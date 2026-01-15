Compromís reclama al Consell los centros de mayores y de adolescentes previstos para Elche

Si hace meses sindicatos como Comisiones Obreras alertaban de la parálisis del Plan Convivint con el que la Generalitat proyectaba centros de mayores y dirigidos a adolescentes, fue este jueves cuando Compromís también redobló la presión para que los proyectos autonómicos se desatasquen en Elche. Desde la coalición elevarán al próximo pleno una moción para que el propio bipartito de PP Y Vox reclame al gobierno de Pérez Llorca las infraestructuras sociales que había previstas a colectivos vulnerables.

La portavoz municipal, Esther Díez, señaló que se trata de inversiones indispensables para garantizar el bienestar de los colectivos más vulnerables y sus familias. Defienden la gestión del anterior Consell, del Botànic, y señalan que desde 2015 se consiguió dar un salto de calidad en los servicios sociales para ponerlos en el centro del sistema de bienestar y de los derechos básicos, por lo que acusan al cambio de gobierno que ciertos servicios básicos se hayan visto relegado a un segundo plano.

Díez urge que se pongan en marcha los centros para mayores, personas con discapacidad y adolescentes que estaban previstos en el término municipal ya que alertan de que mientras no existan las dotaciones públicas necesarias, estos colectivos seguirán sin un servicio adecuado o quedará limitado a sus recursos económicos, "y esto no puede ser admisible en el año 2026”, lamentan.

Centro de día

La portavoz refiere que estaba contemplado un centro de día para personas mayores, el centro de inserción laboral para adolescentes, la reforma integral de la residencia de Altabix, la residencia y centro ocupacional para personas con discapacidad, el centro de día para las personas con diversidad funcional así como el Centro Mujer 14 Horas. En referencia a estas últimas dependencias, reprueban desde este grupo de la oposición que este servicio siga sin ser publicitado entre la ciudadanía, pese a que está en funcionamiento desde hace meses, y sostienen que el argumento con el que se encuentran es que la consellera de Igualdad, Susana Camarero, no ha encontrado todavía un hueco en su agenda para inaugurarlo, según la versión de la coalición valencianista.

"El alcalde ni está ni se le espera"

En este sentido, Díez remarca que estos proyectos pendientes costará verlos en Elche si el alcalde "ni está ni se le espera para reivindicar a la Generalitat las inversiones pendientes en políticas sociales, educación o sanidad".

Asimismo, defienden desde Compromís que van a seguir poniendo estas demandas en el centro del debate público porque entienden que se trata de políticas útiles "que verdaderamente mejoren la calidad de vida de las personas, reforzando así los servicios públicos, la justicia social y el bienestar colectivo en nuestro municipio”, insisten.