Luces y sombras junto a los huertos de palmeras en Elche

Casa de la Virgen en Puertas Coloradas. Son las 18 horas de un día cualquiera y la reluciente finca centenaria, inaugurada a finales de diciembre, brilla como nunca después de la rehabilitación de más de 600.000 euros que acometió el Ayuntamiento de Elche. Ya no hay ni rastro de las grietas del inmueble y tampoco de la penumbra que hasta hace poco se detectaba cuando caía la noche sobre la finca. Al recinto, dentro del huerto de palmeras, se le ha instalado una iluminación moderna hasta el punto de que aquel que pasea y no conoce la historia puede llegar a pensar que se trata incluso de una casa rural en pleno Palmeral, antes de asociarla con la que va a ser la sede de la Sociedad Venida de la Virgen.

Ahora bien, la inversión para que luzca el inmueble ha sacado a relucir una falta de iluminación general en la zona, a tan solo unos metros, que aunque siempre ha estado bajo mínimos, independientemente del partido que gobierne, llega a apreciarse más en estos momentos. Es solo un ejemplo de varios puntos lúgubres que siguen existiendo junto a huertos históricos.

Parada de autobús

Quien bordea el conocido huerto, donde llega la Maredéu cada 28 de diciembre tras el hallazgo en el Tamartit, y enfila la Avenida de Dolores, se topa con un contraste más que evidente: la oscuridad se apropia del lugar en una de las bandas de la calle. Precisamente a lo largo de unos 300 metros la acera más próxima al murete del pulmón verde no dispone ni de una una sola farola, pese a que hay una parada de autobús por la que aguardan el transporte público decenas de personas a diario.

Entorno del huerto de palmeras de Puertas Coloradas a oscuras / AXEL ALVAREZ

La única iluminación que llega es de rebote por las luminarias de vapor de sodio que hay al otro lado del vial, lo que obliga a que muchos transeuntes opten por cruzarse de acera, y más teniendo en cuenta que a lo largo del trazado hay varios alcorques vacíos donde un día hubo palmeras que se retiraron, y que si uno no anda fino mirando al suelo puede tropezarse. "Esto parece la boca del lobo", confesaba a INFORMACIÓN un operario a primera hora que justamente está trabajando sobre la obra de un edificio en este entorno, casi en la confluencia con la calle Vicente Antón Selva.

Subida de tensión

Y es que si ya de por si la luz era pobre, con los recientes trabajos sobre un inmueble se ha retirado provisionalmente un punto de luz y hace semanas directamente se fue el suministro en toda la avenida por una subida de tensión a causa de las últimas lluvias, lo que reveló que ante cortes de luz la zona, en toda su extensión, se queda apagada, aunque fuese por unas horas como asegura el edil de Espacios Públicos.

La solución que ve el departamento municipal para acabar con ciertos sectores más lúgubres es a través de la implantación de las luces LED. Ya en noviembre el Ejecutivo de PP y Vox confirmaba que se había empezado con la instalación de las 1.000 luminarias para Altabix y el Sector V de un paquete de 1,1 millones de euros dentro del plan de modernización del alumbrado y de eficiencia energética, e incluso defendieron que las arcas municipales detectaron un ahorro de 600.000 euros entre 2024 y 2025. Si bien, desde el equipo de gobierno sostienen que hay pendientes otras fases, a falta de los últimos trámites, donde se incluiría el enclave citado para mejorar la percepción de seguridad. Si bien, descartan en este caso que pueda dotarse de nueva instalación lumínica al otro extremo, junto al huerto, por afecciones con la Ley del Palmeral.

Farolas dentro de huertos

Si bien, esta justificación municipal descuadra con la realidad que se vive en otras partes de la ciudad, donde sí que hay instaladas farolas de tamaño medio y de gran altura dentro de los huertos, como podría ser el caso del Camí de la Almassera, que conecta l’Hort de Rojeta con el de La Pipa de Sempere, en las proximidades de Pontos. En este caso la travesía dispone de una iluminación parcial con una quincena de farolas colocadas dentro de los huertos en el extremo más cercano a la calle Curtidores.

Justo sobre el lugar hay residentes que agradecerían que se completase la iluminación porque hay muchas personas que utilizan esta vía de comunicación para llegar al hospital y sienten que en invierno, cuando anochece antes, les resulta ciertamente peligroso transitar por estos puntos más lóbregos. Desde la asociación de El Raval son consiscientes de esta reivindicación, y entienden que lo ideal sería que se definiera conjuntamente con los vecinos qué partes del término municipal deberían ser prioritarias porque entienden que tampcoo sería positivo que, sin ningún criterio, se iluminasen todos los huertos, incluso los menos turísticos, ya que podría generarse el efecto contrario de contaminación lumínica que afectase a especies de fauna.

Huerto del Pastoret, cerca del centro histórico, con las farolas apagadas hasta hace días / Matias Segarra

En otros puntos del término municipal también se han detectado últimamente ciertos problemas que agravan la visibilidad por la noche, como fue en el caso del huerto del Pastoret, frente al Hotel Jardín Milenio, que ha estado durante más de un mes completamente a oscuras por unos fallos con el suministro de las luminarias, tal y como aseguran residentes que pasan a diario por el enclave para hacer deporte o caminar con sus mascotas.

De igual modo, hay instituciones que acoge la ciudad dentro de zonas protegidas por el Palmeral como es el caso del Conservatorio de Música, desde donde también denotan que falta un plus de luminosidad. Es más, hace una década se quedaron inoperativas varias farolas, de las que sólo permanece la estructura, que daban un ambiente tenue al huerto, y en su lugar se colocaron focos que apuntan exclusivamentre a la entrada. Con ello entienden que se ha perdido esa vista más completa de las datileras cuando la visibilidad es baja, con lo que el apoyo de luz que hay es el ornamental de la Torre de Vaíllos y las luminarias de la universidad que hace unos años se cambiaron mejorando la visión a altas horas.