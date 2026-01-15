Reme Sanz, Hija Adoptiva de Elche: “Gracias a Dios, que me ha dado tanta vida para poder vivirla en esta ciudad”

El Ayuntamiento de Elche culminó este jueves por la tarde el homenaje institucional a Reme Sanz, una de las figuras más emblemáticas de la comunicación local, con su nombramiento oficial como Hija Adoptiva de la ciudad. El acto, celebrado en el Salón de Plenos, reconoció más de seis décadas de compromiso profesional, social y cultural con Elche de una comunicadora cuya voz forma parte inseparable de la memoria colectiva ilicitana, y en el que Sanz no dudó en afirmar: “Gracias a Dios, que me ha dado tanta vida para poder vivirla en esta ciudad”.

La distinción, aprobada por la junta de gobierno local, se materializó en una ceremonia solemne que contó con la presencia de la Corporación municipal, familiares, amigos y representantes del mundo cultural y periodístico. El reconocimiento pone en valor una trayectoria iniciada en 1960, cuando Reme Sanz llegó a Elche para incorporarse a Radio Elche, emisora en la que desarrolló gran parte de su carrera durante más de 33 años, acompañando a generaciones de oyentes desde los micrófonos.

Reme Sanz, Hija Adoptiva de Elche, junto al alcalde Pablo Ruz / Áxel Álvarez

Una vida ligada a Radio Elche

Nacida en Monóvar, Reme Sanz comenzó su andadura radiofónica con apenas 16 años en Radio Monóvar, antes de superar las pruebas convocadas por Radio Elche y trasladarse a la ciudad ilicitana sin haber cumplido aún la mayoría de edad. Desde entonces, su voz se convirtió en un referente imprescindible de la radio provincial, al frente de programas que marcaron época como “Musical 9-12”, “Buenos días con música”, “Los diálogos de doña Gertrudis y don Severo”, centrados en la actualidad del Elche CF, o concursos divulgativos como “Elche y su historia”.

En aquellos años, Radio Elche superaba el ámbito estrictamente local y alcanzaba a buena parte de la provincia y comarcas limítrofes, convirtiéndose en un elemento clave de cohesión social. Reme Sanz participó activamente en ese papel vertebrador, implicándose también en emisiones especiales, campañas solidarias y retransmisiones de eventos como las fiestas de agosto, el Misteri d’Elx o iniciativas benéficas como Navidad en la radio, que movilizaron a toda la ciudad en favor del Asilo y la Casita de Reposo.

Reme Sanz firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Elche / Áxel Álvarez

Un acto cargado de emoción

La ceremonia comenzó con la recepción oficial en Alcaldía, donde Reme Sanz firmó en el Libro de Honor acompañada de su familia. Ya en el Salón de Plenos, el acto incluyó una interpretación musical, la proyección de un vídeo homenaje con testimonios de familiares, amigos e instituciones, y la laudatio pronunciada por el periodista Antonio Sánchez Vicente, que glosó su trayectoria profesional y humana.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, fue el encargado de entregar el diploma acreditativo y la insignia de la ciudad, antes de ceder la palabra a la homenajeada. Visiblemente emocionada, Reme Sanz recordó sus inicios en Elche y confesó que “cuando aquella joven que llegó a Elche, sin haber cumplido aún los 18 años, un 1 de julio de 1960, ni en sus mejores sueños pudo haber imaginado que iba a estar aquí, en este Salón de Plenos”. Rememoró también cómo llegó “un poco asustada” a una ciudad que acabó sintiendo como propia desde el primer momento.

Placa donde se nombra a Reme Sanz con su título en Elche / Áxel Álvarez

Durante su discurso, destacó su vínculo vital y familiar con Elche, donde ha desarrollado toda su vida personal y profesional: “Yo no he nacido en Elche pero sí he dado a Elche dos generaciones de ilicitanos: mis cuatro hijos y mis cuatro nietos”. También evocó su profunda relación con las fiestas, tradiciones y símbolos de identidad, desde el Misteri d’Elx hasta su devoción por la Virgen de la Asunción, sin olvidar sus raíces monoveras.

Entre el público asistente estaban exalcaldes como Diego Maciá o Mercedes Alonso / Áxel Álvarez

Reconocimiento institucional y legado

El alcalde recordó que el nombramiento fue anunciado el pasado 6 de diciembre, durante el Pregón de Navidad. Entonces, Ruz justificó la distinción “por ser la voz que nos acompaña, por haberlo pregonado todo, por ser una mujer buena, por ser la gran voz de la Navidad en Elche”, subrayando además que Reme Sanz es la primera mujer en recibir el título de Hija Adoptiva en el municipio.

Desde el Ayuntamiento se incidió en que el reconocimiento trasciende lo estrictamente profesional y pone en valor su extraordinario compromiso social, su implicación en causas solidarias y su defensa constante de las tradiciones ilicitanas, convirtiéndose en referente para generaciones posteriores de comunicadores.

Reme Sanz durante su discurso al recibir el nombramiento de Hija Adoptiva de Elche / Áxel Álvarez

Reme Sanz ya había recibido anteriormente el cariño institucional de la ciudad. En 2019, Elche inauguró el Jardín Reme Sanz, un espacio verde que lleva su nombre y que fue abierto al público en un acto presidido por el entonces alcalde, Carlos González, como reconocimiento a su aportación a la vida cultural y social ilicitana. Más recientemente, el pasado 6 de noviembre, fue distinguida con el Premio Comunicación 2025 en la XIII edición de los Premios Onda Cero Elche, por ser considerada historia viva de la radio en Elche.

Al cerrar su intervención, la nueva Hija Adoptiva agradeció el respaldo institucional y ciudadano y resumió su trayectoria vital con una frase que, según explicó, ha guiado toda su vida profesional: “Tender puentes de paz, a través de las palabras”. Un principio que, durante más de seis décadas, ha convertido su voz en parte del patrimonio cultural inmaterial de Elche.