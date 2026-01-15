El IES Carrús se mira en el espejo de su historia con una exposición por sus 50 años

Entre recortes de periódico y fotos icónicas el instituto de Carrús, en Elche, revivió su historia este jueves en un encuentro que sirvió para unir a varias generaciones que han pasado por sus aulas en estas cinco décadas. El salón de actos del centro educativo se quedó pequeño para descubrir una completa exposición fotográfica que se ha inaugurado por el 50 aniversario.

Además de este trabajo documental también se ha trazado la historia social y urbana de uno de los barrios más importantes de la ciudad. Y es que no fue una actividad más, si no un ejercicio de memoria colectiva y de reivindicación del papel que sigue jugando la educación pública.

La muestra previsiblemente podrá visitarse hasta el mes de abril y es uno de los actos centrales del amplio programa diseñado con motivo de la especial efeméride. El equipo directivo estudia actualmente los horarios y la fórmula más adecuada para abrirla al público general sin interferir en el normal desarrollo de las clases, aunque se baraja que incluso pueda abrir por las tardes teniendo en cuenta que las instalaciones están operativas por el bachillerato nocturno, aunque toda la información se irá actualizando en la web del centro.

Docentes que ofrecieron una conferencia para explicar la evolución del centro y del barrio en estas cinco décadas / AXEL ALVAREZ

Autosuficientes

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que la exposición ha sido concebida y producida íntegramente desde el propio instituto. La comisaría y el diseño han corrido a cargo de Paula García Pajares, profesora del departamento de Artes Gráficas, junto a María José Cabanillas Moreno y Gaspar Díez Pomares, del departamento de Geografía e Historia. El diseño, la impresión y todo el proceso técnico se han realizado en el centro, aprovechando la rama de Formación Profesional vinculada a las artes gráficas, lo que refuerza la dimensión pedagógica.

El recorrido expositivo comienza situando al visitante en el contexto histórico en el que nació el instituto. Carrús empezó a crecer de manera acelerada durante los últimos años de la dictadura franquista, con la llegada de población migrante que buscaba trabajo, especialmente en la industria del calzado. “Hay una fotografía de los años sesenta en la que no hay ni calles asfaltadas y se ven las vías y las chimeneas”, señala Díez, que además de coordinar la exposición también formó parte de una mesa redonda posterior este jueves para analizar el vínculo que el barrio ha tenido con el instituto, y viceversa.

Recortes de INFORMACIÓN en la muestra del IES Carrús / AXEL ALVAREZ

Las clases comenzaron incluso antes de la muerte de Franco por lo que los primeros años del centro coinciden plenamente con la Transición democrática. Este trabajo recopilatorio de imágenes se nutre de numerosas colaboraciones, entre las que destaca de manera especial la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández, y en concreto su director, el historiador Miguel Ors. Gracias al trabajo en común se han recuperado y catalogado fondos fotográficos de gran valor histórico, algunos de los cuales no estaban organizados hasta ahora.

También hay imágenes procedentes de la colección Portas, fotógrafo clave en la documentación gráfica de la ciudad, una cuidada selección de noticias publicadas en INFORMACIÓN a lo largo de este medio siglo de trayectoria, donde constan todos los proyectos educativos que han ido posicionando al instituto, así como fondos del diario La Verdad.

Cronología

Más allá de la evolución arquitectónica, la exposición pone el foco en las personas. Un gran mural cronológico recoge fotografías enviadas desde el curso pasado por antiguos alumnos y profesores que representan tanto actividades extraescolares, viajes de fin de curso, graduaciones, actos de clausura así como despedidas por jubilaciones y otras escenas cotidianas que forman parte de la memoria del centro.

Hay también una sección documental con piezas especialmente simbólicas, como la primera orla realizada a finales de los años setenta, ejemplares históricos de la revista Carrusel (de la que se ha editado un número especial por el aniversario) y de publicaciones anteriores, objetos diseñados en los talleres del centro y materiales relacionados con huelgas y manifestaciones que reflejan el clima social y político de distintas épocas.

Los docentes refieren que hay algunas fotografías impactantes por su carga simbólica como podría ser una tomada desde las vías del tren, antes de soterrarse, recordando esa frontera que durante años marcó la vida del barrio. También han llegado a captarse la abuela de una antigua alumna aparando en la fábrica de calzado Sansano y un grupo de familiares participando en una manifestación del Primero de Mayo durante la Transición.

Identidad y barrio

La mesa redonda que acompañó a la inauguración sirvió para profundizar en estas cuestiones. La directora del centro, Toñi Lledó, abrió el acto institucional al que acudió la edil de Educación, María Bonmatí, y a continuación los docentes del departamento de Geografía e Historia ofrecieron una charla dividida en tres partes.

Cabanillas abordó el origen y las singularidades del barrio, subrayando cómo creció Carrús durante y después de la dictadura mientras Díez realizó un recorrido visual comentado a partir de 22 fotografías cedidas por la Cátedra Pedro Ibarra. Paula García, encargada de la parte visual de la exposición, cerró la mesa explicando el valor educativo de los distintos espacios del instituto y su transformación a lo largo del tiempo.

Programa

El programa del 50 aniversario no termina aquí. Antes de Navidad ya se celebró un acto con antiguo alumnado vinculado a las artes; y está previsto que a partir de febrero haya nuevos encuentros centrados en humanidades y ciencias. La clausura oficial del aniversario tendrá lugar el 4 de mayo a las 18 horas y días antes, el 29 de abril, se celebrará una jornada festiva abierta a toda la comunidad educativa.