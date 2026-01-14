Las sirenas antirriadas se extienden a más zonas de viviendas próximas al cauce del Vinalopó en Elche

Sirenas antirriadas que se activarán ante el aviso de emergencia de una inundación próxima al río Vinalopó a su paso por Elche. El Ayuntamiento reforzará a través de un nuevo contrato la seguridad en zonas próximas a los cauces como ya se hizo en el barranco de San Antón hace unos meses. Es el anuncio que hizo este miércoles el alcalde, Pablo Ruz, en una visita a las obras de reparación de la vía pecuaria del Assarb de Dalt, al sur de la urbanización Santa Fé en Daimés, justo uno de los puntos donde ya se ha instalado una cámara con medidores y donde se pondrá a punto esta tecnología preventiva por la cercanía con las viviendas.

El primer edil, además de poner de relieve que habrá una partida de 2,4 millones para arreglar a lo largo de 2026 caminos en mal estado en el Camp d'Elx, explicó que se está trabajando para lanzar en los próximos meses este sistema de aviso inmediato a la población en caso de episodios de lluvias intensas o crecidas del río, siguiendo el modelo ya implantado en las proximidades del estadio Martínez Valero.

Con ello se conseguiría advertir a los residentes con tiempo suficiente para ponerse a salvo subiendo a las plantas superiores, tratándose además de una zona especialmente complicada, con viviendas próximas al nivel del mar y con antecedentes de riesgo por haberse construido las edificaciones en su momento sobre suelo inundable, como señaló el regidor.

Operarios aplanan el camino del Azarbe de Dalt en Daimés durante este miércoles / AXEL ALVAREZ

Cámaras

Este sistema de alerta se apoyará en la red de cámaras de vigilancia que el Ayuntamiento está desplegando en puntos estratégicos del cauce del Vinalopó. En el camino sobre el que se está actuando, entre la CV-853 y el camino del Ocho, por ejemplo, ya se ha instalado una cámara que permite el seguimiento en tiempo real del comportamiento del río. Según apuntaron desde el Ejecutivo local de PP y Vox, estas imágenes estarán conectadas al Cecopal, el centro de coordinación operativa municipal que se activa ante avisos meteorológicos de nivel naranja, todo para evitar dentro de lo posible que se repitan capítulos trágicos como la dana de Valencia donde perdieron la vida más de 220 personas.

Fue el pasado noviembre cuando el Consistorio inició la implantación del sistema de alarmas sonoras en caso de riadas, inundaciones o episodios sísmicos. Entonces ya se desveló que llegarían también al barranco de El Grifo, Los Arcos y en la desembocadura del río Vinalopó, zonas especialmente vulnerables a fenómenos naturales y donde la potencia sonora será del doble que en San Antón, con 1.200 voltios, para que las indicaciones lleguen a los residentes.

El alcalde junto al edil de Espacios Públicos, Pedanías y la presidenta del distrito durante la visita a las obras en el camino / AXEL ALVAREZ

Tres kilómetros

El sistema, que entonces se anunció como pionero en España, tiene un radio de acción de unos tres kilómetros y lanzará avisos sonoros y mensajes informativos en caso de emergencia. El proyecto forma parte de una estrategia municipal para reforzar la seguridad y la preparación ante desastres naturales porque desde el bipartito entienden que la ciudad está expuesta a las consecuencias negativas de las condiciones climáticas. Entonces Ruz detalló que el sistema se completaría con un programa de formación ciudadana sobre cómo actuar en distintos escenarios de riesgo que llegaría a centros educativos, sociales y sanitarios.

Por su parte, el jefe de la Policía Local, César Zaragoza, destacó que el objetivo principal es establecer una cultura preventiva en toda la población, formar a los servicios de emergencia y definir protocolos claros ante riesgos sísmicos, de inundación o incendios forestales y ya hace meses se estaban elaborando protocolos de actuación que se consensuarán con el departamento de emergencias y la Alcaldía.

Sirena antirriada instalada en Elche, en el barranco de San Antón, para avisar a los vecinos de la zona sobre posibles inundaciones u otras emergencias / Áxel Álvarez

Caminos

Al margen de estos equipos, se está ejecutando sobre los viales rurales en peor estado la primera fase del plan municipal de arreglos de caminos, dotada con 1,2 millones de euros. Esta actuación forma parte de un programa anual que alcanzará los 2,4 millones, que en parte podría cubrirse con remanentes, y que permitirá intervenir a lo largo del ejercicio en alrededor de una veintena de caminos del Camp d’Elx y del casco urbano. Ruz refirió que muchos de estos caminos llevaban más de seis años sin una intervención integral y que las actuaciones anteriores se limitaban a reparaciones puntuales para tapar socavones.

El hormigón no llega a todos

Precisamente sobre el que se está actuando ahora, en el azarbe de Dalt, y que tiene una extensión de unos 650 metros, los trabajos consisten en la ejecución de una solera compactada de zahorra aunque ya avanzaron que se mejorará la estabilidad del firme por sólo un tiempo de entre tres y cuatro años, con lo que a partir de ahí podrían volver a aparecer los hoyos, teniendo en cuenta que es una zona de tránsito no sólo de propietarios de los chalets que hay en un margen si no que a diario agricultores pasan con los tractores.

Al hilo, técnicos municipales indican que en teoría sólo se asfaltarán aquellos caminos que previamente ya tenían hormigón ya que hay otras vías en las que se tiene que respetar el entorno natural con materiales como la zahorra, y por ello el proyecto ha tenido que pasar por tener luz verde de la Conselleria de Medio Ambiente.

Seguridad vial

Desde el Ejecutivo local no han sabido precisar la extensión total sobre la que se actuará, si no que se irán estudiando zonas por necesidades como la actual en Daimés y otro camino a menos de un kilómetro. A nivel municipal trasladaron a los periodistas que será en unos días cuando se concreten más zonas aunque se anticipó que la siguiente será el Camino del Purgatorio al Huerto de Mari Pepa, un vial asfaltado de 1.800 metros de longitud.

El propio edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, reconoció que la inversión es muy importante porque repercute directamente en la seguridad vial ya que han llegado a recibir en el Consistorio multitud de reclamaciones (sin que haya trascendido un dato), relacionadas con daños en los vehículos por el mal estado de los caminos.

Desde la Concejalía de Pedanías, el edil Pedro José Sáez defendió que el mantenimiento de los caminos rurales es una cuestión de equidad territorial. “En las pedanías se transita a diario igual que en el núcleo urbano. A lo mejor no con la misma intensidad, pero es de justicia que los caminos estén en buen estado”, señalaba.

Por su parte la presidenta de distrito, Isabel Molero, que entiende la dificultad de que se atiendan todas las demandas en un término municipal de más de 320 kilómetros cuadrados valoró positivamente el inicio de estas actuaciones porque sostuvo que esta era una de las peticiones más reiteradas de los vecinos.