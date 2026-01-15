Elche tendrá doce radares de velocidad más en el casco urbano y las pedanías: estos son los puntos

La junta de gobierno local, en la última sesión del año pasado, la celebrada el pasado 30 de diciembre, dio luz verde al inicio del expediente de licitación para el suministro e instalación de nuevos radares de control de velocidad en el término municipal de Elche, con un valor ligeramente superior a los 150.000 euros. La idea, se dijo en ese momento, es que se habilitaran en las inmediaciones de los centros educativos y en travesías de núcleos urbanos, en la línea de los que ya se habían colocado en la calle Curtidores o en la avenida Juan Carlos I, junto al CEIP Hispanidad y al colegio Jesuitinas, respectivamente, o en la calle Ángel. Además, con el mismo funcionamiento, de manera que los paneles mostraran la velocidad a la que circulaban los vehículos y alertaran a los conductores cuando superaran el límite de 30 kilómetros por hora marcado en zonas urbanas con una cara triste en rojo. Si se cumplían las restricciones, por contra, aparecería una cara feliz y en verde. El objetivo no era otro que reforzar la seguridad vial en áreas con gran afluencia de peatones, especialmente en horas punta.

Panel que advierte del radar informativo en la avenida Juan Carlos I. / Áxel Álvarez

Los puntos

Ahora el contrato no sólo acaba de salir a licitación, sino que se marcan las zonas donde irán esos radares. Así las cosas, según los pliegos, los paneles se instalarán en la calle Reina Victoria con la calle Concepción Arenal, a la altura del CEIP La Asunción; en la avenida de las Cortes Valencianas con la calle Villajoyosa, en el CEIP Jaime I; en la avenida de Novelda, junto al CEIP Francesc Cantó; en la calle Capitán Antonio Mena, a la altura del polideportivo El Pla y el CEIP Jorge Guillén; en la calle José Antonio Cañete Juárez; en Conrado del Campo con Manuel Alcaraz Mora, entre el CEIP Luis Vives y el CEIP Dama d’Elx; en la calle Doctor Jiménez Díaz con Alpujarra; en el CEIP Clara Campoamor; y en los accesos a los núcleos urbanos de Las Bayas, Valverde, La Galia y Peña de las Águilas.

El radar que hay en la calle Ángel en estos momentos. / Áxel Álvarez

Pedagógicos

Según se especifica en la memoria técnica, lo que se hará es instalar varios controles de velocidad mediante radar, con cartelería y señalización, dando respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas de distintas zonas del término municipal de Elche. Eso sí, partiendo de la base de que se trata de “radares pedagógicos con información de la velocidad y el volumen de circulación de los vehículos en los diversos puntos de termino municipal”, lo que, a efectos prácticos, implica que, de momento, no parece que vayan a derivar en sanciones para los conductores que sobrepasen los límites de velocidad, aunque sí se consideran necesarios para la mejora de la seguridad vial de peatones en los centros escolares y travesías de núcleos urbanos de las pedanías. Eso no quita para que los dispositivos que se acaben contratando no sólo permitan el conteo de vehículos en hasta cuatro carriles en dos direcciones o el registro de la velocidad individual de cada coche, también deberán hacer posible la clasificación de vehículos pesados, ligeros y de dos ruedas, y, opcionalmente, de peatones.

Los antecedentes

El concejal de Servicios Públicos, José Claudio Guilabert, y la edil de Educación, María Bonmatí, ya presentaron en enero del año pasado los dispositivos de Curtidores, junto al CEIP Hispanidad, donde habilitaron dos, que se sumaban al de la calle Juan Carlos I, junto al colegio Jesuitinas. Ya en ese momento Guilabert señaló que “el objetivo es que el conductor sea consciente de la velocidad a la que va y la reduzca, más si cabe en entornos educativos”, dejando claro que no había ningún afán recaudatorio, y de ahí que no se impusieran multas a quienes se saltaran los límites. Para ello, el Ayuntamiento de Elche invirtió 15.000 euros, dentro de una actuación que se dijo que formaba parte de un plan integral de seguridad con el que “recabar información del flujo de circulación de vehículos en las calles, saber a la velocidad a la que van e implantar todas las medidas de seguridad en entornos escolares para reducir al máximo cualquier tipo de accidente”, según explicó el edil de Servicios Públicos hace un año.