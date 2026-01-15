Elche nombra Hija Adoptiva a Reme Sanz, voz histórica de la radio local

El Ayuntamiento de Elche concede esta tarde de jueves el título de Hija Adoptiva de la ciudad a la locutora Reme Sanz, una de las figuras más emblemáticas de la historia de la radio ilicitana y referente indiscutible de la comunicación local. La Junta de Gobierno Local aprobaba hoy el nombramiento, que se materializará en un acto institucional previsto para esta misma tarde, a las 19 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y al que se ha invitado a la ciudadanía.

La distinción reconoce una trayectoria profesional de más de 60 años, estrechamente ligada a Elche desde su llegada en 1960 para incorporarse a Radio Elche, emisora en la que trabajó durante más de 33 años como locutora. Su voz acompañó durante décadas a miles de oyentes a través de programas que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad y que marcaron una época en la radio provincial.

Una vida ligada a Radio Elche

Nacida en Monóvar, Reme Sanz inició su carrera radiofónica con apenas 16 años en Radio Monóvar, antes de dar el salto a Elche tras superar las pruebas convocadas por Radio Elche. Desde entonces desarrolló una intensa labor profesional que la llevó a presentar espacios tan recordados como Buenos días con música, Trabaje con música, Musical 9-12, los populares Diálogos de Doña Ferrutis y Don Severo —emitidos durante casi dos décadas— o concursos culturales como Elche y su historia.

La Asociación de Belenistas de Elche la nombró Pregonera de la Navidad / Antonio Amorós

Durante aquellos años, Radio Elche tenía un alcance que superaba el ámbito local y llegaba a buena parte de la provincia y comarcas limítrofes, convirtiéndose en un canal fundamental de información, entretenimiento y cohesión social. Reme Sanz formó parte activa de esa transformación, participando también en emisiones especiales, campañas solidarias y retransmisiones de eventos como las fiestas de agosto, el Misteri d’Elx o iniciativas benéficas como Navidad en la radio, que movilizaron a toda la ciudad en favor del Asilo y la Casita de Reposo.

Reconocimiento institucional y social

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, anunció este nombramiento el pasado 6 de diciembre, durante el Pregón de Navidad, acto en el que Reme Sanz fue pregonera. En aquel momento, el regidor justificó la distinción “por ser la voz que nos acompaña, por haberlo pregonado todo, por ser una mujer buena, por ser la gran voz de la Navidad en Elche”, y subrayó que “Reme será la primera mujer en recibir esta distinción en el municipio”.

Desde el Ayuntamiento se destaca que el reconocimiento no solo atiende a su papel pionero en la historia de la comunicación local, sino también a su extraordinario compromiso y vinculación con la sociedad ilicitana, su implicación en causas solidarias y su contribución a la defensa y promoción de las tradiciones y símbolos de identidad de la ciudad. La Junta de Gobierno Local subraya que su figura ha servido además de referente para generaciones posteriores de comunicadores.

Reme Sanz cuenta con un jardín dedicado en Elche / Antonio Amorós

Homenajes previos y legado en la ciudad

Reme Sanz ya había recibido anteriormente el cariño institucional y social de Elche. En 2019, la ciudad inauguró el Jardín Reme Sanz, un espacio verde que lleva su nombre y que fue abierto al público en un acto presidido por el entonces alcalde, Carlos González, como reconocimiento a su aportación a la vida cultural y social ilicitana. Más recientemente, el pasado 6 de noviembre, fue distinguida con el Premio Comunicación 2025 en la XIII edición de los Premios Onda Cero Elche, por ser considerada historia viva de la radio en Elche.

Al conocer la concesión del título de Hija Adoptiva, la propia Reme Sanz expresó su emoción al señalar que “nunca podía imaginarme recibir un honor tan grande de esta ciudad a la que quiero con toda mi alma”, y recordó que “aunque mis raíces son monoveras, mi vida, toda mi vida, la creación de mi familia y las satisfacciones que me ha dado mi profesión han sido en Elche”.

El acto de homenaje sirve para oficializar un reconocimiento que simboliza la gratitud de Elche hacia una profesional que puso voz a la ciudad durante décadas y que forma parte inseparable de su memoria colectiva y patrimonio cultural inmaterial.