El PSOE carga contra la falta de mantenimiento del parking donde irá el Palacio de Congresos de Elche

El PSOE de Elche urge un arreglo urgente del aparcamiento público en la parcela que se habilitó donde irá el Palacio de Congresos. Según el portavoz adjunto, Mariano Valera, es evidente el estado de abandono del solar con firme destrozado, baches y desniveles que causan daños en los vehículos que estacionan en la zona.

Valera le reclamó este jueves al equipo de gobierno de PP y Vox que que se establezca un plan de mantenimiento mientras no comiencen las obras del edificio de la Diputación provincial. Al hilo reclaman que se concrete un calendario real para la ejecución del proyecto. El edil vincula el deterioro del aparcamiento a la falta de avances en una infraestructura que, recuerda, ha sido una promesa del alcalde, Pablo Ruz, para la legislatura 2023-2027.

El portavoz adjunto del PSOE, Mariano Valera, sobre el solar que opera como parking en Elche / INFORMACIÓN

Desde el grupo municipal exponen que el estacionamiento se acondicionó e inauguró en febrero de 2023, meses antes de las elecciones municipales y cuando PSOE y Compromís estaban en el gobierno y que se enmarcaba en el plan de aparcamiento para crear más de 1.000 plazas gratuitas en distintos solares del casco urbano. En este caso, el solar con acceso por la calle José Sánchez Sáez, cuenta con alrededor de 200 plazas y se ubica junto a la gasolinera de la estación de autobuses, la residencia de mayores de Altabix y la avenida de la Libertad.

Quejas

Valera sostiene que el Ayuntamiento se está desentendiendo de la conservación, lo que provoca socavones y desniveles peligrosos para los conductores y daños en los bajos de los coches, una situación que, según afirma, trasladan numerosos usuarios al grupo socialista.

El edil recuerda que pese a que el solar se habilitó como aparcamiento provisional, con iluminación y señalización pesa sobre él un deterioro y que al mal estado del firme se suma la proliferación de matojos y malas hierbas por la falta de adecentamiento. En este contexto, critica la gestión del primer edil acusándolo de dar “titulares grandilocuentes” mientras que a nivel municipal y por parte de la institución provincial se está incumpliendo el compromiso de que Elche cuente con un Palacio de Congresos antes del final de la legislatura.

Protocolo

Recuerdan los socialistas que existe un protocolo entre ambas administraciones para impulsar la infraestructura pero que los plazos no resultan creíbles. Mientras tanto, defienden que se garantice la puest a punto del aparcamiento en una zona donde escasean las plazas de estacionamiento, ya que las única gran bolsa que hay cercana es la del parking de la Universidad Miguel Hernández y que cuando llegan fechas señaladas como las Fiestas de agosto este se convierte en uno de los únicos aparcamientos disuasorios donde se puede dejar el vehículo cuando se cierra el estacionamiento del campus para instalar la barraca municipal.