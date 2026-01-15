El Ayuntamiento allana el proceso para sacar a licitación la construcción del nuevo edificio de 45 viviendas en San Antón en Elche

La junta de gobierno local, en la primera sesión del nuevo año, dio luz verde al proyecto del nuevo edificio de 45 viviendas en San Antón y, en paralelo, ya ha encargado a la empresa municipal Pimesa que active la licitación de las obras en el próximo consejo de administración, que se debe celebrar en unas semanas, por 4,6 millones de euros y con un plazo de ejecución de 24 meses, lo que implica que los trabajos, si no hay imprevistos, podrían comenzar antes del verano. Así lo anunciaron el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el vicealcalde y responsable municipal de Estrategia Urbana, Francisco Soler, justo en la víspera de las fiestas del barrio y la multitudinaria romería de San Antón que se celebra el domingo. El edificio se construirá delante del colegio Carlos III, en la parte sur del área en el que se está desarrollando el plan de regeneración urbana, con viviendas que tendrán entre 45 y 60 metros cuadrados, junto a dos sótanos con 44 plazas de aparcamiento y un local comercial. En este sentido, los vecinos y vecinas del bloque 8, que tuvieron que ser realojados el pasado mes de abril por el riesgo de derrumbe, tendrán prioridad, y quedará una veintena de casas para el resto de residentes del barrio, dentro del orden de prelación que se ha marcado.

Francisco Soler y Pablo Ruz, este miércoles, en el Ayuntamiento de Elche. / INFORMACIÓN

Toque al Ejecutivo de Sánchez

En cuanto a la financiación, de los 4,6 millones de euros en los que se estima el coste de la obra, a lo que habría que sumar el IVA, la Generalitat Valenciana asumirá 2,5 millones de euros, gracias al convenio suscrito entre el Consell y la Administración local; los vecinos pondrán en torno a los 2 millones y el resto correrá a cargo del Ayuntamiento. Un reparto que le valió al alcalde para cargar de forma muy dura contra el Gobierno central. “El Estado no está una vez más. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió marcharse por muchas buenas palabras y mucha sonrisa que el año pasado obtuviéramos por parte del director de la Vivienda”, en alusión a la visita que Francisco Javier Martín hizo al barrio en abril, acompañado por los responsables municipales y autonómicos, cuando, poco después de los desalojos, las tres administraciones mantuvieron una reunión de trabajo con el fin de desatascar cuanto antes la licitación del edificio de 45 viviendas correspondiente a la tercera fase, que es lo que se ha activado ahora.

El aspecto que tendrá el edificio de 45 viviendas en San Antón. / INFORMACIÓN

Las siguientes fases

En aquel momento, Francisco Javier Martín aseguró que el nuevo Plan Estatal de Vivienda contaría con la “financiación suficiente para abordar la regeneración total del barrio con ambición”, algo que, según el alcalde, no ha ocurrido con este edificio. “Las viviendas las pagan los vecinos, aunque el impulso sea público, pero del Ayuntamiento y la Generalitat, porque el Estado, que sí financió las fases anteriores, no está, sin que haya exigencias por parte de ningún grupo de los que componen la Corporación ni tampoco el Parlamento autonómico”, sentenció Ruz. En esta línea, el alcalde dejó claro que el Consell y el Ayuntamiento, sin el Ejecutivo central, no pueden financiar las siguientes fases de San Antón. “Es imposible sin la comparecencia del Gobierno de España, sin la ayuda del Plan Estatal de Vivienda, que el resto de fases del barrio de San Antón, y nos quedan dos terceras partes del barrio, se pueda ejecutar”, afirmó, al margen de que con este último edificio sí lo hayan hecho, alegó, porque “es acuciante la necesidad”.

El director general de la Vivienda escuchando al alcalde de Elche en abril, en Elche. / Áxel Álvarez

Derribo del bloque 8

Por otro lado, la junta de gobierno local también dio luz verde al encargo a Pimesa de la redacción del proyecto de derribo del bloque número 8 del barrio de San Antón, que es el que tuvo que se desalojado en abril, y que iría de la mano de la construcción del nuevo edificio. Todo cuando ya hay movimientos en la zona para retirar el mobiliario pendiente del bloque 11 y 14 para iniciar la limpieza de fibrocemento, ya que estos edificios sí tienen proyecto de demolición aprobado, y lo que se busca es que los trabajos se aceleren al máximo. Una retirada de fibrocemento que, por otra parte, también arrancará en el Mercado Central el próximo lunes 19 de enero, con una duración estimada de tres semanas.

Enseres y efectos personales

En paralelo, Soler explicó que se ha pedido a Pimesa que establezca dentro de esa adjudicación del bloque 8 la posibilidad de que los vecinos desalojados puedan recoger efectos personales y enseres del interior de sus viviendas, aunque, como apostilló, “priorizando siempre la seguridad y teniendo en cuenta que hay informes de declaración de ruina y, por eso, no se ha podido entrar”. También dejó claro que, “dentro de los tiempos que marca la Administración, vamos a intentar que el proyecto esté a la mayor brevedad posible para dar solución a esta petición”.

Trabajos en la zona

Fue este mismo miércoles cuando Pablo Ruz confirmó que el pasado jueves habían recibido la autorización del Consell para actuar en los edificios 11 y 14 de San Antón y, aunque inicialmente se pensaba que el lunes se retomarían los trabajos, no fue hasta mitad de semana cuando empezaron los preparativos sobre el terreno para que a partir del viernes empiecen las delicadas tareas para eliminar las placas de amianto en las cubiertas de eso inmuebles, un proceso que deberá seguirse de forma muy minuciosa para evitar que queden partículas en suspensión que pueden ser cancerígenas. De ahí que, en este caso, por las condiciones de los edificios y de la zona, nadie se atreva a hablar de plazos. Todo cuando, además, la idea inicial del Ayuntamiento era echar abajo al menos cuatro bloques, pero se toparon con que había pisos ocupados, propietarios que no querían abandonarlos y otros que están pendientes de lanzamiento judicial, con lo que finalmente fueron dos los elegidos, el 11 y el 14, al que se suma el 8, que va de la mano de la construcción de las 45 nuevas viviendas en el barrio de San Antón, en Elche.