoy por hoy, en manos del Grupo Avanza, tenía una duración de diez años, con posibilidad de una prórroga, que es lo que aprobó el Ejecutivo local de Mercedes Alonso en 2013, y que es lo que ha permitido que esté en vigor hasta finales de este año. Ahora bien, José Claudio Guilabert pone el acento en que, junto a las líneas nocturnas y el servicio a las pedanías -tanto el que se da actualmente como el que llegará al norte del término municipal- absorbiendo Elche Taxi y que todo esté en una misma concesión, también se quiere incluir una cláusula en la línea de lo que ya ocurre con otras de las grandes contratas en Elche, como la del servicio de recogida de basura y limpieza viaria. Así, la empresa que consiga la adjudicación tendrá el compromiso vía contrato de introducir mejoras anualmente, como, sin ir más lejos, la puesta en marcha de nuevas marquesinas.

Un autobús en la zona de la UMH. / Áxel Álvarez

Nuevos tipos de vehículos

Obviamente, también se quiere poner el foco en la renovación de la flota, en particular de aquellos vehículos que necesiten ser cambiados por las características que tienen, pero también para introducir nuevos tipos de autobuses más pequeños y versátiles, lo que haría posible cubrir las líneas con menos demanda, pero también llegar a aquellas partidas rurales que tienen más complicados los accesos por las características de los caminos rurales que llevan a ellas, y, de este modo, seguir con uno de los proyectos estrella del actual Ejecutivo local del PP y Vox: el autobús urbano como elemento vertebrador de todo el término municipal ilicitano, se trate del casco urbano o de las diferentes partidas del Camp d’Elx.

Desde 2006

El actual pliego entró en vigor el 1 de enero de 2006, y se aprobó en un pleno de abril del año anterior en el que el Ejecutivo del PSOE sacó adelante su propuesta con la abstención del PP y el voto en contra de Esquerra Unida (EU). La contrata tenía un presupuesto de 6 millones de euros al año por un periodo de diez años, prorrogables por otros cuatro, y los socialistas en aquel momento pusieron en valor que, con las nuevas condiciones, se permitiría la adquisición de nuevos vehículos para modernizar la flota, la instalación de nuevas marquesinas, la subrogación del personal o la negociación de un convenio específico de empresa, mientras que ya en aquel momento -hace algo más de 20 años- los dos partidos de las oposición alertaban de la necesidad de que los buses llegaran a las pedanías, junto a otras propuestas como las de la entonces portavoz de EU, Àngels Candela, que abogaba por incorporar nuevas líneas, aumentar las frecuencias de paso o fomentar el uso de transporte público con la gratuidad del servicio para los estudiantes, a lo que añadió la reivindicación de que el transporte público fuera gestionado directamente por el Ayuntamiento. Mientras, desde las filas populares, Pascual Moxica pedía una previsión de necesidades que tuviera en cuenta el desarrollo urbano de la ciudad.

La prórroga

Sin embargo, en septiembre de 2013, la junta de gobierno local, con el PP en el Ejecutivo, aprobó la prórroga de la contrata con Autobuses Urbanos de Elche (Auesa) por siete años más, hasta finales de 2026, a cambio de reducir la aportación municipal, entonces situada en unos 8 millones de euros, en 2,7 millones de euros hasta 2017. También estaba el compromiso de incorporar mejoras en líneas y en marquesinas. Se escudaba el equipo de gobierno en que esta decisión respondía a “razones de interés público”, y el PSOE incluso anunció que había solicitado un informe jurídico para tratar de anular el acuerdo, pero acabó todo quedando en nada.