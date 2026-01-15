El bipartito de Elche rescinde el contrato del paseo Obispo Barrachina por graves retrasos en la obra

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado el expediente para resolver el contrato de las obras de reurbanización del jardín Nieves Berenguer, en la calle Obispo Barrachina, en el barrio de la Sagrada Familia, al constatar un incumplimiento grave de los plazos de ejecución por parte de la empresa adjudicataria. La decisión fue aprobada este jueves en la Junta de Gobierno Local y anunciada posteriormente por la edil portavoz, Inma Mora, quien confirmó que los trabajos apenas alcanzan el 17 % de ejecución varios meses después de su inicio.

El contrato fue adjudicado el 19 de junio de 2025 a la mercantil Cauce Infraestructuras SL, por un importe de 170.753,80 euros (IVA incluido) y con un plazo inicial de dos meses. La actuación contempla la reforma integral del paseo Obispo Barrachina, incluida la renovación de 26 jardineras a lo largo de 440 metros, una intervención largamente demandada por los vecinos y vinculada a la mejora del espacio urbano y la salubridad del entorno.

Los trabajos se han iniciado pero no llegan al 20 % de ejecución según los técnicos municipales de Elche / Áxel Álvarez

Una prórroga que no evitó el bloqueo

Tal y como explicó Mora, la empresa solicitó una ampliación del plazo de ejecución en la Junta de Gobierno celebrada el 23 de octubre, que fue concedida hasta el 1 de diciembre. La mercantil alegó entonces que iba a aplicar un plan de ejecución secuencial con el objetivo de “intentar que en la medida de lo posible garantizar la seguridad de los alumnos del colegio que hay cercano a esta zona donde se estaban realizando las obras”.

Sin embargo, los informes de la dirección facultativa revelan que, tras varias inspecciones y a fecha 12 de enero, el avance real de la obra era únicamente del 17,07 %. Un nivel de ejecución que el Ayuntamiento considera incompatible con los compromisos contractuales adquiridos. “De octubre a enero han pasado meses y un solo 17 %”, subrayó la portavoz municipal durante la comparecencia.

Ante este escenario, la Junta de Gobierno aprobó iniciar el proceso de resolución del contrato, concediendo a la empresa un plazo de 10 días naturales para presentar alegaciones antes de adoptar una decisión definitiva.

Las obras de reforma del paseo Obispo Barrachina comenzaron en septiembre / INFORMACIÓN

Penalizaciones y nueva licitación exprés

Además de la rescisión contractual, el Ayuntamiento aplicará las penalizaciones económicas previstas en el pliego, que ascienden a 84,67 euros diarios por retraso, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El importe final dependerá del número total de días incumplidos, una cifra que quedará reflejada en el expediente administrativo. El Ayuntamiento tiene prevista la incautación de la garantía, un total de 7.053 euros.

Desde el Ejecutivo local se ha aclarado que los problemas alegados por la empresa están relacionados con dificultades internas de plantilla, una circunstancia que, a juicio del Ayuntamiento, no justifica la paralización de una actuación prioritaria para el barrio.

Paralelamente, el Consistorio ha confirmado que no se incrementará el presupuesto y que las obras se volverán a licitar por el mismo importe, utilizando un Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) para acelerar los plazos. Esta fórmula permitirá que, una vez adjudicado el nuevo contrato, los trabajos puedan retomarse en un plazo máximo de dos meses.

Una reforma ligada a la convivencia vecinal

La intervención en el paseo Obispo Barrachina fue presentada públicamente el pasado 2 de septiembre, cuando el alcalde de Elche, Pablo Ruz, visitó el inicio de las obras y mantuvo un encuentro con vecinos de la zona. Durante esa reunión, los residentes trasladaron su preocupación por los problemas de insalubridad derivados de las deposiciones de mascotas en las jardineras y reclamaron al regidor “mano dura” contra los propietarios incívicos.

El alcalde reconoció entonces la dificultad de sancionar estas conductas y explicó que, para evitar los efectos de la orina y las heces sobre el césped artificial inicialmente previsto, los técnicos propusieron una solución alternativa que fue aceptada por unanimidad. Las jardineras pasarían a contar con un firme de cemento con grava impresa, pintada de verde para simular hierba, una superficie más fácil de limpiar y mantener.

El alcalde se reunía en el comienzo de las obras con los vecinos para conocer de primera mano sus inquietudes con respecto a la reforma del paseo Obispo Barrachina en Elche / INFORMACIÓN

Una inversión pendiente desde hace 15 años

La actuación forma parte de una inversión municipal que supera los 170.000 euros, la primera de esta envergadura en el barrio en más de una década. “Hacía más de 15 años que no se realizaba una inversión de este tipo en el barrio: La mejor manera de demostrar el cuidado de la ciudad es invertir, invertir e invertir en obra pública”, afirmó entonces Pablo Ruz.

Las jardineras presentaban grietas estructurales provocadas por el empuje de las raíces del arbolado, con desprendimientos del revestimiento y problemas en el sistema de riego. El proyecto contempla también la restauración de bancos, la repintada de luminarias, la plantación de nuevo arbolado, el replantado de alcorques vacíos y la sustitución de especies, corrigiendo decisiones anteriores como el reemplazo de melias por naranjos, una elección que el alcalde aseguró “no compartir”.

La obra se había planificado en cuatro tramos para minimizar las molestias a los residentes, aprovechando que el asfaltado del paseo y la renovación del alumbrado LED se realizaron en 2024. Con la resolución del contrato y la nueva licitación en marcha, el Ayuntamiento confía ahora en desbloquear definitivamente una reforma clave para la mejora urbana y la convivencia vecinal en este enclave de Elche. El próximo lunes se llevará a cabo una reunión con los vecinos de la zona para explicar la situación y el procedimiento a partir de ahora.