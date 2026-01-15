Esta es la programación de L'Escorxador en Elche para los primeros meses del año

El Centro de Cultura Contemporánea l’Escorxador de Elche inicia 2026 con una ambiciosa programación cultural que se desarrollará de enero a abril reforzando su apuesta por el teatro, la danza, la música en directo y la formación artística, y consolidándose como uno de los espacios culturales.

La nueva temporada comenzará el 30 de enero con una doble propuesta: la inauguración de la exposición ‘Solo el crujir de las vigas’, de la artista Lidia Sánchez, y el estreno teatral de ‘Ruleta Rusa’, a cargo de la compañía ilicitana Arizona Teatro.

Marzo

Uno de los momentos clave de la programación llegará en marzo con la celebración del Mes del Teatre, que incluirá la IX Mostra de Teatre de la Federación de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana, el estreno de la coproducción ‘Las nueve y cuarenta y tres’ y la conmemoración del décimo aniversario del Microteatro, con funciones especiales y una exposición retrospectiva que repasará su trayectoria.

La danza volverá a tener un papel protagonista con el espectáculo ‘Être’, de Miguel Jiménez, ganador del Primer Premio de Artes Escénicas de Creamurcia, que se representará el 28 de febrero. A ello se suman Abril en Danza y la celebración del Día Internacional de la Danza, el 29 de abril.

La música en directo también tendrá presencia con los conciertos del grupo ilicitano Unison, el 7 de febrero, y de la banda Hidrogenesse, el 18 de abril.

Talleres, formación y nuevos horarios

La formación artística continuará siendo uno de los pilares de l’Escorxador con talleres infantiles como ‘Con mi papá, con mi mamá’ y ‘Menuts y menudes artistes’, además de propuestas como ‘Descubriendo el teatro musical’ y la formación teatral para adultos ‘Cada función, distinta’.

Como novedad, a partir de este año todas las funciones y conciertos comenzarán a las 20 horas, salvo las actividades programadas en la terraza.

Crecimiento

Esta programación llega tras cerrar 2025 con cifras muy positivas, según el balance que hace el Ayuntamiento, y en concreto la concejalía de Cultura. Durante el pasado año las instalaciones municipales registraron más de 20.000 espectadores, acogió más de 950 ensayos de compañías amateurs y profesionales y fue sede de creación para más de una treintena de compañías. En total, se celebraron más de 70 actividades, con un 80 % de las representaciones con aforo completo.

La concejala de Cultura, Irene Ruiz, resalta que estos datos “sitúan a l’Escorxador como un centro cultural de referencia en arte contemporáneo, danza, talleres y formación, y especialmente en teatro y talento”. Por su parte, el programador cultural José Luis Mas defiende la apuesta por“una cultura accesible, dirigida a un público de entre 12 y 50 años”.